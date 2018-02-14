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Статья Заложим и не спасем Оттого вдвойне тяжело выслушивать речи представителей Минобороны РФ, которые привычно отрекаются от своих солдат и в лицо их тоже не узнают - после демонстрации видеозаписи. О чем игиловцы наверняка сообщат схваченным в деревне Эш-Шула.

Сенсационные сообщения о боестолкновении в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в ночь с 7 на 8 февраля обрастают все новыми подробностями, но источники этих подробностей ненадежны, и полной ясности по-прежнему нет.

Министерство обороны России и Пентагон выступили с комментариями по поводу случившегося уже 8 февраля. МО РФ заявило, что инцидент стал следствием действий "сирийских ополченцев", не согласовавших свои "разведывательно-поисковые" операции с российским командованием. В итоге ранения получили 25 "ополченцев". Никаких российских войск в районе боестолкновения не было и нет. По мнению Минобороны, "произошедший инцидент в очередной раз продемонстрировал, что истинной целью продолжения незаконного нахождения сил США на территории Сирии является уже не борьба с международной террористической группировкой ИГИЛ, а захват и удержание под своим контролем экономических активов, принадлежащих только Сирийской Арабской Республике".

В тот же день в Вашингтоне министр обороны США Джеймс Мэттис изложил свою версию случившегося: "По какой-то причине проасадовские силы - и опять-таки у меня нет никакого объяснения, почему они это сделали, - выдвинулись к позициям СДС (Сирийских демократических сил), где имелось и некоторое американское военное присутствие. Они обстреляли эти позиции из артиллерийских орудий, при этом танки продвигались в том же направлении, в каком летели снаряды. В результате наших действий по самозащите артиллерия была подавлена, два танка выведены из строя, противник понес потери. Русские в это время говорили нам, что у них там нет никаких войск".

Министр несколько раз настойчиво подчеркнул, что район столкновения входит в зону деэскалации и режим зоны ранее ни разу не нарушался. "Мы не думаем, - сказал Мэттис, - что там были русские, но я этого не утверждаю, я лишь излагаю наше мнение, основанное на происшедшем". На вопрос, определил ли Пентагон, кто был его противником, министр ответил: "Мы пытаемся". Были ли среди них российские контрактники? И на это Мэттис ответил уклончиво: "Не думаю. Русские сказали бы нам. Если бы знали, то, наверно, сказали бы. В настоящий момент я не хочу говорить, кем они были или не были, потому что не располагаю такой информацией".

Свое сообщение о случившемся опубликовал начальник управления коалиции по связям с общественностью полковник Томас Вил. В нем говорится, что в нападении на позиции СДС и их штаб участвовало около 500 человек, 122-миллиметровые артиллерийские орудия, танки Т-55 и Т-72, а также реактивные системы залпового огня и минометы. "После того как от 20 до 30 артиллерийских и танковых снарядов разорвалось в пределах 500 метров от штаба, - пишет Вил, - СДС при поддержке коалиции нанесли по агрессорам серию авиационных и артиллерийских ударов. В это время в штабе находились советники из коалиции, и эти действия были предприняты в порядке самообороны".

Уже через несколько часов после боестолкновения несколько американских журналистов и командующий операциями американского спецназа в Сирии и Ираке генерал-майор Джеймс Джерард услышали рассказ об инциденте от его непосредственного участника - регионального командира СДС, костяк которых составляют курды. Командир представился как "генерал Хасан". Наутро в The Washington Post была опубликована корреспонденция обозревателя газеты Дэвида Игнейшиуса, который присутствовал на встрече с Хасаном. Его текст помечен топонимом "Эш-Шаддад" - это в 80 километрах к северо-востоку от места боестолкновения близ селения Хашам. Все сообщения об инциденте на русскоязычных сайтах, появившиеся позже, - более или менее добросовестный пересказ репортажа Игнейшиуса.

"Генерал Хасан" рассказал, что позиции СДС были атакованы двумя бронетанковыми колоннами, выдвинувшимися с плацдарма асадовцев на левом берегу Евфрата. (Левобережье в этом районе контролируется курдами, а правый берег - проасадовскими силами.) Получив донесение о приближении первой колонны, Хасан в 21:30 позвонил российскому офицеру связи в надежде предотвратить столкновение. (Игнейшиус не уточняет, но, по-видимому, это был дежурный отделения Центра по примирению враждующих сторон.) Однако тот ответил, что ни о каких передвижениях войск ему не известно. Американцы, по их словам, тоже вступили в контакт с российскими военными и попытались предотвратить столкновение, но безуспешно. Около 22:00 колонна, включавшая и артиллерийскую батарею, подошла к разграничительной линии и открыла огонь по позициям курдов. Тем временем с плацдарма начала движение вторая колонна.

Курды отступили с первой линии обороны, а американцы вызвали авиаподдержку. После "сокрушительных", как выражается Игнейшиус, ударов с воздуха российские военные сами связались со штабом СДС и попросили прекратить огонь, чтобы забрать с поля боя убитых и раненых. На этом основании "генерал Хасан" делает вывод, что и нападавшие были русскими. Авиатака прекратилась, но наземные столкновения еще некоторое время продолжались. Бой закончился в 5:30 утра.

По мнению Игнейшиуса, которое, видимо, разделяет командование СДС, целью наступления было нефтегазовое месторождение с нефтеперерабатывающим заводом. Все воюющие в Сирии стороны испытывают острейший энергетический голод, а курды, захватившие этот район в сентябре прошлого года (и вообще контролирующие почти все источники энергоносителей в провинции) удерживают его в качестве "разменной монеты" (они жаждут международного признания своей государственности).

Насколько надежны сведения "генерала Хасана", судить трудно. По данным независимых наблюдателей, плацдарм на левом берегу контролируется российскими частными военными формированиями, прежде всего ЧВК "Вагнер". Были также не поддающиеся проверке сообщения о переброске на этот плацдарм подразделений российского армейского спецназа - Сил специальных операций (ССО). Группа Conflict Intelligence Team, пользующаяся открытыми источниками в соцсетях, назвала имена пяти погибших, предположительно служивших в ЧВК "Вагнер".

С точки зрения российского законодательства, деятельность ЧВК нелегальна. По статье 359 УК РФ она может быть квалифицирована как наемничество. Однако Владимир Путин еще в апреле 2012 года, в бытность премьер-министром, назвал ЧВК "инструментом реализации национальных интересов без прямого участия государства". Министр иностранных дел России Сергей Лавров недавно высказался за легализацию ЧВК: "Такая практика, - заявил министр, - распространена во многих государствах мира. Это происходило в Ираке, в других странах региона, где работала так называемая "Блэкуотер", которая потом была переименована во что-то еще. Я думаю, что здесь нужно четко зафиксировать законодательную базу для того, чтобы эти люди также были в правовом поле и защищены". Законодатели не заставили себя ждать. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

В массиве информации о битве на Евфрате бросается в глаза, что данные о катастрофических для России масштабах поражения муссируются прежде всего комментаторами националистического и прокремлевского толка. Игорь Стрелков-Гиркин увеличил цифру российских потерь со ста до 644 человек. Расшифровку радиопереговоров двух российских военных (интересно, откуда она взялась?), в которой собеседники говорят, что "пиндосы" нашим "пацанам" "устроили ад", опубликовал Семен Пегов, не замеченный в оппозиции Кремлю. А пересказал и процитировал ее прокремлевский "Взгляд".

Создается впечатление, что это один из способов предвыборной мобилизации населения на почве патриотизма, антиамериканизма и противостояния враждебному окружению.

Между тем речь, возможно, идет о первом боестолкновении США и России - прямом, а не опосредованном, через прокси-силы. Верховный главнокомандующий Путин явно не ожидал, что американцы решатся на это. Поэтому первой реакцией было категорическое отрицание. Но теперь в Кремле осознали, что и у поражения есть пропагандистский потенциал: ведь не вышли же граждане на антивоенные демонстрации по случаю гибели летчика Романа Филипова. Наоборот: эта жертва признана обществом разумной и необходимой.