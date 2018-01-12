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Навальный - американский агент, это глава государства сказал впервые, но это не самое интересное. В конце концов кто только не разоблачал связи Алексея Анатольевича с Браудером, ЦРУ и Госдепом. Тут и генпрокурор Чайка отметился, и создатели документалки на телеканале "Россия-1", которые уличали основателя ФБК в убийстве Сергея Магнитского и даже в суде как-то отбились. Куда интересней, что, отвечая на вопрос про "персонажа", чьим именем Владимир Владимирович опять не стал осквернять уста, он вспомнил про американские выборы. Вспомнил и почти сознался в том, что Дональд Трамп победил в позапрошлом году не без помощи из-за границы.

Как можно было догадаться, американцев постигло справедливое возмездие. Ведь если уж они сами везде свой нос суют, сказал Путин, они должны быть готовы к тому, чтобы быть в состоянии отвечать на определенные вызовы, которые они сами, собственно говоря, и стимулируют. В переводе с путинского канцелярского русского на общеупотребительный это означало, что пиндосы допрыгались и мы им отомстили.

Конечно, президент РФ тут же поправился. Прошу, чтобы меня никто не понимал так, что мы куда-то вмешиваемся, призвал он главных редакторов, с которыми вчера встречался в редакции любимой газеты, и едва ли кто-нибудь из них вступил с ним в дискуссию. Во всяком случае стенограмма этого не зафиксировала. Согласно стенограмме, далее он при общем благоговейном молчании заговорил о предпочтениях американской администрации и руководства других стран... о том, кого бы они хотели продвинуть в политическую сферу России и кого они бы хотели видеть в руководстве страны, если не во главе, то в руководстве. А продвинуть противники хотят Навального, и в этом смысле они прокололись, лучше бы они помолчали, заключил оратор.

Он поправился, и мы теперь можем долго еще ломать голову над тем, куда же все-таки коварные партнеры пропихивают своего агента, если не в Кремль. В премьеры, что ли, не то на пост директора ФСБ? Или имелась в виду Ксения Собчак? Однако про нее в Вашингтоне никто ничего не говорил, поскольку она пока не вычеркнута из кандидатских списков. Вообще закрадывается мысль, что в этот момент Путин, обозлившись, слегка зарапортовался, но это было и неважно. Главное он уже сказал: про выборы в США, где мы им прислали ответочку, хотя и не вмешивались.

Раньше на заданную тему принято было высказываться помягче, пусть тоже не без издевки. Дескать, где ваши доказательства? А ежели доказательств нет, то и суда на них нет, и дискутировать не о чем, и дружище Дональд путался в показаниях после встречи во Вьетнаме, не желая обижать ни Путина, который отвергал обвинения, ни родное ЦРУ, где не сомневались в том, что Владимир Владимирович лжет. Теперь, значит, концепция изменилась, что и нашло отражение в предвыборных речах российского национального лидера.

Теперь пришло время высказаться порезче. Поиздеваться над американцами, что должно непременно понравиться электорату, который в массе своей пока не выказывает особого желания прийти в марте и проголосовать. И вовсе не потому, что ему это нежелание внушает агент ЦРУ Навальный, призывающий бойкотировать всенародное волеизъявление. Просто зачем время терять, если и так ясно, кто победит в честной борьбе? Иное дело, если пришедший к урнам и выбравший Путина огорчит тех, кто навязывает ему своих шпионов.

Одним словом, идущий на четвертый срок всерьез занялся выборами. Настолько всерьез, что и Жириновский с его природной ненавистью к американцам, и преемник Зюганова, защитник обездоленных, капиталист, латифундист и кровопийца, могут недосчитаться голосов. Похоже, верны слухи о том, что национальный лидер хочет выиграть эту гонку с разгромным счетом и при рекордной явке, вот он и мобилизует электорат, призывая его дать бой Америке на территории России. Как бы сознаваясь и не сознаваясь в том, что на чужой земле мы уже успешно повоевали, и подмигивая избирателю, и ожидая радостного отклика: командир, мы поняли, что ты хотел сказать.

На этом фоне уместно звучат и похвалы северокорейскому товарищу, абсолютно грамотному и зрелому политику, который в эти дни выиграл партию в поединке с Вашингтоном, и намеки насчет того, что за атакой беспилотников на российские военные базы в Сирии стояли некие высокотехнологичные провокаторы, но не турки. Цель определена, и никаких сенсационных новостей про ЦРУ, которое, вообразите себе, оказало содействие ФСБ в поимке террористов, больше не будет. А будет каждодневное нагнетание антизападной истерии, укрепление стен по периметру осажденной крепости, правильные вопросы и ответы про Навального и прочих врагов народа, мечтающих, обманув стражу, проникнуть в избирательные бюллетени или захватить какое-нибудь министерство. Короче, умремте ж под Москвой, и чего бы, собственно, не умереть, если хороший человек, не утирая скупой слезы, об этом так упорно просит? Умереть и обрести вместе с ним жизнь вечную.

Да, методика его работы с населением однообразна, но нельзя не признать очевидного факта: здесь это действует. За два без малого десятилетия жизни с Путиным, от войны чеченской до войны украинской, выстроено государство и выращен избиратель, с которым ему легко. Они прямо созданы друг для друга: президент и человек перед урной. Внешний враг у них неизменен, а внутренний меняет личины, вот уже и безымянный заступил на вахту, и Владимир Владимирович с привычной яростью раскрывает его подлинные замыслы. Вероятно, изнемогая от скуки, но куда ж денешься, если по-другому в той России, которую он создал по своему образу и подобию, нельзя. В другой России, свободной от мстительной паранойи и американских агентов, ему бы не было места.