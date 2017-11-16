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новость Путин впервые провел переговоры с Захарченко и Плотницким

16.11.2017
Путин беседует с Захарченко и Плотницким. Фото: kremlin.ru
Путин беседует с Захарченко и Плотницким. Фото: kremlin.ru
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Владимир Путин провел телефонные переговоры с главами ДНР Александром Захарченко и ЛНР Игорем Плотницким. Об этом в среду вечером сообщил сайт Кремля. Как отмечал РБК, это были первые переговоры Путина с лидерами "республик".

В ходе беседы обсуждались предложения относительно обмена пленными между законной украинской властью в Киеве и боевиками ДНР и ЛНР. Предложения высказал украинский олигарх, лидер пророссийского движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук, приходящийся Путину кумом. Ранее в среду Медведчук встречался с Путиным в подмосковном Новоиерусалимском монастыре. По информации РБК, в этой встрече участвовал также патриарх Кирилл.

Утром в четверг Интерфакс со ссылкой на неназванный источник, занимающийся организацией переговоров трехсторонней контактной группы в Минске, передал, что предложения Медведчука будут вынесены на согласование во время очередной встречи группы 29 ноября.

Между тем первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, занимающаяся в трехсторонней контактной группе вопросом обмена пленными, еще до переговоров Путина с лидерами боевиков заметила, что, несмотря на все усилия Киева, за 14 последних месяцев до сих пор не был освобожден ни один пленный.

"Мы давно готовы передать всех, кого позволяет украинское законодательство, - заметила вице-спикер. - Мы делали эти предложения еще несколько месяцев назад... Но мы не поддадимся на шантаж - мы не можем отпустить на свободу тех, кто никоим образом не подпадает под действие минских соглашений - например, беркутовцев, подозреваемых в убийстве героев Небесной сотни".

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16.11.2017
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