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Иван Голунов. Фото с личной ФБ-страницы

В Москве задержан корреспондент отдела расследований "Медузы" Иван Голунов. Правоохранители утверждают, что при личном досмотре у Голунова были найдены пять свертков с порошкообразным веществом, а при обыске дома - целая нарколаботория. Со слов задержанного известно, что ему более 12 часов не позволяли связаться с адвокатом и родственниками; в столичном УВД по Западному округу на улице Лобачевского он был избит. Руководство "Медузы" полагает, что "Голунова преследуют из-за его журналистской деятельности".

Случай классический.

Тот самый случай, когда презумпция невиновности автоматически распространяется на задержанного, и не только потому, что таково требование закона. Напротив, правоохранители обязаны убедительно доказывать, что не совершали уголовного преступления и не подбрасывали Ивану Голунову наркотики, отрабатывая некий заказ. О бенефициарах которого мы пока можем лишь догадываться, перечитывая тексты журналиста-расследователя, посвященные похоронному бизнесу, родственникам московского вице-мэра Петра Бирюкова и другим подобным темам. Подброс наркотиков - это вообще известный в России способ расправы с людьми, запугивания и вымогательства, оттого они все под подозрением: оперативники, которые вчера в 14:30 задерживали Ивана возле метро "Цветной бульвар" и устраивали обыск у него дома, и следователи, раскручивающие это дело.

Есть уже и косвенные улики против тех, кто шьет Голунову ст. 228.1 УК РФ. Непонятно, почему журналисту было отказано в экспертизе, которая могла бы подтвердить или опровергнуть его контакт с наркотическими веществами. Хотя на необходимости взять у "наркодилера" смывы рук и срезы ногтей настаивали и он сам, и его адвокат Дмитрий Джулай. Тем более непонятно, почему в течение столь длительного времени похищенному в принципе не разрешали ни с кем связываться - ни с защитником, ни с родственниками. И для чего пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве, публикуя официальный комментарий, вывешивает какие-то дикие снимки, которые едва ли имеют хоть какое-то отношение к конкретному кейсу.

Или все это слишком понятно, чтобы уже сегодня, наблюдая происходящее, делать простые выводы. Иван Голунов абсолютно невиновен. В отличие от тех, кто вчера средь бела дня на него набрасывался, заламывал ему руки, заковывал в наручники, доставлял в отделение, раздевал догола, производил обыск, "обнаруживал" в сумке мефедрон... Все эти люди, похоже, преступники, что, впрочем, может быть доказано исключительно в рамках судебного процесса.

Точнее, какого-то идеального суда, в котором рассматриваются все эти эпизоды. А в реальности, которая нам слишком хорошо знакома, ситуация, сложившаяся после задержания журналиста, представляется в лучшем случае непредсказуемой. С одной стороны, органы не ошибаются, особенно в тех случаях, когда по наводке вышестоящих товарищей заняты борьбой с независимой прессой. С другой стороны, как справедливо указывает Иван, "сработали они топорно", и есть шанс, что громыхнувший тут же скандал помешает им довести преступный умысел до логического конца. Шанс невелик, но все же не будем забывать о разных презумпциях и о том, что сажают в современной России всех подряд. В том числе и следователей, скверно исполнивших заказ. Да и Москва, хочется верить, это все-таки не совсем еще Чечня, где можно всегда творить произвол, безнаказанно подбрасывая наркоту обреченному гражданину.