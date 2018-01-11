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Также: Портников, Президент, Выборы, История, Колонки, Россия, Общество, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин

статья Штаб ударников

Виталий Портников, 11.01.2018
Виталий Портников
Виталий Портников
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статья Статья

По мандату долго

Участие в продлении полномочий Путина - это почетная обязанность, которую еще нужно заслужить. Только Навальному с его завышенной самооценкой может показаться, что режим его в самом деле боится. Навальный просто не заслужил разрешения участвовать в церемонии, а Собчак - заслужила.

Виталий Портников
28.12.2017

Несмотря на то что КПСС и находящиеся у нее на службе и содержании партии гордо именовали себя авангардом пролетариата, рабочих в партийное начальство допускали разве что те, кто и не мечтал о власти, - коммунисты США, например. Там, где была власть, должности были уделом номенклатуры, вспоминавшей о пролетарской молодости на охоте или в сочинском санатории.

На эксперимент с включением рабочих в высшее партийное руководство первыми пошли польские коммунисты. Это случилось тогда, когда почти все взрослое население Польши оказалось в профсоюзе "Солидарность" и правящей ПОРП пришлось срочно доказывать, что это она, а не треклятый профсоюз Валенсы представляет собой авангард пролетариата.

А в Политбюро и Секретариате ЦК КПСС рабочие оказались только на последнем съезде партии, когда эти органы стали чисто декоративными и больше ничего не решали. И оказалось, что можно записать в них пару ударников, которые и раньше оказывались в разных бессмысленных институциях вроде президиума Верховного совета.

Так что рабочие в политбюро - к скорой смерти.

К сопредседателям путинского предвыборного штаба это относится в полной мере. Сколько месяцев гадали, кто из чиновников получит почетную должность, а оказалось, что она зарезервирована за ударниками - и сразу тремя, чтобы и учительница, и хозяйственник, и врач. ВДНХ в Кремле.

Но зачем это Путину? А затем же, зачем он отказался и от "Единой России", в прошлый раз пышно оформлявшей "рокировку", и от своих личных штурмовиков-"фронтовиков". Путин понимает, насколько население, все еще неспособное возненавидеть авантюриста-правителя, ненавидит его приближенных, всю эту чиновничью рать с мигалками. И он прячет настоящих хозяев России за спинами учительницы, хозяйственника и врача.

Конечно, и это бутафория. Учительница никого ничему не учит, а сидит в кабинете в администрации Путина и руководит центром Ролдугина. Директор занимает должность, на которую раньше утверждали в ЦК. Врач тоже директор и академик. Это та же номенклатура, только рангом пониже и с виду поприятнее. И именно поэтому она будет изображать единение Путина и народа - зачем на этом сеновале кузнец в виде единороса или "фронтовика"?

И все же принятие Путиным этой советской бутафории - демонстрация понимания пропасти между чиновничеством и населением. И доказательство того, что Путину в ходе предвыборной кампании нечего предложить нищающему населению кроме этой бутафории. Шмелева, Когогин и Румянцев оказываются привлекательнее Крыма, Донбасса и Сирии.

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Виталий Портников, 11.01.2018
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Погода на год

Илья Мильштейн, 28.12.2017

Год будет скверным, но есть и хорошая новость. Все-таки режим постепенно входит в заключительную стадию, которая, конечно, может продлиться еще два-три президентских срока, однако и эти цифры под вопросом, да и вообще Россия такая страна, что здесь сбываются самые несбыточные прогнозы.
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Реактивное выдвижение

Илья Мильштейн, 07.12.2017

Конечно, если бы не вся эта история с дисквалификацией Мутко, пятнадцатимиллионным взысканием и запретом песни на слова Михалкова, то с выдвижением можно было бы и обождать. Но теперь приходилось спешить, ибо воевать пока не хотелось, и он достал из рукава безукоризненно хорошую новость.
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