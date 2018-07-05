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Также: Мильштейн, Чечня, Президент, Право, Политзеки, Колонки, Война, Россия, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Оюб Титиев, Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Михаил Федотов, Юрий Чайка

статья Чья перетянет

Илья Мильштейн, 05.07.2018
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Семейный кодекс

На кадыровском русском это еще называется "риторикой", посыл же предельно ясен: если бы вы, господа шайтаны-правозащитники, не трезвонили про дядю, то, может, и племянник бы гулял на свободе. Невзирая на прошлые дела . Забудьте, мол, про дядю и казнитесь судьбой племянника.

Илья Мильштейн
28.05.2018
статья Статья

Защита правозащитника

Если Кадыров отводит душу и сводит счеты с Америкой, наказывая "иностранного агента", то как ему отыгрывать назад? Сажать ему, что ли, полисменов, которые по приказу начальства подкидывали наркоту Титиеву? Судью, им как бы поверившего, выгонять с работы? Такое невозможно себе представить ни в Москве, ни в Шали.

Илья Мильштейн
17.01.2018

В деле Оюба Титиева новый поворот. В нем разбирается Генпрокуратура РФ, поручив одному из сотрудников своего регионального подразделения, прокурору Чечни Шарпудди Абдул-Кадырову проверить законность отказа СКР в расследовании дела, которое сопутствует процессу. О том, что наркотики подсудимому могли подбросить полицейские. Теперь Абдул-Кадыров займется кадыровцами и, вероятно, согласится с заключением комиссии СПЧ по научно-правовой экспертизе, усмотревшей в действиях СКР признаки беззакония. А там, глядишь, исполнителей и организаторов провокации против Титиева тоже накажут, самого же политзека освободят, извинившись перед ним и выплатив ему компенсацию. Короче, это страшно обнадеживающее событие: письмо замгенпрокурора Малиновского председателю СПЧ Федотову с сообщением о проверке.

Правда, Генпрокуратура давно уже переписывается с президентскими правозащитниками, обсуждая данный вопрос, и до сих пор целиком и полностью поддерживала обвинителей. Ну, ничего, теперь наконец Чайка и его подчиненные узнают правду. Прямо из первых уст, непосредственно от чеченского прокурора.

Если же размышлять о происходящем всерьез, то, наблюдая этот суд и читая эти письма, мы в тысячный раз находим подтверждение одной банальной мысли: Чечня под руководством Кадырова обрела независимость от России под руководством Путина. Причем на взаимовыгодной основе. Рамзан Ахматович любит повоевать, и ежели где-нибудь в Южной Осетии, в Сирии, а то и в центре Москвы ему предоставляется такая возможность, то он ею охотно пользуется. Когда же у российских правоохранителей, не говоря уж о правозащитниках, возникают вопросы к чеченцам, то худо-бедно решать их они могут только на территории РФ, но не в тех границах, которые обозначены на политической карте мира. На территории ЧР им делать нечего, и российские следователи будут долго стучаться в ворота подозреваемого, постепенно осознавая, что им здесь не рады и лучше бы убраться домой, пока терпеливый хозяин не вышел с ними знакомиться.

А на нет и суда нет, что вполне устраивает Москву и о чем догадываются в Грозном.

В итоге складываются разные парадоксальные ситуации, наблюдая которые, люди гуманистических убеждений безо всяких адвокатов и прокуроров понимают, где, кому и когда надо находиться, чтобы избежать неприятностей. По какую сторону границы. В том числе и заключенным.

Например, осужденным за участие в убийстве Бориса Немцова чеченским бойцам лучше было бы отсиживать свои сроки у себя на родине - тогда бы их не прессовали понаехавшие из СК и ФСБ и любая попытка их допросить приравнивалась бы к вмешательству во внутренние дела суверенной Чечни. Однако приговоренных разбросали по российским лагерям, потому они и подвергаются преследованиям. Нечто подобное, только с обратным знаком, происходит в деле Оюба Титиева.

Его защитники поступают совершенно правильно, требуя изменить подсудность дела и перенести слушания из Чечни в другой регион. Но безрезультатно, как и следовало ожидать. Рамзан Ахматович, цепко удерживая своего заложника, никаким заграничным судам не доверяет. Не исключено также, что, отказываясь отдавать Москве председателя чеченского отделения "Мемориала", он таким образом торгуется с соседней страной. Ну вот как Россия с Украиной по поводу военнопленных. Возможно, он готов обменять Титиева на Дадаева с подельниками и, если это удастся, они вернутся домой героями. Типа как россияне из Катара. Ну разве что красную ковровую дорожку им не станут стелить в аэропорту, дабы не усложнять жизнь Владимиру Владимировичу. Хотя, может, и постелют, как знать.

Но это мы опять увлеклись черным юмором, а что касается участи мемориальца, то действительно же непонятно, как его спасать. Ясно лишь, что чеченский прокурор с говорящей фамилией едва ли обнаружит в действиях задержавших Титиева даже слабый намек на провокацию. Генпрокуратура далеко, а фактический однофамилец и по большому счету БРАТ рядом и абсолютно непримирим к столь позорным явлениям, как наркомания в правозащитной чеченской среде. Вследствие чего, тщательно исследовав бумагу, присланную из российской столицы, прокурор ЧР употребит ее по назначению. То есть в очередной раз очередной чеченский силовик не найдет в деле Титиева признаков беззакония, о чем Генпрокуратура РФ уведомит Совет по правам человека при президенте Путине.

Тем не менее вытаскивать заложника из Чечни необходимо, и это все-таки, при всей ее внешней безысходности, хорошая новость - о том, что Федотов обратился в Генпрокуратуру, а оттуда послали запрос в Грозный. Это в любом случае лучше, чем глухое беспомощное молчание по поводу сфабрикованного дела. Очень важно, что о Титиеве не забывают, что весьма занятые люди в двух государствах тратят свое драгоценное время на вопросы и ответы, поручения и рапорты, проверки и отписки - и бумагооборот нарастает.

Количество пока не переходит в качество, но слегка все-таки осложняет отношения между двумя дружескими режимами, и настанет время, когда они начнут задыхаться под ворохом бумаг. С именами очень разных людей, чьи судьбы, однако, схожи в одном: они стали жертвами произвола и символами позора для тюремщиков. В этом смысле Чечня ничем не отличается от России и практически является ее составной частью.

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Илья Мильштейн, 05.07.2018
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