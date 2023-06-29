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статья Не прыгун, а бегун

Виталий Портников, 29.06.2023

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Считалось, что для понимания действий Путина важен образ крысы, которая бросилась на малолетнего питерского гопника, когда он загнал ее в угол вонючей, захарканной ленинградской парадной. Вова Путин, кажется, навсегда влюбился в эту крысу и понял, что нападение - лучшая тактика и стратегия для любого, кто оказывается в грязном углу.

Так мы могли думать до недавнего времени. На практике оказалось совершенно иначе. Когда взращенные Путиным уголовники отправились в поход на Москву, чтобы разделаться с путинским же подельниками из Министерства обороны и Генштаба, никто ни на кого не стал бросаться. Шойгу с Герасимовым, полководцы нового времени, удрали из Ростова и запрятались в кустах. А тот, кого мы считали крысиным королем, вместо прыжка стал звонить знакомому хищнику в Минск и жаловаться, что Пригожин трубку не берет. Такой вот, понимаешь, "Щелкунчик" получается.

Путин так и не стал крысиным королем. Он не стал той самой крысой, которая бросилась на него из угла, чтобы спасти свою крысиную шкуру. Он так и остался маленьким, перепуганным, невзрачным Вовой Путиным, который в слезах и соплях убегал от взбесившейся крысы в темноте холодной парадной. Бедный Вова!

Нет, это мы бедные - во главе огромной ядерной державы оказался такой параноидальный закомплексованный трус, вымещающий на нас свои детские обиды и свой вечный страх. Это сейчас, когда Лукашенко прогнал Пригожина и его архаровцев, Путин опять осмелел, бегает по Кремлю, кричит на чиновников и обхаживает военных. Легко быть смелым, когда под Москвой не стоят отряды "Вагнера". Легко нападать на Украину, когда у тебя ядерное оружие и в три раза больше населения. Легко поддерживать социальную стабильность, когда у тебя нефтедоллары. Но как только что-то происходит не так, как ты намалевал в своей голове, ты сразу же впадаешь в бешенство и панику и начинаешь бежать от крысы.

Президент России, который просит о помощи белорусского диктатора. Лукашенко, который дает указания директору ФСБ. И эти люди потом рассказывают о суверенитете, о том, как они отстаивают интересы России и ничем не поступятся перед треклятым Западом. А их может напугать до икоты любой уголовник на танке. А ими уже помыкает недофюрер из Минска. Какой позор!

Впрочем, Путин с компанией ничего об этом позоре даже и не узнает. Как любой гопник из грязной парадной, он привык унижать слабых и прогибаться перед сильными. Временно он вообразил, что сам тут бугор. Но как только появился кто-то непонятный с автоматом и никто не стал останавливать очередного уголовника, он сразу же стал лихорадочно названивать в Минск и Астану. И это увидели все. И теперь одни будут разбегаться, другие арестовываться, а третьи думать о своем собственном "марше справедливости".

Теперь все знают, что Вова Путин в панике и соплях сбежит от любой крысы.

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Виталий Портников, 29.06.2023
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