

Путин и глава КС Зорькин с копией древней французской карты



Счастливый дедушка в Кремле порадовался карте времен короля Людовика XIV, где "нет Украины". Не вполне понятно, что бы это значило, не будь ее там на самом деле. Потому что США, например, на ней тоже нет. Но мы живем в мире, где нет Людовика XIV, а США как раз есть. Что до Украины, то она таки есть на этой карте, вон же - Ukraine ou Pays des Cosaques ("Украина, или Земля козаков"). При этом на ней есть много того, чего давно уже не существует: Оттоманская империя, Империя Великих Моголов, Империя Сефевидов, не говоря уже о европейских империях. Вряд ли на "глобальном Юге" всем пришелся бы по душе этот мир путинской мечты.



Но пока счастливый дедушка балуется винтажными картишками, его собственная империя подгорает по краям. Жители Белгородчины, например, недоумевают: они все еще Россия или уже не совсем? И задумываются, что если властям в Москве нет до них дела, может, им такая власть тоже не нужна? Даже губернатор Гладков вынужден был согласиться с жителями области, возмущенными "дырявой границей". И заявил, что у него даже больше вопросов к Минобороны, чем у них. Те же вопросы возникают или скоро начнут возникать у жителей Брянской, Курской и Воронежской областей.



Минобороны ответило нелепым видео, где генерал Лапин, замкомандующего Объединенной группировки войск, якобы лично руководит боем с диверсантами. За что его в турбопатриотических кругах обозвали "кретином" и "генералом-регулировщиком". "Генерал-полковник ВС РФ Лапин пытается командовать группой из 15 солдат, т.е. выполняет роль в лучшем случае младшего сержанта. И с героическим "За Родину!" ведет неполный взвод в бой с... с кем, кстати? Противника на видео вроде нет. Те пара испуганных срочников, которые все же исполняют его команды, вместе с актерами жмутся к заборам, пока настоящий герой нашего времени гордо идет посреди дороги навстречу врагу, которого видит только сам Лапин", - усмехается телеграм-канал Легиона "Свобода России".



Из репортажа издания "7х7" следует, что в реальности границу в Белгородской области охраняют срочники, которых отправляют "в поля" спустя две недели после присяги. В то же время "мужики взрослые, которые за это зарплату получают, стоят за малолетками необученными". Хотя формально срочники не задействованы в "специальной военной операции", в реальности они регулярно попадают под обстрелы, получают ранения и погибают.



Как ни старались в России представить события на Белгородчине как героическое отражение коварной агрессии, получилось не очень. В сухом остатке - явное безразличие Кремля к происходящему. Там предпочитают иллюзорную реальность, в которой нет Украины и все идет по плану; дырявая граница и отсутствие налаженной системы обороны; тушение пожара "пирогами и блинами", то есть слепленными на коленке "героическими" роликами.



Тут на арене появляется Пригожин и снова говорит на огромную аудиторию, что все плохо. Он пугает новым 1917 годом, когда элиту "поднимут на вилы". И предлагает встать на путь Северной Кореи, чтобы "не просрать страну". Он не верит в "оптимистический сценарий" исхода войны, сравнивает украинцев с "греками или римлянами времен процветания" и выступает против нанесения ядерных ударов: "Если тебя сосед послал на три буквы, а ты взял топор и уебал ему по башке, то это уже какая-то странная ситуация. Ядерная бомба - это топор. Не надо за соседом бегать с топором. Надо честно - либо пиздюлей ему вставить, либо сознаться, что он тебе вставил”.



Как бы между прочим Пригожин намекает, что его боятся, потому что подчиненная ему армия "может пойти на Москву".



Это - по крайней мере, пока - не угроза. Пригожин не настолько самостоятелен, как об этом принято думать. Говоря пригожинским языком, "прогон" о "счастливом дедушке" породил ожидания уже совсем скорого "раскола элит", но пока их приходится признать завышенными. Позволю себе самоцитирование: "В действительности нет каких-либо признаков того, что Пригожин - нечто большее, чем отмычка и кастет в путинских руках. Такой же зицпредседатель, как и Гиркин, только более прокачанный и со звериным оскалом". Хотя с тех пор его риторика становилась все более агрессивной, а мегаломания явно росла, рискну предположить, что он все еще остается управляемым, а не самостоятельным игроком.



Совсем не обязательно буквально прочитывать его заявления. Например, о том, чтобы "пойти по пути Северной Кореи". Это выглядит перехватом повестки у "рассерженных патриотов", но такому варианту придается явно негативный оттенок. Потому что мало кому добровольно захочется оказаться в Северной Корее. Чулпан Хаматова, например, которая на словах когда-то "выбрала бы" ее, поспешила уехать из России. Слова Пригожина вполне могут быть двойным посланием: "Может, ну его нафиг?" Описывая нынешнюю ситуацию на блатном жаргоне, он говорит, что "деревня попала в блудняк". А воры используют это слово в одном контексте - "линять надо".



В то же время все пригожинские выкрутасы не могут не расшатывать систему. Внося в нее элемент хаоса и попросту неразберихи. Что на фоне множащихся провалов подталкивает ее к краю пропасти. Что ж, в добрый путь!