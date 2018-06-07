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Также: Мильштейн, Президент, Российско-американские отношения, Европа, Телевидение, Колонки, Россия, США, Мир, СМИ, Политика, Общество | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Алексей Навальный, Михаил Саакашвили

статья Приведение подобных

Илья Мильштейн, 07.06.2018
Илья Мильштейн
Илья Мильштейн
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статья Статья

Повар под колпаком

Тут ведь закавыка в том, что американские правоохранители, пожалуй, охотно впустят Пригожина и других обвиняемых в США, но домой они вернутся едва ли. В отличие от фигурантов санкционных списков, которых на Западе не желают видеть, повар с поварятами проходят по иному разряду. Они считаются подозреваемыми в уголовщине, а это реально другой статус.

Илья Мильштейн
19.02.2018
статья Статья

Повар и грамотеи

Сперва публику поразил пресс-секретарь президента, сообщивший нечто вроде того, что Путин будет праздновать день рождения известного повара Путина, как его называют. Чуть позже некая "пресс-служба Кремля" опровергла слова пресс-секретаря, уточнив, что это была шутка, а информация не соответствует действительности.

Илья Мильштейн
02.06.2017
статья Статья

А так не хотите?

Опубликованное 15 марта предупреждение о вероятных кибератаках России поражает своей детальностью. Таких подробностей американские спецслужбы в открытых докладах еще не публиковали. Это те самые "пароли, адреса, явки", которые так жаждал увидеть Владимир Путин.

Владимир Абаринов
16.03.2018

Одно интервью национального лидера затмило весь его визит в чужую страну. Один эпизод в ходе интервью затмил всю беседу. Такое случается нечасто, потому стоит об этом поразмышлять.

Постичь для начала, отчего дискуссия Владимира Путина с корреспондентом австрийского ORF Армином Вольфом произвела столь сильное впечатление на фоне новостей из австрийской столицы, где принимали президента РФ. Вероятно, разгадка в том, что новости из Вены, связанные со строительством газопровода и невнятно-благожелательной позицией Австрии по отношению к России, были предсказуемыми. Напротив, того, что гражданин нейтрального государства будет столь непочтительно разговаривать с нашим Владимиром Владимировичем, мало кто ожидал. Да еще перебивать его при этом, вызывая явное раздражение у хладнокровного обычно политика. Вот и получилось, что событие, предшествовавшее официальному визиту Путина, оказалось куда интересней, чем его встречи с Курцем, ван дер Белленом и другими уважаемыми партнерами.

Что же касается самого интервью, то с ним вышла такая история. В чисто содержательном плане оно могло бы и не обернуться большим скандалом, поскольку опрашиваемый по сути не сказал почти ничего нового. Ну да, безымянный Навальный - это Саакашвили, Донбасс - это Чечня, "Боинг" не сбивали, Крым не отдадим, интернет в России свободный, СМИ свободны, все свободны, а то мы не знали. За исключением одного эпизода, когда журналист стал расспрашивать Путина про Евгения Пригожина и его поразительные свершения во славу России.

Отдадим должное Владимиру Владимировичу: сперва он держался стойко, отбивая наскоки агрессивно настроенного собеседника. Просил "делать разницу между правительством Российской Федерации" и частным лицом с его частной компанией. Теряя терпение, советовал Вольфу лично порасспрашивать Пригожина о том, как и кого он прикармливает на свои деньги - при том что взять интервью у повара куда трудней, чем у Путина. Наконец, выйдя из себя, заговорил о главном - о злокозненных американцах, у которых все как у нас, только еще хуже. Однако им любая закулисная стряпня сходит с рук, тогда как нам русофобы ничего не прощают и из наших рук ничего жрать не хотят. Ни одного острого блюда.

Эту мысль российский президент пояснил, использовав аргумент совершенно неожиданный. "В Соединенных Штатах, - заявил он, - есть такой фигурант - господин Сорос, который вмешивается во все дела во всем мире. И мне очень часто наши американские друзья говорят: Америка не имеет к этому отношения как государство. Вот сейчас пошли слухи, что господин Сорос хочет раскачать евро... Спросите Госдеп: зачем он это делает? Госдеп вам ответит, что он не имеет к этому никакого отношения, это личное дело господина Сороса. А у нас это личное дело господина Пригожина. Вот, пожалуйста, ответ вам. Вас устраивает такой ответ?"

Вольфа ответ не устроил. А многих других слушателей, я думаю, устроил и буквально потряс, поскольку - вольно или невольно - здесь Владимир Владимирович выдал страшную тайну, типа государственной. Приравнивая кремлевского кашевара к американской акуле капитализма и намекая на то, что указанный Сорос является тайным агентом Госдепа, он дал нам всем понять, для чего в Москве созидали Пригожина. С какой целью накачивали его деньгами и спецпоручениями. Ровно для того, чтобы не отстать от проклятых американцев. А тот факт, что знаменитый заокеанский спекулянт заметно отличается от нашего бывшего уголовника, не должен никого смущать. Ибо 87-летний миллиардер свой жизненный путь завершает, в то время как у 57-летнего повара все впереди.

Более того. Знакомясь с биографией Сороса, мы можем легко прогнозировать грядущие деяния Пригожина. Прославленный американский лоббист вкладывался в бархатные революции в Восточной Европе - и российский его двойник будет активно вмешиваться в зарубежные конфликты, и уже тратится на Сирию. Сорос обрушивал чужие валюты - и Пригожин наверняка замышляет какую-нибудь очередную поганку против Запада. Финансист однажды обернулся филантропом - и у ресторатора, глядишь, когда-нибудь взыграет совесть и он создаст фонд своего имени, щедро осыпая деньгами ученых, писателей, художников и других с виду бесполезных, но в сущности и безвредных людей. Поверить в это сейчас невозможно, но чем черт не шутит, и почему бы осужденному в прошлом за разбой, напитавшись ныне деньгами и кровью, в будущем не стать благотворителем. Всякий человек не безнадежен, покуда жив.

По-настоящему тревожит другое. Известно, что сильно поднявшийся инвестор в своем гуманистическом преображении дошел до того, что принялся выступать против своих законно избранных президентов. И если дальше проводить параллель, то не за горами тот день, когда Пригожин начнет свергать Путина. Полагая это своим "личными делом", как выражается Владимир Владимирович. Можно сказать, с благословения самого гаранта, который назначил его Соросом.

Правда, американцу попытки смещения лидеров в своей стране удавались хуже, чем за рубежом, но в США ведь и порядки другие. Там надо воздействовать на избирателей. У нас традиции иные.

Такое вот получилось интервью - яркое, захватывающее, склоняющее к парадоксальным идеям. На фоне скучноватого визита и разных привычных лживых суждений, высказанных российским национальным лидером. Вранье надоело, да, но стоило его выслушать, чтобы в потоках лукавой пустой болтовни отыскать это жемчужное зерно. У вас, дескать, Сорос, а у нас - повар! Мы квиты, господа.

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Илья Мильштейн, 07.06.2018
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