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По сообщению сирийского государственного телевидения, эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) во вторник прибыли в Думу. Но найдут ли они там следы применения химического оружия? Съемочная группа CBS News нашла и показала, но с тех пор, по свидетельству репортера, они исчезли.

Судя по всему, в гибридной войне началась новая фаза. Если прежде Москва и Дамаск обвиняли в применении ядовитых газов "террористов", то есть вооруженную сирийскую оппозицию, то теперь отрицают сам факт химической атаки и утверждают, что все сообщения о ней - фальшивка.

Первая информация о массовом отравлении жителей Думы появилась в социальных сетях сразу после того, как оно произошло, - 7 апреля около 20:00 по местному времени. 9 апреля на заседании Совета Безопасности, созванном для обсуждения случившегося, постпред России при ООН Василий Небензя объявил атаку "химической провокацией" и инсценировкой. Российские специалисты, сообщил он, прибыли в Думу сразу после ее освобождения.

Они взяли пробы грунта, которые показали отсутствие нервно-паралитических и хлорсодержащих веществ. Опросили местных жителей и прекративших сопротивление боевиков. Ни один местный житель не подтвердил факта химической атаки. В местную больницу пострадавшие с симптомами поражения отравляющими веществами типа зарин и хлор не поступали.

Небензя не назвал организаторов провокации, но заявил, что "слухи были мгновенно подхвачены финансируемыми западными столицами неправительственными организациями и действующими под фальшивыми личинами спасателей "Белыми касками". В качестве одного из каналов распространения фальшивки он указал на блог журналиста Асаада Ханны. В нем уже в день атаки появились многочисленные изображения с места трагедии. 8 апреля Ханна выложил видеоролик, о котором Небензя сказал особо:

На нем неизвестный (предположительно из "Белых касок") позирует в противогазе на фоне кустарной бомбы с химической начинкой, якобы упавшей в спальню одного из строений в Думе. Все это сопровождается комментарием об "очередном преступлении режима против мирных граждан". Постановочный характер этого действа не вызывает сомнений. Траектория предполагаемого попадания "бомбы" неестественная. Она пробила крышу и спокойно "улеглась" на деревянную кровать, нисколько ее не повредив. Ясно, что ее туда уложили при подготовке к съемке.

Небензя предложил инспекторам ОЗХО незамедлительно отправиться в Думу:

Пусть ОЗХО, которая устами гендиректора технического секретариата А. Узюмджю заявила о готовности разобраться с этим, немедленно, завтра же, вылетает в Дамаск. Там сирийскими властями и российскими военными ей будут обеспечены условия для выезда на место предполагаемого инцидента и ознакомления с ситуацией.

В тот же день, 9 апреля, телеканал RT показал репортаж "Токсичный вброс". 10 апреля сайт Eurasia Daily, который значится в реестре кремлевских троллей как "сайт дезинформации", опубликовал под заголовком "Фотосессия мертвых" подробный разбор изображений, из которого следует, что налицо явная фальшивка.

В этом материале "Белые каски" названы уже не распространителями, а изготовителями фейка. Правда, видеоролики провокаторов представлены на сайте Eurasia Daily в виде скриншотов, ссылки отсутствуют. Читателю остается лишь поверить на слово:

А вот ролик, который сделали уже в другой квартире и который распространяла медиагруппа Orient news... На кадрах видно, что в комнате на ковре лежит мальчишка, а около него стоят двое мужчин. Один снимает тело на смартфон, а другой, якобы отец, поднимает тело ребенка за руки и надрывно говорит: "Детка, вставай, я купил вам шоколад". Трудно не заметить, что на видео изображен один и тот же ребенок, который до этого был снят в коридоре другой квартиры. Одинаковый свитер, отметка на виске, возраст, прическа, даже поза не оставляют сомнений.

Ролик этот можно посмотреть здесь. А это якобы тот же мальчик, изображающий мертвого, но в другой квартире. Сходство есть, но что это один и тот же ребенок, утверждать нельзя.

А вот другой ролик с того же аккаунта Orient News. Он показывает российского военного, который на автомобиле с надписью "Полиция" приезжает на место, входит в дом и уезжает, никого не опросив и не взяв никаких проб.

11 апреля первый заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир развил тему провокации. По его словам, "действующие исключительно в рядах террористов одиозные "Белые каски" в очередной раз имитировали перед видеокамерами постановочную "химическую атаку" на мирных жителей города Думы". Генерал еще раз повторил, что ни пострадавших, ни трупов российские специалисты РХБ-защиты на месте происшествия не обнаружили: "Медперсонал и местные жители информацией о возможных местах их захоронения не обладают".

Генерал Познихир со своей стороны тоже пригласил инспекторов ОЗХО и гарантировал им содействие:

Со своей стороны, мы подтверждаем готовность обеспечить полную безопасность работы специалистов ОЗХО в городе Дума и создать все условия для их инспекторской деятельности.

13 апреля о провокации заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, прозрачно намекнув на ее заказчиков:

У нас есть неопровержимые данные о том, что это была очередная постановка и к ней приложили руку спецслужбы одного государства, которое сейчас рвется в первых рядах русофобской кампании.

В тот же день официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, как именно была организована провокация:

Жители Думы в деталях рассказали, как проводилась постановочная съемка, в каких эпизодах они сами участвовали и что делали. Более того, они показали и кадры с их участием в снятом видеоролике. Оба участника съемки имеют медицинское образование и работают в отделении скорой помощи больницы в г. Дума. По словам этих сирийцев, все доставленные в больницу пострадавшие не имели никаких признаков поражения отравляющими веществами. Во время оказания им первой медицинской помощи в помещение госпиталя вбежали неизвестные люди. Некоторые из них были с видеокамерами. Эти люди начали кричать, нагнетать панику и обливать всех водой из шлангов, выкрикивая, что все находящиеся в помещении поражены отравляющими веществами. Пациенты, находившиеся в отделении скорой помощи и их родственники в панике начали обливать друг друга водой. После того, как все это было заснято на видеокамеры, неизвестные лица быстро скрылись. Как вы видите, данные сирийцы сами показывают себя на видеоролике. Хочу обратить ваше внимание, что эти люди не скрывают свои имена. Это не какие-то обезличенные сообщения в социальных сетях или заявления анонимных активистов.

Однако имен этих людей Конашенков не назвал, их показаний на ролике не слышно, почему они тычут пальцем в монитор, непонятно. При этом генерал уже без обиняков обвинил в провокации Великобританию:

Нам достоверно известно, что с 3 по 6 апреля на представителей так называемых "Белых касок" оказывалось мощное давление именно из Лондона для скорейшего осуществления готовившейся заранее провокации.

Кто такие эти оборотни в белых касках? Год назад "Радио Свобода" опубликовала подробное расследование обвинений по адресу этой организации. Его резюме:

Эта смесь правды и вымысла, настоящих и предполагаемых фактов не помогает разобраться в том, что в действительности случилось, зато легко подхватывается пропагандой. Альтернативные ветераны и альтернативные правозащитники утверждают, что предлагают альтернативный взгляд на события. Но альтернатива правде - ложь. В который раз приходится наблюдать, как российский МИД, обвиняя мейнстримные медиа в злонамеренности и русофобии, предлагает нам в качестве замены какой-то информационный мусор, источники без роду и племени, зато входящие в систему российского агитпропа. Разоблачители "Белых касок" - из этой категории.

14 апреля Кремль опубликовал заявление президента:

Вновь, как и год назад, когда США атаковали в Сирии авиабазу "Шайрат", в качестве предлога использована инсценировка применения отравляющих веществ против гражданского населения - на этот раз в Думе, пригороде Дамаска. Российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества. Ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки.

Позволительно напомнить президенту: город в руках режима, который обвиняется в химатаке. Россия - союзник этого режима. Он правда не понимает, почему местные жители боятся давать показания российским военным?

В отличие от российских экспертов, журналисты CBS News уже 9 апреля нашли врача больницы в Думе, который просил не называть его имени, и говорили с ним по телефону. Он утверждает, что оказал помощь 70 отравленным газом пациентам. Вчера съемочная группа CBS показала репортаж из Думы. Она нашла и лежащую на крыше дома ракету с химическим боеприпасом, и свидетеля по имени Наср Ханан, который утверждает, что от газа погиб его брат Хамзех. После съемок, говорит корреспондент, крышу зачистили.

В ночь с 13 на 14 апреля США и их союзники нанесли по Сирии удар возмездия. 14 апреля эксперты ОЗХО прибыли в Дамаск, но в Думу их не пустили.

16 апреля Сергей Лавров дал интервью BBC. По его версии, удар бы нанесен специально для того, чтобы помешать инспекторам ОЗХО: "Именно в тот момент, когда представители ОЗХО были готовы отправиться из Ливана в Сирию, и были нанесены эти удары". "Я правильно понимаю, - спросил интервьюер, - что Соединенные Штаты и их союзники заранее проинформировали вас о готовящихся ударах и вы со своей стороны заверили их, что со стороны России не последует ответного удара?" "Я бы предпочел не вдаваться в детали относительно этих рабочих контактов между нашими военными", - ответил Лавров, фактически подтвердив факт такого заверения.

Разоблачая "провокацию", министр сослался все на тот же ролик, о котором говорил Небензя и который опубликован в "расследовании" Eurasia Daily:

Все те доказательства, на которые они ссылаются, почерпнуты из средств массовой информации и социальных сетей. Например, те баллоны, о которых вы говорите. Я видел эту фотографию - газовый баллон лежит на кровати, кровать при этом не сломана, окно не разбито. Слушайте, давайте уже как-то посерьезнее, а?

И наконец, Лавров заверил, что Россия не уничтожала улики. Разумеется. Это делали военные Асада.

Красноречив был и постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин. Выступая 16 апреля на сессии исполкома организации, он изложил весь сценарий провокации, исполнителями которой были "псевдогуманитарные НПО":

Это платные агенты, актеры, изображающие, когда это нужно, необходимую массовку. На деньги западных стран они готовят различные постановочные ролики, распространяют фотографии с любимым сюжетом "несчастные дети - жертвы кровавого режима Асада".

Он даже пообещал привезти этих платных актеров в Гаагу на следующую сессию исполкома.

17 апреля на той же сессии выступил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов. Он рассказал, что лично беседовал с двумя врачами в Думе и они "узнали себя на этих съемках и были очень удивлены происходящему". "Расследование показало, что тела детей перемещали по различным квартирам во время съемки, а также тасовали внутри одного медцентра", - сообщил генерал.

Эксперты ОЗХО в Думе. Последнее слово за ними. Хлорин и зарин быстро улетучиваются, материальные улики асадовцы зачистили. Остается биоматериал из организмов жертв. Если их удастся найти.