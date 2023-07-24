

Вагнеровцы в Беларуси. Фото из телеграм-канала Grey Zone



Гиркин рискует пропустить все самое интересное. В день его ареста Путин был в бодром расположении духа. Он имел вид человека, мимо которого проплыл труп врага. И с блуждающей улыбкой на лице напал на Польшу. Как это было ранее с Украиной - для начала в форме урока истории. Он обвинил Польшу в агрессивной политике на протяжении прошлого века, в том числе в "аннексии некоторых исторических российских губерний". Оказывается, аннексировать земли - это плохо. И к добру не приводит - именно из-за этого, по словам Путина, Польша чуть было не утратила свою государственность. Неизвестно еще, что с ней было бы, если бы не Советский Союз и лично товарищ Сталин.



А теперь, заявил Путин, Польша собирается оккупировать западные области Украины. О чем якобы пишет уже французская пресса. Во французской прессе, впрочем, следов не нашлось, они вели прямиком к информационной помойке Life.ru, где утверждалось, что "западные СМИ готовят мир к исчезновению Украины". Можно представить себе уровень документов, которые ложатся на путинский стол.



В общем, как Путин узнал из "французской прессы", польский воинский контингент якобы собирается зайти и обосноваться в западных регионах Украины. Как зайдут, так и останутся - потом, мол, не выгонишь. А все потому, что поляки хотят что-нибудь "оттяпать", "урвать себе кусок пожирнее", "погреть руки на украинской трагедии". То есть все как он сам любит. Ну и ладно, говорит, пусть, вмешиваться не станем. Но они же мечтают и о белорусских землях тоже. Вот на это, грозит Путин, "мы будем отвечать всеми имеющимися у нас средствами". И тогда напомним, что часть территорий Польше "подарил" Сталин.



Говорилось все это на заседании Совбеза РФ и до боли напоминало по форме предварительные угрозы в адрес Украины перед прошлогодним нападением. Но поскольку воевать со страной - членом НАТО у них кишка тонка, это показалось поначалу обычным сотрясанием воздуха. Как тут же выступил Володин, обвинив Польшу в "имперских амбициях". Он заявил, что поляками собираются заселить приграничные с Россией области, Черниговскую и Сумскую, выгнав из родных домов украинцев. Украинцев же вместо русского будут обучать польскому и обращать в католичество, устроив гонения на православие. Западные области Украины, конечно же, будут оккупированы.



На следующий день по теме пространно высказался Лукашенко. Вы будете смеяться, но на встречу с Путиным он прихватил с собой карты, чтобы показать, откуда готовится нападение. Его первое появление с картами 11 марта 2022 года было призвано оправдать "СВО". Вот и на этот раз, похоже, это не просто вербальные интервенции, а оправдание нового вторжения - на этот раз в западные области Украины.



Да, конечно, нападать они собрались не на Польшу. Хотя провокаций в районе Сувалкского коридора и новых штурмов границы завезенными ближневосточными мигрантами, в толпе которых могут скрытно действовать вагнеровцы, я бы не исключал. Угрозы в адрес Польши - это скорее превентивный шантаж, чтобы не вмешивались. Цель нападения очевидна - перерезать каналы поставок вооружений. Собственно, на сегодня это едва ли не единственная операция, которая теоретически может позволить агрессору переломить ход войны в свою пользу.



Если Лукашенко выбалтывал их планы (а очень похоже на то), то они собираются разыграть историческую реконструкцию - Польский поход РККА 1939 года. Освобождение населения из-под ига нехороших людей. Лукашенко как будто специально вытащил два года назад из темного чулана и учредил в качестве праздничной сомнительную дату 17 сентября. И подкатывал с комплиментами к жителям западных областей Украины: мол, нигде таких людей не видел - порядочных, трудолюбивых.



Зачем Лукашенко - а без его участия тут не обойтись - в это полез? Многие комментаторы полагают, будто он увиливал все это время от участия в военной авантюре Путина. Едва ли. Никаких признаков конфликта между ним и Путиным все это время не наблюдалось, российские пропагандисты его ни разу не атаковали. Напротив, отношения между диктаторами выглядели безоблачными как никогда. Белорусскую армию просто изначально не планировалось подключать. По разным причинам.



Но как же инстинкт самосохранения? Безусловно, это основной инстинкт Лукашенко. Который часто заставлял его осторожничать вопреки психопатическим наклонностям. Именно этим инстинктом он сейчас и руководствуется: его судьба зависит - по крайней мере, он уверен, что зависит - от исхода войны в Украине. Зависит на экзистенциальном уровне. Это буквально вопрос жизни и смерти. За поражением России в войне он прозревает войска НАТО и отряды белорусских добровольцев, судьбу своих друзей - Саддама и Каддафи. Поэтому он готов рискнуть. И, видимо, считает, что заведенное в страну ядерное оружие обеспечит ему безопасность. Угроза его применения, полагает он, свяжет Польшу.



Более того, с этой идеей Лукашенко носится уже давно. Только в прошлом году он как минимум трижды ее повторял на разные лады. Прямым текстом, кстати, обосновывая необходимость участия белорусских солдат в оккупации - чтобы западные области Украины "не оттяпали". Хотя мотивация у него, понятно, совершенно иная.



Нерешительность союзников Украины только раззадоривает парочку психопатов. "Перемены на западном фронте" не оставят Альянсу шансов уклониться от сражения.