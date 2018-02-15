Реклама

С каждым днем появляется все больше информации о гибели российских "добровольцев" в Сирии. Власть молчит, цифры погибших продолжают колебаться от нескольких сотен до нескольких десятков, но суть ситуации от этого не меняется - если "настамнет", то кто может погибнуть и как Россия может на эту гибель повлиять, как справедливо заметил министр обороны США. А если "мытаместь" - то почему под такими причудливыми названиями и почему мы этого не признаем?

Российских "добровольцев" или наемников выдумал не Путин. Их выдумали еще большевики. Эти самые "добровольцы" шастали всюду, где можно было дестабилизировать ситуацию, - и о их присутствии тоже никто не объявлял. Все знали о большевистских "советниках" в Китае, но никто о них не рассказывал. Все знали о советских "добровольцах" в Испании, гордились ими - но официально их там не было. В послевоенные годы количество "добровольцев" только увеличивалось, к ним прибавились еще и "братья"-кубинцы, которых никогда не было ни в Латинской Америке, ни в Африке. Ну а продолжилось все "вежливыми зелеными человечками" в Крыму, оккупацией Донбасса, войной в Сирии...

Скажут, что на Западе тоже вербуют "солдат удачи" и они промышляют поддержкой диктаторских режимов и прочими подвигами. Вербуют, кто бы спорил. Но это настоящие наемники, непридуманные частные военные компании. А Кремль издавна переодевает своих кадровых военных в боевиков, чтобы не отвечать за них в случае пленения, гибели, поражения. Их признают своими, только если они победят, да и то не всегда. Потому что по официальной версии победить должны "повстанцы", "герои национально-освободительного движения", "донецкие шахтеры" - только не те, кто воюет на самом деле.

Сирийские "добровольцы" погибли - и о них никто в Кремле не хочет даже вспоминать, их зароют, даже не опознав, - и это при том, что в Сирии могло погибнуть больше российских граждан, чем при падении самолета "Саратовских авиалиний". Родственникам выплатят компенсации или просто закроют рот - и на этом инцидент будет исчерпан, потому что "настамнет".

А вот в Крыму "мыбыли" - но тоже не сразу. Если бы "вежливым зеленым человечкам" был дан отпор и они гибли на улицах Симферополя или Севастополя, в Кремле делали бы круглые глаза, говорили, что ничего о погибших не знают и что они, наверное, уволились из российских вооруженных сил, чтобы помочь крымским шахтерам и полотерам. Ведь именно так говорили о совершенно обычных российских разведчиках, попавшихся с поличным в Донбассе. Говорили все - от чиновников до жены одного из пленных. "Настамнет". "Этонемы".

Все это самая обычная трусость и презрение к тем, кого ты посылаешь на убой. Впрочем, если посылаемый смиряется с собственной участью и такие правила игры человеческими жизнями воспринимаются обществом как единственно возможные - от Испании и Афганистана до Донбасса и Сирии - то рассчитывать можно только на бесславную смерть. Смерть человека и смерть государства.