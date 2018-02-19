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Также: Мильштейн, Президент, Правительство, Российско-американские отношения, Право, Колонки, Россия, США, Общество, Политика, Мир | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Сергей Лавров, Мария Захарова, Константин Косачев, Сергей Шойгу, Юлия Латынина

статья Повар под колпаком

Илья Мильштейн, 19.02.2018
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Повар и грамотеи

Сперва публику поразил пресс-секретарь президента, сообщивший нечто вроде того, что Путин будет праздновать день рождения известного повара Путина, как его называют. Чуть позже некая "пресс-служба Кремля" опровергла слова пресс-секретаря, уточнив, что это была шутка, а информация не соответствует действительности.

Илья Мильштейн
02.06.2017
статья Статья

Равнодушная порода

Налицо конфликт, причем столь масштабный, что его уже несколько дней подряд обсуждает весь мир, и в заочном диалоге традиционно ничего не знающего Пескова и вдовы павшего наемника отражается главное. Показное равнодушие властей и горе тех, кто потерял в Сирии близких.

Илья Мильштейн
14.02.2018
статья Статья

Без чести пропавшие

Сирийские "добровольцы" погибли - и о них никто в Кремле не хочет даже вспоминать, их зароют, даже не опознав, - Родственникам выплатят компенсации или просто закроют рот - и на этом инцидент будет исчерпан, потому что "настамнет". А вот в Крыму "мыбыли" - но тоже не сразу.

Виталий Портников
15.02.2018
статья Статья

Очень серьезная трепотня

Когда Сергей Лавров называет обвинительное заключение спецпрокурора Мюллера "трепотней", а русские блогеры рьяно клеймят "так называемую свободу слова" в Америке, он наводит тень на плетень сознательно, а они - по неосведомленности и лени. Они просто не дали себе труд ознакомиться с документом.

Владимир Абаринов
19.02.2018

Нет, он не расстроен. Даже "совсем не расстроен". Он скорее сочувствует американцам, людям "очень впечатлительным", к которым несмотря ни на что относится "с большим уважением". Впрочем, в суд на них, очень впечатлительных и весьма уважаемых, все-таки подавать собирается, дабы защитить и свою честь, и доброе имя тех россиян, которых обидел спецпрокурор Мюллер.

Евгений Пригожин обыкновенно никак не комментирует скандалы, связанные с его именем. Потому любое слово, им пророненное, на вес золота. Тем более по такому поводу, как решение большого жюри округа Колумбия, обвинившего его вместе с двенадцатью другими россиянами во вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов. Как ни крути, это событие мирового уровня, и было бы, знаете, досадно, если бы наш знаменитый повар отмолчался и на этот раз. Но его, видимо, настоятельно попросили в Кремле что-нибудь сказать, а то нехорошо получалось.

Все-таки не каждый день в Америке в судебном порядке обличают граждан РФ. Причем подробно так, на 37 листах, с именами, явками и датами, финансовыми проводками, маскировочными акциями, вскрытой перепиской, итоговым списком совершенных преступлений. Вот и Лаврову приходится, подбирая уместные слова, клеймить бездоказательную "трепотню" вашингтонского Минюста, и Мария Захарова возмущена до корней волос, и сенатор-международник Косачев, как бы надсаживаясь от хохота, объявляет обвинения спецпрокурора "смехотворными". Все они вынуждены отдуваться за Пригожина, за его "фабрику троллей" и прочие фирмы, оказавшие посильную помощь американским избирателям, так что и ему некуда было деваться. Пусть кратко, но следовало высказаться.

Попутно Евгений Викторович решал и другие, не менее серьезные проблемы, с которыми столкнулся в феврале.

Подконтрольная Пригожину ЧВК "Вагнер" понесла немалые потери в бою, как утверждалось, за нефтяной заводик на восточном берегу Евфрата, и ходили похожие на правду слухи, что после этого трагического происшествия у повара обострился конфликт с министром обороны Шойгу. Про олигарха снова заговорили, и тональность этих разговоров сильно отличалась от прежних - про ту же "фабрику", или нападения неуловимых бандитов на питерских несогласных и Юлию Латынину, или инцидент с пригожинским охранником, который, вступаясь за шефа, подрался с сотрудником ФСБ - и отделался условным сроком. Теперь ресторатор окончательно вышел на международную арену, а прозвучавшее через неделю после бойни под Хишамом решение большого жюри лишь подтвердило его высокий статус.

Иными словами, пожелания кремлевского начальства, вероятно, совпали с личными интересами Пригожина и он разжал уста. Добродушно пошутив насчет впечатлительных пиндосов, Евгений Викторович дал знать тем, кто на сей счет любопытствовал, что все у него нормально. Оповестив о своих планах судиться с Америкой, указал на то, что дела у него обстоят даже лучше, чем вы могли подумать. Ну вот Россия намерена отстаивать в суде свои права на дипсобственность в США - и кремлевский повар намерен защищать свои честь и достоинство, а также подельников. И если у него действительно имеются высокопоставленные враги внутри страны, то все они немедленно должны умолкнуть, потрясенные. Никакой Шойгу с Вашингтоном тягаться в судах не смеет, не дорос еще, а Пригожин - запросто. Точнее, он пока еще "проводит консультации со своими адвокатами", но звучит это столь солидно и грозно, что грядущая судьба Америки вызывает некоторые опасения. Чудится, что Евгений Викторович еще въедет туда на белом коне.

Или не въедет? Тут ведь закавыка в том, что американские правоохранители, пожалуй, охотно впустят Пригожина и других обвиняемых в США, но домой они вернутся едва ли. В отличие от фигурантов санкционных списков, которых на Западе не желают видеть, повар с поварятами проходят по иному разряду. Они считаются подозреваемыми в уголовщине, а это реально другой статус. Тоже очень высокий, да, но с обратным, что ли, знаком. Персональный друг и официант Путина, там он отныне считается врагом американского народа. То есть с адвокатами, и даже первоклассными, он сможет консультироваться и в США, однако надежд на то, что они помогут, практически нет. Слишком уж жестока американская Фемида по отношению к тем, против кого собраны веские доказательства вины. И хотя Пригожин - уголовник тертый, еще при советской власти отсидевший 9 из 12 присужденных ему лет за разбой и другие ошибки молодости, повторять сей печальный опыт ему вряд ли следует, да он и сам это наверняка осознает. Оттого и судиться с Америкой, как можно предположить, не станет, даже заочно, от греха.

Тем не менее явление его в качестве комментатора свежих политических новостей нельзя не приветствовать. Мы их лучше понимаем, эти новости, когда, задетый за живое, откликается на них один из самых таинственных персонажей нашего времени. С эдакой усмешечкой, но и тревожно, и мы догадываемся, что в дискуссиях Белого Дома с Кремлем прозвучала еще одна важная мысль. Проведена еще одна красная черта, за которую переходить не стоит, чтобы не искушать заокеанского партнера. Дошла очередь и до повара, которому теперь до конца жизни придется расхлебывать кашу, которую он заварил.

Это полезное знание - и для него, и для высшего российского руководства. Их снова предупредили, они пока бодрятся, забывая о том, что всякое слово может быть обращено против них. Однако не исключено, что и задумываются о происходящем тоже. Процесс нелегкий, кто спорит, особенно с непривычки, но тут стоит только начать. А расследование продолжается, и это должно подстегивать мысли подозреваемых и наказанных в том верном направлении, которое подсказывают разум и страх.

Комментарии 8 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 19.02.2018
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Заложим и не спасем

Илья Мильштейн, 04.10.2017

Оттого вдвойне тяжело выслушивать речи представителей Минобороны РФ, которые привычно отрекаются от своих солдат и в лицо их тоже не узнают - после демонстрации видеозаписи. О чем игиловцы наверняка сообщат схваченным в деревне Эш-Шула.
Владимир Абаринов

Евфратный труд

Владимир Абаринов, 14.02.2018

Бросается в глаза, что данные о катастрофических для России масштабах поражения в битве пна Евфрате муссируются прежде всего комментаторами националистического и прокремлевского толка. Создается впечатление, что это один из способов мобилизации населения на почве патриотизма и антиамериканизма.
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