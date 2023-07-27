



"Нигер наш! - радостно выкрикивает Александр Дугин, кажется, подпрыгивая и размахивая бородой. - Последняя марионетка Франс-Африк свергнута прямо к форуму Россия-Африка". Пока Россия на официальном уровне "выражала обеспокоенность" и "призывала стороны к мирному, конструктивному диалогу", сумасшедший визионер сказал правду.



Следом за ним выступил еще один большой затейник, Евгений Пригожин, прервав долгое молчание. Он тоже не скрывает своей радости по поводу переворота, в результате которого власть в стране захватила военная хунта, - это объявлено освобождением от "рабовладельческого строя".



В результате переворота был свергнут Мохамед Бозум, 10-й президент Нигера, пришедший к власти в 2021 году. Союзник Запада и Украины. Последний демократически избранный президент в обширном регионе Сахель, население которого составляет около 100 миллионов человек. Теперь все пять государств региона - Буркина-Фасо, Мавритания, Мали, Нигер и Чад - находятся под контролем военных хунт. Сторонники переворота вышли на улицы столицы Нигера в том числе с российскими флагами.







Африканский союз и Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. И не все участники этих организаций сделали это так же лицемерно, как Россия. Символично, что переворот подгадали под саммит Россия-Африка. (Тут должна быть самая известная цитата Дмитрия Киселева.) Несмотря на официальные заявления России, думается, "все все прекрасно понимают". Африканским лидерам стоит задуматься, что именно им предлагает Москва.



Жаль, не все приехали на саммит. Из 54 государств в нем принимают участие представители 49. Только 27 из них - первые или вторые лица. Зато Путин одарил вниманием каждого. Некоторых одарил буквально - кому вертолет дал, кому огромный долг простил. Другим пообещал по 25-50 тысяч тонн зерна. Безвозмездно, то есть даром. Наврал с три короба про зерновую сделку и успехи российских войск на фронте. И всем, не жалея, навешал на уши отборной лапши, посулив "новый мировой порядок", при котором Африка будет в шоколаде.



Россия продает себя Африке как главную антиколониальную силу в мире. "Она присваивает деколониальные дискурсы так коряво, как будто они всегда там (в России. - Ред.) были или обсуждались", - замечает исследовательница деколониализма Мадина Тлостанова. Вспоминая СССР, который "под соусом равенства и демократии осуществлял геноциды, этнические чистки, чудовищную эксплуатацию, расизм".



Российский империализм был лживым не только во времена СССР, он был таким же лживым до него и остается таким же лживым сейчас. Россия не завоевывает территории - они выражают желание присоединиться, а она защищает их право на самоопределение. Она просто "прирастает" ими, а затем осваивает и обустраивает. И у нее никогда не было заморских колоний. В отличие от других европейских империй, она не участвовала в колониальном разделе Африки.



Даже последнее утверждение - ложь. Участвовала. Точнее, пыталась запрыгнуть в последний вагон уходящей эпохи колониальных завоеваний на излете XIX века. У нее не получилось. Именно это она сейчас пытается повторить. Самое любопытное - почти тем же самым способом, что и более 130 лет назад. Тогда в роли Пригожина выступал Николай Ашинов, "атаман вольных казаков", пытавшийся создать колонию "Новая Москва" на берегу Таджурского залива. Турбопатриотам и военным того времени затея пришлась по вкусу.



Адмирал Иван Шестаков, глава Морского министерства, потирал руки: получим незамерзающий порт, базу на Красном море, можно будет в случае чего перекрыть Суэцкий канал, будут средства, чтобы "гадить англичанам". Про атамана-колонизатора он высказался так: "Ашинов - плут, но мы избавляемся от него у себя".



Обер-прокурор Священного синода Константин Победоносцев страстно убеждал императора. Между прочим, он предлагал замаскировать истинные цели экспедиции Ашинова, отправив в Африку "духовную миссию", при которой отряд Ашинова будет числиться охраной. Ровно то же самое повторилось в Крыму зимой 2014 года. Когда Гиркин с отрядом охраняли "дары волхвов" из афонского монастыря. Победоносцев же предлагал отправить "одного дельного монаха Паисия с Афона". И добавлял: "По всем признакам это дело может иметь для нас не малую важность, и, по всей вероятности, в таких делах удобнейшим орудием бывают подобные Ашинову головорезы".



Миссия стартовала в 1888 году из Одессы. В 1889 Ашинова с его головорезами вышвырнули из Африки французы. Победоносцев сделал вид, что он тут вообще ни при чем.





Казаки в Эфиопии. конец XIX века.



"Помни, ты белый, человек высшей расы", - писал поручик Григорий Чертков, командированный в 1897 году в Эфиопию, которую Российская империя хотела прибрать к рукам. Некоторых успехов в этом достиг Николай Леонтьев, ставший эфиопским графом Абаем. Он пообещал, что Россия поможет Эфиопии в войне с Италией. Россия не особо помогла, но Леонтьеву удалось создать миф об огромной роли России и его лично в победе над итальянской армией. Он стал губернатором аннексированной в результате войны территории и установил там колониальное правление. К слову, он носил пресловутый белый пробковый шлем. Беспощадно эксплуатировал ресурсы и местных жителей. "Я соберу все слоновьи бивни, истощу всех своих будущих рабов, и только тогда я подумаю об истории Абиссинии", - говорил Леонтьев. Когда он попытался передать управляемые им территории российскому императору, эфиопский изгнал его из страны.



Все они в российской историографии описаны как антиколониальные герои, хотя были самыми обычными колонизаторами, разве что не очень успешными.



Пригожин пока более удачлив, чем его предшественники на стыке XIX-XX столетий. Весь Сахель превращен в пояс военных диктатур. Если в 1989 году две трети стран на африканском континенте считались "несвободными", к 2009 году две трети были либо "свободными", либо "частично свободными". Начиная с 2014 года, когда Россия возобновила свой имперский реванш, она стала активно действовать в Африке. И тренд на демократизацию обратился вспять. К 2020 году на африканском континенте было меньше демократий, чем 20 годами ранее. Чему немало способствовала Россия. У Путина это называется "содействием национальному суверенному развитию".



Кроме диктаторской модели управления, Россия несет в Африку коррупцию и отвязную пропаганду: сеть пригожинских медиа давно уже опутала многие африканские страны; сейчас Путин анонсировал приход в Африку официальных пропагандистских СМИ. А еще Россия, конечно, приносит вооруженные конфликты. Во-первых, ее основной экспортный продукт на континент - это оружие и услуги в сфере безопасности. А во-вторых, в мутной воде проще рыбку ловить.



Так что судьба Африки в значительной степени тоже зависит от исхода войны в Украине. Континенту грозит колонизация жадными, бездарными и совершенно бессовестными людьми. Которые пытаются всех утащить в темное прошлое.