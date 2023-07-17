



Украина имеет двух внешних союзников - это западный мир и российский раздрай. С первым из них пока дела не ладятся. Вместо того чтобы ставить конкретные цели, западный мир продолжает ходить в лес "по грибы да по ягоды". Бен Уоллес переживает, что Путин, "уязвленный" своим будущим поражением в Украине, начнет искать, на ком отыграться, - и может нанести удар по Западу. Такой исход крайне беспокоит британского министра обороны. Уоллес этого не говорил, но из его беспокойства логически вытекает интерес - не дать Путину совсем уж проиграть. Похоже, именно это подспудно сдерживает поставки вооружений Украине и предоставление ей внятных гарантий безопасности. Но и выиграть Путину тоже нельзя дать. Вот эта дилемма поставила западный мир в позу раскорякой.



Поэтому второй союзник кажется даже более перспективным, иногда многообещающим. Например, царь на фоне пригожинского мятежа - а этот фон все никак не рассеивается - выглядит чем дальше, тем более ненастоящим. (И войско взбунтовалось, да, но об этом чуть ниже.) СВО по-прежнему "идет по плану", но как-то буднично и незаметно произошел переход от "Киев за три дня" до "героической обороны наших войск". Кроме того, в тексте Андрея Колесникова о встрече Путина с Пригожиным и командирами "Вагнера" Путин предстает вовсе не "крестным отцом" всей этой мафии, а каким-то беспомощным ребенком. Вот я им говорил - и они мне кивали, а Пригожин сидел впереди, не видел, что они мне кивали, поэтому сказал, что они не согласны. Хнык. Ни посохом не стукнул, ни державой не запустил, ни голоса не возвысил. Словно это не Пригожин у него в шестерках ходит, а ровно наоборот.



Несмотря на это, пригожинской суперсилы не хватило на то, чтобы Шойгу с Герасимовым снять. Так что они и дальше продолжат работать на благо Украины, оставаясь дестабилизирующим фактором. Сам Пригожин при этом куда-то пропал. Все, что мы видели, это его фото в одних трусах в армейской палатке, которое разлетелось на мемы. "Шойгу, Герасимов, где мои штаны?!" Саму ЧВК, о которой Путин сказал Колесникову, что ее "не существует", пропаганда снова попыталась превратить в страшилку - "кошмар Запада", "ударный кулак для захвата Сувалкского коридора". Например, газета "Наша версия" намекает, что пригожинский мятеж был "грандиозной инсценировкой и мистификацией", а все дело в том, что открылось новое направление - балтийское. На деле мы знаем, что в Беларусь перебросили несколько сотен вагнеровцев, которые фигурировали в сюжете местного канала ВоенТВ в роли инструкторов каких-то мужичков из теробороны. Что выглядело не слишком устрашающе.



В общем, царь какой-то ненастоящий, а от главной страшилки милитаристской пропаганды остался дядя в трусиках. Фронт пока удается держать, чем и хвастался Путин. Тем не менее Россия теряет там старших и высших офицеров. С ними же принцип "бабы новых нарожают" не работает. Какими бы они ни были, их еще вырастить и выучить надо.



Вслед за "дегенерализированным" 11 июля Олегом Цоковым, генерал-майором и замкомом ЮВО, были уничтожены полковник Максим Харламов, полковник Евгений Тихно и подполковник Александр Горин. В тылу так и не объявились Сергей "Генерал Армагеддон" Суровикин и Михаил "Мариупольский мясник" Мизинцев. Их судьба доподлинно неизвестна. По данным The Wall Street Journal, они задержаны в связи с пригожинским мятежом. Всего для допросов, пишет издание, задерживались по меньшей мере 13 старших офицеров, 15 были отстранены или уволены.



Генерал-майор Иван "Спартак" Попов, экс-командующий 58-й армией, попытался изобразить Пригожина: нехватка того, нехватка сего, тяжелейшие потери, начальство наносит удар в спину. Попов отстранен от командования, по некоторым данным - отправлен в Сирию. Следом пошли сообщения о снятии с занимаемой должности командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии НДС генерал-майора Владимира Селиверстова. Затем появилось аудиообращение от имени бойцов 7-й десантно-штурмовой дивизии, которые выступили против "войны МО с боевыми офицерами". Они вступились за Селиверстова, а также за отстраненного ранее, по их словам, генерал-майора Александра Корнева. И пригрозили, что в случае отставки их командующего, генерал-полковника Михаила Теплинского, "снимутся с позиций и пойдут на выручку своему бате".



Администратор одного из z-каналов политтехнолог Игорь Семенов пишет о "судном дне в армии". Семенов утверждает, что руководство МО РФ "зачищает конкурентов". По его сведениям, кроме названных выше фамилий, под раздачу попали командир 90-й танковой дивизии генерал-майор Рамиль Ибатуллин и двое его заместителей, якобы задержанные Департаментом военной контрразведки. "Опираясь на поддержку родственного класса в АП и неготовность Путина к немедленным реформам, чиновники от армии перешли в решительное наступление - наступление на будущее. По сути, прямо сейчас решается судьба армии, а вслед за ней и судьба страны", - заявляет Семенов.



Одновременно с этим произошло "землетрясение в полит-телеграме", согласно формулировке одного из каналов. Силовиками по подозрению в вымогательстве был задержан экс-полковник ФСБ Михаил Поляков, который ранее возглавлял одно из подразделений в Управлении по защите конституционного строя УФСБ по Москве и Московской области. То есть занимался политическим сыском. Кроме того, он курировал сеть провластных телеграм-каналов по согласованию с первым заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко. В частности, Полякову приписывают участие в управлении такими каналами, как "Кремлевская прачка", "Незыгарь", "Силовики", BRIEF и др. Версий причин задержания множество. И война кремлевских башен, и поддержка пригожинского мятежа, и связи с Украиной, и продвижение обращения Ивана Попова. В чем сходится большинство комментаторов: грядет зачистка Телеграма от разгула "несанкционированного патриотизма" с прицелом на президентские выборы.



Эти процессы можно только приветствовать. Чем меньше инициативных боевых офицеров, чем меньше хоть сколько-нибудь правдивой информации, чем больнее и грустнее турбопатриотам, и чем дольше остаются у руля забронзовевшие дундуки, тем скорее весь этот маразматический кошмар закончится. Раз уж с ним не могут покончить солдаты НАТО, пожелаем рашистам сделать это самим. Пусть у них все получится. Держим кулачки.