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Осчастливить Эллу Памфилову, женщину очень честную, искреннюю и доверчивую, легко, и вчера был именно такой день. Вчера она радовалась так, как только может радоваться председатель ЦИК РФ накануне президентских выборов при проверке подписных листов, поданных участниками грядущей гонки. Вы только подумайте: все они, включая всплывшего из тьмы веков Бабурина и безвестного Сурайкина, собрали нужные подписи при минимальном количестве брака. "Это беспрецедентный случай", - ликовала Элла Александровна, и мы вместе с ней. Невольно заражаясь ее праздничным настроением.

Правда, радость была отравлена тяжелыми раздумьями о генезисе чуда, явленного нам в ходе регистрации кандидатов. Ясно же, где претенденты понабрали себе паспортных данных россиян, и это касалось не только диковинных Сурайкина с Бабуриным, но и гораздо более известных граждан. Известно также, из каких баз у нас добывают имена и явки избирателей все до единого кандидаты. В том числе и самый главный. Одна Памфилова, как видно, о том не ведает, но говорить ей жестокую правду в такой счастливый день было бы, согласитесь, неправильно, и мы не решимся. Мы втайне от нее поразмышляем о происходящем.

Мы поломаем себе голову над тем, как это стало возможным.

У Ксении Собчак рекордный отрицательный рейтинг. Григорию Явлинскому шесть лет назад забраковали чуть ли не четверть подписей, и возникает вопрос: почему его с позором не прокатили теперь? Бориса Титова мало кто знает, если не считать рвущихся домой российских предпринимателей в Лондоне. Тем не менее все у них вроде в порядке с допуском, у кандидатов, и тому должны быть причины. Множество причин.

Одна из них, как легко догадаться, - великодушие настоящего и будущего президента. Владимир Владимирович обречен на победу, но он не эгоист и надеется разделить свой триумф не только с народом, но и с соперниками, и хочет, чтобы их было как можно больше. Это же какая честь для них для всех - посостязаться с Путиным и потом долго, до самой кончины, рассказывать об этом детям, внукам, правнукам. А ежели кто усомнится и начнет стыдить старого враля или врунью, то всегда можно предъявить древние газеты, пожелтевшие от времени сайты и вот эти выцветшие свидетельства о регистрации. Владимир Владимирович, вы не поверите, добр, и ему наверняка даже жалко, что некоторые кандидаты, не совладав с чувствами, снялись с выборов. Он бы и с ними поделился подписями, ему не жалко.

Другая причина - это лукавство героя. На свои последние, как полагают отдельные безудержные оптимисты, выборы Путин идет, желая закрепить в сознании россиян тот непреложный факт, что в России кроме него вообще не осталось политиков. Ни левых, ни правых, ни центристов, ни коммунистов, ни фашистов, ни либералов, ни телезвезд. Один Владимир Владимирович посреди пустыни, а после него - хоть потоп. Таков его стратегический замысел, потому мы и видим среди кандидатов персонажей отчасти анекдотических, за которых едва ли жены и родители проголосуют.

Напротив, того персонажа, имя которого он никогда не называет вслух, мы в списках не видим, и это решение следует признать мудрым. Поскольку, во-первых, зачем ему рисковать, обреченному на победу, а во-вторых, исключение из списков Алексея Навального порождает бесконечный скандал в рядах антагонистов Путина. Скандал и раскол, а это значит, что и в будущем, близком или далеком, когда Путин уйдет и приблизится время потопа, они тоже вряд ли о чем-нибудь между собой договорятся.

Во всяком случае сегодня жертвы этой кремлевской разводки ведут себя в полном соответствии с планами Владимира Владимировича и долгосрочным сценарием, заложенным в кремлевском нооскопе. Навальный разоблачает козни допущенных к выборам, не без оснований полагая, что цифры им нарисовали там, где вдохновенно трудятся подлинные мастера политической карикатуры. Сторонники Собчак и Явлинского ему гневно возражают. По итогам дискуссий в рядах противников режима возникает та движуха, которая хуже любого застоя, хуже тоскливого безделья, хуже капитуляции. К чему и стремились в Кремле, одного снимая, другую завлекая, а третьему предлагая тряхнуть стариной. И ситуация в целом складывается весьма печальная для оппозиционеров - равно участвующих в выборах Путина и призывающих к активному их бойкоту. Надо бы им остановиться, да некому останавливать.

Зато Элла Памфилова радуется, чистая душа, что так хорошо справляется со своей работой, и это, знаете, все-таки заставляет с надеждой вглядываться туда, куда глядеть не стоит. Прозревая в сплошном тумане счастливую Россию, в которой отменят сбор подписей, дабы лишить власть одного из важнейших рычагов управления выборами, и мудрого Путина никакого не будет, но страна каким-то чудом сохранится, и народ ее будет населять такой же честный, искренний и доверчивый, как нынешний председатель Центризбиркома, и начальство будет им под стать. Только не надо говорить, что на самом деле Элла Александровна лжива и лицемерна и все понимает про выборы и насчет подписей, исполняя приказ и издеваясь над электоратом. Если вдруг окажется, что это так, то мы будем безутешны.