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Также: Мильштейн, Чечня, НКО, Право, Президент, Спецслужбы, Российско-американские отношения, Колонки, Война, Общество, Россия, США, Политика, Мир | Персоны: Илья Мильштейн, Оюб Титиев, Рамзан Кадыров, Владимир Путин, Татьяна Москалькова, Михаил Федотов, Александр Бастрыкин, Сергей Кириенко, Антон Вайно

статья Защита правозащитника

Илья Мильштейн, 17.01.2018
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

С нераскрытыми глазами

Следует удивляться, пожалуй, что власть до сих пор озабочена сохранением внешних приличий и кого-то поймали и даже осудили вчера в связи с гибелью Немцова. Может статься, что и реального убийцу, и тех, кто ему пособничал, устраивая слежку за обреченным.

Илья Мильштейн
14.07.2017
статья Статья

Срамный суд

Дело Николая Карпюка и Станислава Клыха, приговоренных вчера в Грозном, находилось на периферии общественного внимания. Между тем это был по разным параметрам идеальный процесс. Во-первых, с пропагандистской точки зрения. Во-вторых, суд в Грозном стал примером идеального беззакония. Даже на фоне всех прочих политических процессов, проходящих в РФ.

Илья Мильштейн
27.05.2016
статья Статья

Межрегиональная труппа

Надо довести до сведения гаранта, что хрупкий мир в отношениях с соседним регионом в два счета может быть взорван. И тогда на большую дорогу в пятистах метрах от границы с Чечней выходят неустановленные лица и, подбадривая себя криками "Вы террористы!" и "Вам нечего делать в Грозном!", громят микроавтобус.

Илья Мильштейн
11.03.2016

Среди двух главных русских вопросов один явно лишний, а другой, пожалуй, нуждается в уточнении. Ясно же, кто виноват, - по крайней мере в том подавляющем большинстве случаев, когда власть российская набрасывается на невиновного человека. Следовательно, насчет того, что делать, надо спрашивать поконкретней.

Ставить вопрос надо иначе: как человека спасать?

Ибо силы всегда слишком неравны. С одной стороны, власть российская, эта взбесившаяся безжалостная машина, набросившаяся на человека. А с другой, жертва этого государства - с горсткой родственников, друзей, единомышленников.

Короче говоря, более или менее понятно, что произошло 9 января в Чечне у моста между Курчалоем и Майртупом, где обыскивали и дважды задерживали Оюба Титиева, руководителя грозненского отделения ПЦ "Мемориал". Понятно, откуда у него в машине взялась марихуана. Понятно, почему в Шалинском горсуде его арестовали. Просто у Рамзана Кадырова, включенного недавно в список Магнитского и заблокированного в Инстаграме и Фейсбуке, накопились сильные негативные эмоции и он решил дать асимметричный ответ всем, кто его обидел.

Но до Вашингтона ему пока не дотянуться, равно и до Цукерберга, а "Мемориал" под рукой. Ну и не факт, что врагов, подвернувшихся под руку, надо убивать, это ему в Москве не так давно объяснили. Практичней сажать их по 228-й, чем самому отбиваться от обвинений по статьям, карающим за похищения, пытки и убийства. К подобным довольно разумным советам национальный лидер ЧР иногда прислушивается.

Так вот, Оюба Титиева надо спасать. А методика освобождения заложников, схваченных в Чечне, еще как следует не выработана, но кое-какой опыт уже имеется, и мы можем оценивать сделанные шаги. Например, гласность в его деле - вещь необходимая, причем на всех уровнях, начиная с международного. Правда, считается, что на призывы, доносящиеся из Совета Европы и тем более из Вашингтона, властям в Москве и Грозном плевать, но едва ли они совсем уж равнодушны к мнению Запада. Даже Сталину не очень-то хотелось выглядеть лютым зверем в глазах иностранцев, что уж говорить о нынешних. Оттого выступления в защиту Титиева комиссара СЕ по правам человека Нилса Муйжниекса и официального представителя Госдепа США полезны.

Но еще важней, что за арестованного вступаются в России. По всем возможным каналам связи общества с государством, от СПЧ и уполномоченного по правам человека до газет и блогов. У Михаила Федотова и Татьяны Москальковой прямой выход на Кремль, и, как ни относись к их деятельности, правила игры в правозащиту на современном этапе эти люди знают лучше всех, и если имеется шанс хотя бы вытащить Титиева из Чечни, то они этим шансом воспользуются. В сущности, любые закулисные договоренности, хоть с Кириенко и Вайно, хоть с Кадыровым, хоть с кем сегодня можно только приветствовать.

Проблема в другом. Если Рамзан Ахматович отводит душу и сводит счеты с Америкой, наказывая "иностранного агента", то как ему отыгрывать назад? Сажать ему, что ли, полисменов, которые по приказу высшего чеченского начальства подкидывали наркоту правозащитнику? Судью Хамзата Ибрагимова, им как бы поверившего, выгонять с работы? Такое невозможно себе представить ни в Москве, ни в Шали, так что в обозримые сроки не стоит, к сожалению, надеяться на освобождение заложника. Спасать его в эти дни надо от пыточного следствия и от самооговора, связанного с шантажными технологиями.

А это дело заключенный в одиночку без окон Оюб Титиев берет на себя и действует весьма разумно. В письме, адресованном Путину, Бортникову и Бастрыкину, он прямо сообщает им, при каких условиях может признать себя виновным. Если будут бить и угрожать близким. Разумеется, его заявление не произведет особого впечатления на адресатов, но в той смертельной схватке, в которую он вступил, это шаг одновременно отчаянно смелый и безусловно правильный. Арестованный заранее предупреждает руководителей РФ, ФСБ и СК что будет означать его признание, и тем, хочется верить, спасает себя хотя бы от пыток. Ибо скандальное его задержание обернется еще большим скандалом, если на скамье подсудимых он сознается в том, что перевозил наркотики. А репутация у чеченских дознавателей такова, что в том, какими способами они выбивали это чистосердечное признание, не усомнится никто. Как и в том, кто виноват в трагедии Оюба Титиева.

В целом же спасение заложника в Чечне - процесс долгий, занятие бесконечно тяжелое. Вероятно, будет суд, по сценарию прочих судов по 228-й с чеченской спецификой, и будет приговор, относительно мягкий, и кассация, и попытки его отменить. Решения ЕСПЧ тоже следует ожидать, мало сомневаясь как в его объективности, так и в том, что в России это решение исполнять не станут. Многочисленные примеры перед глазами, и этот проклятый русский вопрос "как спасать?", по сути самый главный из всех, сопровождающих судьбы миллионов безвинно осужденных в прошлом и настоящем, остается без ответа. Не исключено, что ответа в принципе нет.

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Илья Мильштейн, 17.01.2018
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