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Также: Мильштейн, Чечня, Политзеки, Право, Акции протеста, Президент, Колонки, Война, Россия, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Рамзан Кадыров, Оюб Титиев, Александр Черкасов, Владимир Путин, Татьяна Москалькова, Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон, Алексей Навальный, Олег Навальный, Алексей Пичугин, Олег Сенцов

статья Семейный кодекс

Илья Мильштейн, 28.05.2018
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Защита правозащитника

Если Кадыров отводит душу и сводит счеты с Америкой, наказывая "иностранного агента", то как ему отыгрывать назад? Сажать ему, что ли, полисменов, которые по приказу начальства подкидывали наркоту Титиеву? Судью, им как бы поверившего, выгонять с работы? Такое невозможно себе представить ни в Москве, ни в Шали.

Илья Мильштейн
17.01.2018

При Сталине этот вопрос вообще не звучал. Поскольку брали и мужей, и жен, и племянников, и некому было спрашивать, и некого, и власть не заморачивалась подобными проблемами. Типа диалога с гражданским обществом. Мол, почему молчите, когда мы не только Бухарина с Пятаковым расстреливаем, но и всех подряд, и нет ли в том вашей вины.

В эпоху зрелого социализма шантажные технологии уже действовали, и следователи, бывало, с нескрываемым удовольствием ставили перед диссидентами такую нравственную дилемму: или прекращаете свою антисоветскую деятельность, или будем из-за вас сажать к ней непричастных, причем ваших друзей, не таких известных, как вы. И держали слово. Впрочем, интеллигенция уже не молчала и, предавая гласности имена и дела чекистских рэкетиров, оплакивала и тех, кому "никто... не пишет, и не знает о них никакой Красный Крест".

В общем, Рамзан Кадыров не придумал ничего нового в сравнении с поздними советскими временами. Председатель совета "Мемориала" Александр Черкасов встретился с президентом Франции, говорили, помимо прочего, и про Оюба Титиева, и вот из Грозного пришла ответка. Задержан племянник политзека Адам Титиев, в связи с чем глава чеченской администрации в неподражаемом своем тоне, мастерски воспроизведенном спичрайтерами, иронически осведомляется, "поднял ли Черкасов в беседе с Макроном и эту тему, попросил ли содействия в освобождении племянника? А то как-то некрасиво получается - ходатайствовать о дяде, а родственника оставить в местах лишения свободы".

На кадыровском русском это еще называется "риторикой", посыл же предельно ясен: если бы вы, господа шайтаны-правозащитники, не трезвонили про дядю, то, может, и племянник бы гулял на свободе. Невзирая на прошлые дела, за которые его, по словам фантастически информированного Кадырова, в 2001-м судили в Дагестане и семь лет назад задерживали в Чечне. Забудьте, мол, про дядю и казнитесь судьбой племянника.

Обращается Рамзан Ахматович, по всей видимости, не только к "Мемориалу". У Путина с европейскими лидерами намечается некое сближение, вызванное сложными играми в треугольнике "Трамп-Путин-Европа" и грядущим чемпионатом мира по футболу, потому чеченский национальный лидер слегка обеспокоен. А ну как Владимир Владимирович, влекомый своим геополитическим гением, прикажет освободить Оюба Титиева - допустим, под подписку, как Малобродского? Или, что вероятнее и, пожалуй, еще неприятнее для Кадырова, дело о правозащитнике-наркомане, как бы исполняя просьбу омбудсмена Татьяны Москальковой, заберут у чеченцев и передадут наверх, в главное управление МВД по Северо-Кавказскому округу.

Конечно, мундиаль - это святое, но и о том, что у Рамзана Ахматовича собственная гордость, в Кремле не должны забывать. Он, можно сказать, лично противостоит Госдепу, Совету Европы, Меркель с Макроном и "Мемориалу" с их призывами немедленно освободить Титиева и не позволит вмешиваться в свои внутренние дела. Потому и арестован племянник. А у вас в Кремле, мог бы прибавить Кадыров, имеются другие заложники, вот ими и распоряжайтесь.

К слову, так ведь оно и есть. Нельзя не вспомнить про Алексея Пичугина, отбывающего свой чудовищный бессрочный срок. Про Олега Сенцова и десятки украинских политзеков, за которых он держит смертельную голодовку. Про Олега Навального. И про Алексея Навального с его сподвижниками - Русланом Шаведдиновым, Кирой Ярмыш, Сергеем Бойко, Сергеем Уховым, Александрой Масловой, Иваном Ждановым, на которых в эти майские дни полиция набрасывалась, словно какой-то серийный маньяк. У активистов, приговоренных по административке, сроки куда помягче, но обвинения (скопом посажены за твиты) абсурдны уже до такой степени, что поначалу просто не постигаешь, как это воспринимать и комментировать.

Между тем в данном случае речь идет о той же системе заложничества, освященной давней традицией, но с поправкой на современную эпоху и опять-таки футбольный чемпионат. Соратников Навального, с одной стороны, запугивают, чтобы тихо вели себя, когда начнется пресловутый мундиаль. С другой стороны, власти в столичных судах, подобно Кадырову в чеченских, демонстрируют и самому Алексею Анатольевичу, и всем, вовлеченным в его движение, что за их акции хватать и сажать будут без разбору. И в Москве, и по всей стране. Вплоть до адвокатов, если понадобится, ведя прицельный огонь по штабам.

Противостоять этой методике трудно. Гласность? Это в брежневские времена материалы из "Хроники текущих событий", прочитанные по "голосам", или списки политзаключенных, предъявленные в рамках неформальной встречи миролюбивого западного сенатора с дорогим Леонидом Ильичом, производили довольно сильное впечатление на публику и советское начальство. Нынешнему начальству плевать на списки, уроки крупнейшей геополитической катастрофы выучены назубок, оттого разумными представляются иные действия. Если не эмиграция, то сугубая осторожность при участии в протестных акциях. С ясным пониманием того, что любой арест оппозиционера власть и в Москве, и в Грозном празднует как победу.

Отъезд - это все-таки нередко единственно правильный выход, потому непонятно, как так получилось, что из Чечни после ареста дяди не был эвакуирован Адам Титиев. Хотя еще в апреле поступали сведения о том, что родственники арестованного главы чеченского отделения "Мемориала" покинули территорию "республики". В конце концов границы же открыты, начиная с российско-чеченской, и этим важнейшим завоеванием нашей демократии соотечественникам, которых терроризирует власть, надо бы пользоваться почаще. Дабы сберечь себя для лучших времен. Ну и спичрайтерам Кадырова не придется тогда корячиться над текстами, блещущими искрометным садистским юморком.

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 28.05.2018
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