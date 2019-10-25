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статья Царьград в Нигере

Илья Мильштейн, 25.10.2019
Саммит Россия - Африка. Фото: kremlin.ru
Саммит Россия - Африка. Фото: kremlin.ru
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Завершившийся в Сочи саммит "Россия - Африка" стал одним из самых дорогих за минувшие десять лет. На его проведение из бюджета РФ потрачено более 4,5 миллиарда рублей. Странам, задолжавшим Москве, прощены долги на 20 миллиардов долларов. Глава Наблюдательного совета Международного агентства суверенного развития (IASD) православный олигарх Константин Малофеев выступил на этом саммите с докладом "Заговор против Африки: разбивая оковы колониализма". Подводя итоги форума, Владимир Путин сообщил, что товарооборот РФ со странами черного континента в ближайшие пять лет будет удвоен. Подобные встречи планируется проводить раз в три года.

Крупнейшая геополитическая катастрофа ХХ века - развал советской империи - избывается по-разному. Бывает, что на ближних рубежах, когда Россия воюет с соседями, напоминая разным грузинам и украинцам о том, что они совсем недавно были частью великой страны и должны делиться с нами своими территориями. Случается, на рубежах дальних, где восстанавливается мощь великой державы, хотя и не теми способами, которые применялись ранее. Какие-то киллеры, какие-то хакеры, какие-то выборы, в которые необходимо вмешаться, нарываясь на санкции, себе во вред... Империя мертва, коммунистическая идеология отвергнута, но жива обида на целый свет за поражение в холодной войне, и потому живы традиции Коминтерна, и холодная война возрождается. Лезем всюду, куда дотянемся.

Африканский сюжет во внешней политике Кремля развивается по той же методике и диктуется теми же чувствами. Потому и пропагандистские речи творцов современной российской геополитики почти не отличаются от речей их великих предшественников. Снова востребованы капиталистические "заговоры" против свободолюбивых африканских народов, и опять надо разрывать "оковы колониализма", хотя звучит это ужасно нелепо. При том что Запад относится к своим бывшим колониям вполне уважительно, а китайцы, которые пришли на континент задолго до россиян, могут неправильно понять Константина Малофеева.

Тем не менее геополитическую катастрофу надо избывать всеми доступными способами, на это никаких денег не жалко - и вот ЧВК Пригожина, воевавшие на Украине, орудуют в Африке, и Малофеев, творец недостроенного "русского мира", учреждает Царьград в Нигере, Гвинее, Демократической Республике Конго и других странах, чьи правительства весьма заинтересованы в привлечении халявных миллиардов из России. Вообще сбросившие оковы и поднимающиеся с колен - близнецы-братья, у них накоплен громадный опыт в освоении коррупционных схем и ограблении местного населении, оттого саммит "Россия - Африка" проходит с такой помпой и сулит его участникам неслыханные барыши.

Другой вопрос, чем обернется эта сделка тысячелетия и борьба новых колонизаторов со старыми, которых не существует в природе. Советский Союз надорвался, вкладывая казенные миллиарды в Африку и в Азию, стремясь распространить свое влияние на целый мир. Однако денег хватило на долгие десятилетия. Путинская Россия идет по тому же пути, не жалея средств на геополитику, но возможностей у этого государства поменьше, а воруют здесь в таких масштабах, какие были немыслимы при плановой экономике. Потому есть основания сильно усомниться в том, что "проникновенье наше по планете" на сей раз будет успешным и хотя бы в Африке удастся взять реванш за крупнейшую геополитическую катастрофу ХХ века, обусловленную имперской спесью и колонизаторскими амбициями.

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Илья Мильштейн, 25.10.2019
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