О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Пропавшие за Крым | "Экстремисты" | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/milshtein/m.267489.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/milshtein/m.267489.html
Также: Мильштейн, Выборы, Президент, Право, Колонки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Владимир Путин, Элла Памфилова, Алексей Навальный, Ксения Собчак, Григорий Явлинский, Борис Титов

статья В пределах допустимого

Илья Мильштейн, 07.02.2018
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Реклама
статья Статья

Милосердие Титова

Едва отдельные потенциальные жертвы сговора Даунинг-стрит с Кремлем начали отчаиваться, к ним с утешительным словом поспешил бизнес-омбудсмен Титов. Исполняя свою давнюю мечту, связанную с возвращением на Родину ее заблудших сынов, он встретился с некоторыми из них и часа четыре уговаривал вернуться.

Илья Мильштейн
05.02.2018
статья Статья

Разделительный союз

Если лидеры оппозиции и дальше будут проводить время в спорах о том, кто из них главный, а кто агент Кремля, потенциальные избиратели постепенно разбредутся. Есть точка зрения, что власти российской сильно повезло с народом, но, пожалуй, еще больше в эти годы ей повезло с оппозицией.

Илья Мильштейн
29.01.2018
статья Статья

Штаб ударников

К сопредседателям путинского предвыборного штаба это относится в полной мере. Сколько месяцев гадали, кто из чиновников получит почетную должность, а оказалось, что она зарезервирована за ударниками - и сразу тремя, чтобы и учительница, и хозяйственник, и врач. ВДНХ в Кремле.

Виталий Портников
11.01.2018

Осчастливить Эллу Памфилову, женщину очень честную, искреннюю и доверчивую, легко, и вчера был именно такой день. Вчера она радовалась так, как только может радоваться председатель ЦИК РФ накануне президентских выборов при проверке подписных листов, поданных участниками грядущей гонки. Вы только подумайте: все они, включая всплывшего из тьмы веков Бабурина и безвестного Сурайкина, собрали нужные подписи при минимальном количестве брака. "Это беспрецедентный случай", - ликовала Элла Александровна, и мы вместе с ней. Невольно заражаясь ее праздничным настроением.

Правда, радость была отравлена тяжелыми раздумьями о генезисе чуда, явленного нам в ходе регистрации кандидатов. Ясно же, где претенденты понабрали себе паспортных данных россиян, и это касалось не только диковинных Сурайкина с Бабуриным, но и гораздо более известных граждан. Известно также, из каких баз у нас добывают имена и явки избирателей все до единого кандидаты. В том числе и самый главный. Одна Памфилова, как видно, о том не ведает, но говорить ей жестокую правду в такой счастливый день было бы, согласитесь, неправильно, и мы не решимся. Мы втайне от нее поразмышляем о происходящем.

Мы поломаем себе голову над тем, как это стало возможным.

У Ксении Собчак рекордный отрицательный рейтинг. Григорию Явлинскому шесть лет назад забраковали чуть ли не четверть подписей, и возникает вопрос: почему его с позором не прокатили теперь? Бориса Титова мало кто знает, если не считать рвущихся домой российских предпринимателей в Лондоне. Тем не менее все у них вроде в порядке с допуском, у кандидатов, и тому должны быть причины. Множество причин.

Одна из них, как легко догадаться, - великодушие настоящего и будущего президента. Владимир Владимирович обречен на победу, но он не эгоист и надеется разделить свой триумф не только с народом, но и с соперниками, и хочет, чтобы их было как можно больше. Это же какая честь для них для всех - посостязаться с Путиным и потом долго, до самой кончины, рассказывать об этом детям, внукам, правнукам. А ежели кто усомнится и начнет стыдить старого враля или врунью, то всегда можно предъявить древние газеты, пожелтевшие от времени сайты и вот эти выцветшие свидетельства о регистрации. Владимир Владимирович, вы не поверите, добр, и ему наверняка даже жалко, что некоторые кандидаты, не совладав с чувствами, снялись с выборов. Он бы и с ними поделился подписями, ему не жалко.

Другая причина - это лукавство героя. На свои последние, как полагают отдельные безудержные оптимисты, выборы Путин идет, желая закрепить в сознании россиян тот непреложный факт, что в России кроме него вообще не осталось политиков. Ни левых, ни правых, ни центристов, ни коммунистов, ни фашистов, ни либералов, ни телезвезд. Один Владимир Владимирович посреди пустыни, а после него - хоть потоп. Таков его стратегический замысел, потому мы и видим среди кандидатов персонажей отчасти анекдотических, за которых едва ли жены и родители проголосуют.

Напротив, того персонажа, имя которого он никогда не называет вслух, мы в списках не видим, и это решение следует признать мудрым. Поскольку, во-первых, зачем ему рисковать, обреченному на победу, а во-вторых, исключение из списков Алексея Навального порождает бесконечный скандал в рядах антагонистов Путина. Скандал и раскол, а это значит, что и в будущем, близком или далеком, когда Путин уйдет и приблизится время потопа, они тоже вряд ли о чем-нибудь между собой договорятся.

Во всяком случае сегодня жертвы этой кремлевской разводки ведут себя в полном соответствии с планами Владимира Владимировича и долгосрочным сценарием, заложенным в кремлевском нооскопе. Навальный разоблачает козни допущенных к выборам, не без оснований полагая, что цифры им нарисовали там, где вдохновенно трудятся подлинные мастера политической карикатуры. Сторонники Собчак и Явлинского ему гневно возражают. По итогам дискуссий в рядах противников режима возникает та движуха, которая хуже любого застоя, хуже тоскливого безделья, хуже капитуляции. К чему и стремились в Кремле, одного снимая, другую завлекая, а третьему предлагая тряхнуть стариной. И ситуация в целом складывается весьма печальная для оппозиционеров - равно участвующих в выборах Путина и призывающих к активному их бойкоту. Надо бы им остановиться, да некому останавливать.

Зато Элла Памфилова радуется, чистая душа, что так хорошо справляется со своей работой, и это, знаете, все-таки заставляет с надеждой вглядываться туда, куда глядеть не стоит. Прозревая в сплошном тумане счастливую Россию, в которой отменят сбор подписей, дабы лишить власть одного из важнейших рычагов управления выборами, и мудрого Путина никакого не будет, но страна каким-то чудом сохранится, и народ ее будет населять такой же честный, искренний и доверчивый, как нынешний председатель Центризбиркома, и начальство будет им под стать. Только не надо говорить, что на самом деле Элла Александровна лжива и лицемерна и все понимает про выборы и насчет подписей, исполняя приказ и издеваясь над электоратом. Если вдруг окажется, что это так, то мы будем безутешны.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 07.02.2018
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Погода на год

Илья Мильштейн, 28.12.2017

Год будет скверным, но есть и хорошая новость. Все-таки режим постепенно входит в заключительную стадию, которая, конечно, может продлиться еще два-три президентских срока, однако и эти цифры под вопросом, да и вообще Россия такая страна, что здесь сбываются самые несбыточные прогнозы.
Виталий Портников

По мандату долго

Виталий Портников, 28.12.2017

Участие в продлении полномочий Путина - это почетная обязанность, которую еще нужно заслужить. Только Навальному с его завышенной самооценкой может показаться, что режим его в самом деле боится. Навальный просто не заслужил разрешения участвовать в церемонии, а Собчак - заслужила.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Пройдите на процедуру

Илья Мильштейн, 25.12.2017

Тот, кто по Конституции в действительности имеет право избираться, этого права лишен, но почему-то легко сдает документы в ЦИК. А те, кто по понятиям, вроде окончательно сложившимся в государстве, должны выставлять цепи Росгвардии, трудятся сверхурочно и принимают его как родного.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Реактивное выдвижение

Илья Мильштейн, 07.12.2017

Конечно, если бы не вся эта история с дисквалификацией Мутко, пятнадцатимиллионным взысканием и запретом песни на слова Михалкова, то с выдвижением можно было бы и обождать. Но теперь приходилось спешить, ибо воевать пока не хотелось, и он достал из рукава безукоризненно хорошую новость.
новость Новости по теме
06.02.2018 Путин зарегистрирован кандидатом на пост президента России →
02.02.2018 Памфилова сделала Пескову замечание за агитацию в пользу Путина →
Фото и Видео
38159
Play own
"Забастовка избирателей" в Москве
38158
Play own
Атака на "Крымскую солидарность"
37760
Play own
Антифашистское шествие в Москве
37680
Play own
Речь Владимира Балуха после приговора
Реклама


Выбор читателей
в блоге Переплюнуть Маска
383
в блоге Тайна прицепа Путина
383
новость Успешный старт Falcon Heavy
Старт Falcon Heavy. Фото: @SpaceX
новость Северокорейцев отправляют домой
Трудовой лагерь КНДР на Дальнем Востоке. Кадр видеозаписи
статья Глобальные козни троцкиста
РЕКЛАМА
новость Хакеры атакуют оборонку США
Логотип хакерской группы Fancy Bear
новость Москву предостерегают от вмешательства
Рекс Тиллерсон. Кадр Fox News
в блоге Тревожный крик Караулова
383
в блоге Новый плагиат Мединского
383
статья Родина зовет заплутавших
Илья Мильштейн
новость Донос "потерпевшего" от Навального
Задержание Алексея Навального 28.01.2018. Кадр "Граней"
в блоге Тоталитарная Америка
383
новость Банки проверяют россиян
Банк в Швейцарии. Фото: financeinstitute.com
новость Имя Немцова на карте Вашингтона
Посольство России в Вашингтоне. Фото: Aaron Siirila/Википедия
новость Арест дагестанских чиновников
Абдусамад Гамидов в суде. Кадр Первого канала
новость Тува: протест сирот-очередников
Протестующие в Агентстве Тувы по делам семьи и детей. Фото: ВК-страница "Сироты Тувы. Право на жилье"
новость Цхинвали: боевики в российских погонах
Незаконная граница Южной Осетии. Фото: kavkaz-uzel.ru
в блоге Киселев нашел Мориарти
383
новость "Искандеры" уже под Калининградом
Оперативно-тактический комплекс "Искандер-М". Фото: mil.ru
новость США: Москва защищает Асада
Госдепартамент США. Фото: state.gov