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Также: Мильштейн, Президент, Ближний Восток, Война, СМИ, Российско-американские отношения, Колонки, Россия, Мир, Общество, США, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Сергей Шойгу

статья Равнодушная порода

Илья Мильштейн, 14.02.2018
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Вывести из себя

Трудно понять, кого именно Путин собрался выводить и кого он выведет, например, еще через несколько месяцев, когда вновь захочет прослыть большим миротворцем. Российские войска в условиях "гибридной" войны можно вводить и выводить в зависимости от пропагандистских намерений главнокомандующего.

Виталий Портников
14.12.2017
статья Статья

Родная кровь

Они своих не бросают, а о помощи взывают к Америке или к "Новой газете", вопреки своим убеждениям и в том состоянии кромешного отчаянья, которое хоть ненадолго превозмогает страх перед Шойгу, Бортниковым, Путиным и прочей Родиной. И эти минуты следует запомнить и от презрения к этим людям воздержаться.

Илья Мильштейн
09.10.2017
статья Статья

Евфратный труд

Бросается в глаза, что данные о катастрофических для России масштабах поражения в битве пна Евфрате муссируются прежде всего комментаторами националистического и прокремлевского толка. Создается впечатление, что это один из способов мобилизации населения на почве патриотизма и антиамериканизма.

Владимир Абаринов
14.02.2018

Россиян за границей много, за всеми не уследишь. В таком духе пресс-секретарь Путина прокомментировал вчера сообщения о гибели наших граждан в Сирии. Елена Матвеева, вдова погибшего под Хишамом бойца ЧВК, с ним не согласна. "Я бы хотела, - говорит она, - чтобы о моем муже узнали все. И не только о моем муже, обо всех пацанах, кто там так тупо погиб... Куда их послали, почему? У них даже защиты не было, как свиней отправили на убой!" И еще Елена хочет, чтобы "правительство отомстило за них".

Налицо конфликт, причем столь масштабный, что его уже несколько дней подряд обсуждает весь мир, и в заочном диалоге традиционно ничего не знающего Пескова и вдовы павшего наемника отражается главное. Показное равнодушие властей и горе тех, кто потерял в Сирии близких. О чем и следует поразмышлять, стремясь осознать происходящее.

Вслушиваясь в ахинею, которую несет Песков, надлежит сделать вывод, что в Кремле не понимают, как им реагировать на плохие новости из мухафазы Дейр-эз-Зор. Поэтому предпочитают не реагировать. Там, в этой мухафазе, вооруженные граждане РФ наткнулись на американцев, счет российских потерь идет то ли на десятки, то ли на сотни, - и это страшный удар по самолюбию наших полководцев. Оттого и Путин слег с простудой, и в Минобороны, умалчивая о своих потерях, осторожно попрекают неких беспечных сирийцев, которые несогласованно полезли куда-то не туда. А пресс-секретарь президента, имитируя хладнокровие, отсылает вопрошающих журналистов к Шойгу. Словно тот является главнокомандующим российской армией и вся эта заварушка в Сирии не имеет ни малейшего отношения к большой политике. Ну вот про Рыбку с Дерипаской и Приходькой на яхте Пескову нечего сказать - и про заблудившихся в пустыне соотечественников он тоже мало что слышал. Тем более про ЧВК.

При этом ясно, что нет никакого "Вагнера" в чистом виде, как не было никаких богобоязненных чеченских воинов, которые начитались французских журналов, возмутились до глубины души и решили почему-то убить московского оппозиционера. И там, и тут солдаты удачи получают приказ, который беспрекословно исполняют, и не их вина, что удача нередко от них отворачивается. Тогда одних ловят и сажают, а других расстреливают среди песков. Что же касается вероятного или несомненного заказчика всех этих акций, внутри страны и далеко за ее пределами, то ему расписаны разные роли.

Если, допустим, он триумфально, не встречая сопротивления, пригоняет в родную гавань утерянный было полуостров, то принимает заслуженные почести. Если вязнет в Донбассе, то как бы и не воюет там, но громко мечтает о мире и всех своих убитых и пленных скопом увольняет из армии, стараясь о них забыть. А ежели застревает в Сирии, где он довоевался уже до прямого столкновения с Пентагоном и оптовых безвозвратных потерь, то глухо молчит. Укутывается шарфом, замыкается в себе, отменяет встречи.

Впрочем, нельзя сказать, что в сложившейся ситуации ему уж совсем некомфортно. Несуществующий "Вагнер" ведь тем и хорош, что когда он живой воюет и побеждает, то приумножает славу доблестных наших войск, а когда гибнет, то безропотно обращается в прах, будто и не было его никогда. И любой Песков, не говоря уж о тружениках пресс-службы Минобороны, может, стеклянным взором оглядывая журналистов, сообщить им, что русских за рубежами родной страны вообще много, вы какими интересуетесь? Так что и главнокомандующий, вот увидите, скоро придет в себя, откашляется и что-нибудь злое, но невнятное на заданную тему скажет. Отметая дальнейшие расспросы.

Досадно только, что пресса все не унимается, хотя других новостей навалом. Олимпиада вон в самом разгаре, и медалями нас пока не очень обделяют. Ну и неразумные родственники и друзья наемников мешают окончательно похоронить память о них. Разглашают имена тех, кого не было, нет и не будет. Оплакивают пропавших, требуют гласности и мести. Не замечая противоречия в своих словах. Ведь если эта власть флегматично послала их отцов, мужей, друзей на убой, то как ожидать от нее проявления искренних чувств? Или Владимиру Владимировичу мировую войну из-за них начинать, проживавших за границей? Он бы и начал, если бы с Украиной надо было воевать либо с Грузией. А с Америкой едва ли рискнет, он же не враг себе, детям своим, друзьям, генералам и пресс-секретарю Пескову.

Ну, а выгоду из этой трагедии в обозримые сроки он все же попытается извлечь. Разжигая привычную ненависть к американцам, которые покрошили беззащитных засекреченных российских воинов. Ненависть бессилия - самую глубокую, самую яростную из всех, спросите хоть украинцев. Накануне выборов это будет весьма полезно в целях дальнейшего накачивания президентского рейтинга: насытить новыми красками образ вечного врага. И чтобы безутешный народ без подсказок, сам догадался, кто повинен в смерти десятков не то сотен наших героев.

Ну не Владимир же Владимирович виноват. Он, собственно, давно уже победил в Сирии и войска практически все вывел. Значит, обличаем Обаму или кто там в Белом Доме сегодня. Это еще называется методом исключения, и действует сей метод на всех российских войнах в течение двух почти десятилетий совершенно безотказно.

Комментарии 10 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Илья Мильштейн, 14.02.2018
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Заложим и не спасем

Илья Мильштейн, 04.10.2017

Оттого вдвойне тяжело выслушивать речи представителей Минобороны РФ, которые привычно отрекаются от своих солдат и в лицо их тоже не узнают - после демонстрации видеозаписи. О чем игиловцы наверняка сообщат схваченным в деревне Эш-Шула.
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