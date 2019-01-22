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В минувшую субботу в Гданьске похоронили Павла Адамовича, мэра города, убитого 13 января на благотворительном концерте. Похороны транслировались в прямом эфире, во многих городах Польши на центральных площадях были установлены экраны, к которым люди приносили цветы и свечи. Адамович был похоронен с почестями, но буквально накануне убийства государственные медиа Польши транслировали совсем другие вещи. Например, пластилиновый мультфильм про благотворительную организацию "Большой оркестр рождественской помощи", на мероприятии которой и выступал Адамович.

Эта организация, основанная в 1993 году радиожурналистом Ежи Овсяком, каждый год на Рождество проводит концерты, чтобы собрать средства для лечения и профилактики тяжелых заболеваний у детей. В полутораминутном мультфильме Овсяк представлен марионеткой в руках бывшего мэра Варшавы Ханны Гронкевич-Вальц; деньги он собирает не для детей, а для нее. На некоторых купюрах автор мультфильма Барбара Пела изобразила звезду Давида, а Гронквич-Вальц выглядит карикатурной еврейкой.



Фото: wyborcza.pl

Ни Адамович, ни Овсяк, ни Гронкевич-Вальц не евреи, но антисемитский подтекст в убийстве Адамовича появляется не случайно. Слухи о том, что Гронкевич-Вальц еврейка, впервые стали распространяться во время президентской кампании 1995 года, в которой она участвовала как независимый кандидат при поддержке консервативной католической коалиции. После покушения на Адамовича и в польской, и в иностранной прессе его часто называют "либеральным мэром". При этом Адамович, строго говоря, либералом не был - он был консервативным католиком. И даже когда он объявлял о готовности принимать в Гданьске беженцев, он обосновывал это христианским долгом. Нечто подобное происходит повсеместно: либералами стали называть политиков практически любой ориентации, которые выступают за демократические ценности, права человека и - что характерно - за помощь беженцам. В Германии консервативную Ангелу Меркель считают либералкой и чуть ли не опасной коммунисткой далеко не только сторонники ультраправой "Альтернативы для Германии".

Триада "враг народа - либерал - еврей" - старая антисемитская традиция, которая сейчас оживляется в самых разных странах. Эпизод с польским мультфильмом нетипичен только своей откровенностью - обычно современный антисемитский дискурс избегает слова "евреи", звезд Давида и тому подобного. Так, без слова "евреи", но с использованием всех мыслимых клише ведется самая масштабная антисемитская кампания в Европе - "Стоп Сорос", развязанная венгерским правопопулистским правительством Виктора Орбана.

На миллиардера-филантропа Сороса идеально проецируются стереотипы о всемогущей мировой закулисе, безжалостном еврейском финансовом капитале и тому подобные. С июля 2017 года вся страна была обклеена плакатами с надписью "Стоп Сорос". На плакатах были разные тексты и мотивы, но все они выражали одну идею: Сорос хочет разрушить Венгрию, а для этого завозит в нее мигрантов и насаждает либерализм.

Борьба венгерских властей с Соросом достигла кульминации в 2018 году, когда из страны были изгнаны спонсируемые им Центрально-Европейский университет и фонд "Отрытое общество", а за помощь беженцам ввели уголовную ответственность.



Фото: Lydia Gall/Human Rights Watch

12 января этого года швейцарское издание Tagesanzeiger опубликовало пространную статью о том, как кампанию по превращению Сороса в виртуального врага, на которого можно было свалить все реальные и вымышленные проблемы Венгрии и объявить ему настоящую войну, для Орбана придумали правые американские политтехнологи Артур Финкельштейн и Джордж Бирнбаум. Образ злодея Сороса вполне сознательно строился на популярных антисемитских предрассудках, и во многом благодаря им кампания оказалась чрезвычайно успешной далеко за пределами Венгрии.

С одной стороны, Сорос стал главным объектом ненависти для националистов и противников либеральной демократии во всем мире. В 2017 году депутат польского Сейма от правящей правопопулистской партии PiS Кристина Павлович назвала Сороса "самым опасным человеком в мире". При этом, публично обвиняя Сороса в самых невероятных преступлениях, можно делать вид, что речь идет о нем лично, а не о "евреях вообще". С другой стороны, оказалось, что элементы кампании можно воспроизводить, не только не употребляя слова "евреи", но даже и не упоминая Сороса. Как это делает, например, ультраправая "Альтернатива для Германии" на своих постерах против миграционного пакта ООН.

Как пишет Tagesanzeiger, политтехнолог Финкельштейн в свое время прославился тем, что превратил слово "либерал" в ругательство. Это, конечно, не вполне заслуженные лавры, так ругался еще Геббельс, но Финкельштейн, очевидно, обучил этому своих консервативных клиентов и поспособствовал воскрешению славной традиции, равно как и оживлению ассоциации "враг = либерал = еврей".

Контекст, в котором произошло убийство Павла Адамовича, напоминает, что эта связка может быть смертельной. 27-летний мужчина, смертельно ранивший мэра Гданьска ножом на сцене во время концерта, успел сказать в микрофон, что он несправедливо сидел в тюрьме по вине оппозиционной партии "Гражданская платформа". Адамович состоял в этой партии до 2015 года. Сейчас про убийцу известно, что он отбывал тюремный срок за вооруженные ограбления банков и страдает психическим расстройством. Можно ли считать это убийство политическим? В обществе, в котором слова "враг", "либерал" и "еврей" используются как синонимы, - вполне.