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новость Сорос обвинил власти Венгрии в разжигании ненависти для удержания власти

20.11.2017
Джордж Сорос. Кадр видео с youtube-канала Open Society Foundations
Джордж Сорос. Кадр видео с youtube-канала Open Society Foundations
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Американский миллиардер, уроженец Венгрии Джордж Сорос обвинил венгерское руководство в разжигании ненависти против него для удержания власти. "То, что правительство стремится сохранить власть, разжигая ненависть и вводя население в заблуждение, - это настоящая трагедия для Венгрии", - цитирует миллиардера Financial Times.

Бизнесмен, ранее не отвечавший публично на нападки венгерских властей, объяснил свое заявление желанием защитить венгерских оппозиционеров, которых спецслужбы страны обвиняют в членстве в некоей "сети Сороса". "Я больше не мог молчать, так как боюсь, что недавнее сообщение о начале венгерскими спецслужбами расследования означает, что не одни только организации оказались под угрозой, но и их лидеры могут подвергнуться преследованиям", - подчеркнул он. По словам миллиардера, он хочет защитить людей, которые "рискуют многим, чтобы защитить европейские ценности от преследований".

Премьер-министра Венгрии Виктор Орбан, как утверждает Сорос, стал "лидером мафиозного государства". Бизнесмен призвал европейские правительства жестче реагировать на притеснения властями Венгрии гражданского общества в стране, поскольку "существующий в Венгрии режим зашел слишком далеко".

В понедельник на сайте Сороса появилось заявление, в котором опровергаются обвинения венгерских властей в адрес бизнесмена. В заявлении говорится, что Сорос никогда не призывал открывать границы Евросоюза для всех мигрантов с Ближнего Востока и из других горячих точек, не настаивал на смягчении для них уголовной ответственности за преступления, не выступал с инициативой обязать Венгрию разместить 1 миллион беженцев и не призывал платить им пособие в размере 9 миллионов форинтов (около 28 тысяч евро) в год.

Эти утверждения содержались в "плане Сороса", 8 миллионов писем с изложением которого власти Венгрии 8 октября разослали жителям страны. Как утверждалось в "плане", миллиардер собирается "затопить" Венгрию и ЕС в целом беженцами.

Позже премьер Орбан заявил о внедрении "войск Сороса" в венгерские оппозиционные партии и органы власти ЕС для продвижения "глобалистских ценностей".

Представители Сороса обвиняют правительство Венгрии в расходовании десятков миллионов бюджетных евро на кампанию против бизнесмена в СМИ, ведущуюся с использованием антиисламских настроений и "антисемитских образов из 1930-х годов".

Кампания против Сороса и его фонда "Открытое общество" продолжается в Венгрии с начала года. В частности, власти страны пытаются закрыть основанный миллиардером Центрально-Европейский университет в Будапеште.

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20.11.2017
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