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После инцидента в сирийской Думе за событиями в Сирии следит подавляющее большинство россиян - 88%. То есть почти не осталось в стране людей, которым эта война по барабану либо они ничего о ней не слышали. При этом за два месяца, с февраля по апрель, резко увеличилось количество тех респондентов, которые считают, что обстановка в Сирии заметно ухудшается: с 17% до 43%. В целом, демонстрируя небольшой рост, политику Путина в этом регионе поддерживает 39% граждан, и всего 17% из них склоняется к мысли, что надо бы там действовать поактивнее. Примерно треть опрошенных ожидает положительных и столько же отрицательных последствий для России, ввязавшейся в сирийский конфликт, причем каждый десятый боится мировой войны.

Ну и самый главный вопрос: как нам себя вести "в случае начала военных действий со стороны США против действующей сирийской власти?" Две трети соотечественников (66%) уверены в том, что России следует оказать военную поддержку президенту Башару Асаду.

Читаешь - и диву даешься.

С одной стороны, люди в курсе происходящего в далекой ближневосточной стране, со всеми ее алавитами, шиитами, суннитами и игилами. Есть трезвое осознание того, что Сирия - это трясина посреди пустыни, куда нам лучше не соваться. Ибо последствия как минимум непредсказуемые. Самые вменяемые из россиян, то есть традиционные маргиналы, не без оснований указывают и на то, что все может кончиться совсем плохо. Прямо вот хуже некуда.

Но когда, с другой стороны, нашего человека спрашивают, как поступить, ежели Госдеп посягнет на остатки территориальной целостности Башара Асада, то две трети проанкетированных высказываются без рефлексии. Надо, говорят, воевать за Сирию против Америки. И гори оно огнем.

Как это объяснить? Теоретически такой ответ можно списать на национальную гордость в хорошем смысле и обостренное чувство справедливости. Дескать, как смеют эти наглые пиндосы нападать на суверенное государство, к тому же союзника РФ? Однако социологи из ВЦИОМа, то ли по небрежности, то ли намеренно не стали уточнять вопрос. Они не спросили, при каких условиях Трамп отдаст приказ напасть на Асада.

Одно дело, если ему просто шлея под хвост попадет, такой уж это Трамп. Хотя все же маловероятно, что он ни с того ни с сего решит по-настоящему воевать в Сирии. Ну разве что за день до импичмента, да и то: кто ж ему позволит. Совсем другое дело, если генералы в Дамаске снова начнут травить свой народ смертоносной заразой. Согласитесь, это разные варианты развития конфликта, и тут разговор о моральной правоте защитников Асада вроде бы должен усложниться. Нет, не соглашаются. 66% опрошенных непреклонны в своем желании воевать с Америкой.

При том что это реальная мировая война. В постепенном ее развитии, когда американцы в пылу дискуссии с Шойгу сносят все российское, что им подвернется в Сирии и в Средиземном море, потом одновременно проходят заседания Совбеза ООН, Совбеза РФ и узкого круга лиц в Ситуационной комнате в подвале Белого Дома, и все в предынфарктном состоянии, а дальше - бог весть. Или в развитии моментальном, когда даже эту строку не успеешь дописать до конца. И россияне, раздумывающие над непростым вопросом, вроде понимают, к чему почти наверняка приведет лобовое столкновение РФ и США. Тем не менее 66%, ни о чем социологов не переспрашивая, лепят свои одинаковые ответы. Почему?

А потому, вероятно, что ими владеет слепая, нерассуждающая ненависть к Америке, - другого объяснения не сыщешь. Внушенная ненависть, не основанная на личном опыте или продиктованная долгими раздумьями о предмете страсти, но чисто пропагандистского свойства. Та самая, которая синхронно принимает на веру и тот очевидный факт, что жителей Думы потравили зарином американцы с игиловцами, и ту несомненную истину, что химическая атака в Сирии - выдумка заокеанских спецслужб с целью унизить и побомбить нашего друга Асада. Ненависть такой силы, что и планету не жалко, и Россию, и себя. Лишь бы вдарить по Америке.

При этом особенно безжалостными, отмечают социологи, оказываются российские мужчины (76%) и люди возрастной группы 60+ (75%). По-видимому, эти группы граждан в наибольшей степени подвержены благотворному влиянию радиоактивного пепла на той картинке, где Америку сносят с лица земли. Они уже, что называется, полюбили бомбу, придав невероятную прочность словесной конструкции "путинский ядерный электорат".

А в сухом остатке выходит, что эти товарищи, крутые мужики и пенсионеры, готовы пожертвовать жизнью детей, внуков и правнуков по сути даже не за Путина, а за Башара Асада. Имеются же там, среди респондентов, в пересекающихся группах, если сравнить цифры, и те, кто невосторженно относится к нашему вмешательству в сирийскую войну, но ради изничтожения американцев стерпит и апокалипсис. Это уже какая-то особая порода людей, выведенная в последние годы, которую не то что умом не поймешь - аршин проглотишь, пытаясь уяснить их логику, постичь иррациональное. Как говаривал другой наш вождь, Леонид Ильич из анекдота: логики здесь не ищи. Анекдот обернулся былью, пылью, геополитикой.