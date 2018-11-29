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Сервис Airbnb, посредничающий в аренде недвижимости по всему миру, оказался не чужд политики. Недавно он перестал обслуживать еврейские поселения на Западном берегу Иордана, поскольку эти поселения, по словам руководства сервиса, являются существенным элементом палестино-израильского конфликта.

За этой не очень вразумительной формулировкой стоит очевидная причина - палестинские арабы считают Западный берег оккупированной Израилем территорией. Руководители палестинской автономии неоднократно подвергали Airbnb критике за то, что сервис позволяет своим клиентам снимать жилье в израильских поселениях на Западном берегу.

Деятелям туристического бизнеса, возможно, недосуг вникать в историю Израиля и его конфликта с арабскими странами. В противном случае им было бы известно, что в 1948 году армия Иордании (тогда - Трансиордании) заняла свободный от чьей-либо юрисдикции Западный берег после ухода оттуда англичан, а в 1967 году Израиль в ходе Шестидневной войны занял эту территорию, выгнав оттуда Иорданию. Так что термин "оккупация" по меньшей мере сомнителен, поскольку право Иордании на "ничейный" Западный берег международным сообществом тоже признано не было.

Но не будем спорить и вникать в исторические детали. Хочет Airbnb считать эту землю оккупированной? Хорошо, пусть будет так! Но тогда как быть с другими, действительно оккупированными территориями, на которых Airbnb продолжает работать?

Зайдите на сайт Airbnb и введите в поиск "Донецк". Вы получите более сотни предложений снять квартиру на украинской территории, которая с 2014 года контролируется российскими марионетками. То же самое с Луганском - 30 с лишним объявлений. 70 объявлений о сдаче в аренду квартир в Цхинвали, столице Южной Осетии, которая оккупирована Россией после войны 2008 года с Грузией.

Вряд ли Airbnb подкуплен Кремлем, чтобы работать на оккупированных или контролируемых Россией территориях. Просто бизнес есть бизнес, как говорится, вдали от политики и ничего личного. Так же невозмутимо Airbnb работает и в Тибете, с 1950 года оккупированном коммунистическим Китаем. На запрос об аренде недвижимости сервис выдает более 300 предложений на территории некогда суверенного Тибета.

Не работает Airbnb только там, где действуют международные санкции, - в Крыму, Иране, Сирии и Северной Корее. Это и понятно: для Airbnb это вопрос не политический, а коммерческий - кому хочется быть наказанным за нарушение санкций? И только в случае с Израилем, в отношении которого никаких санкций нет, у турбизнесменов почему-то вдруг проснулись политические чувства. С чего бы это? Может быть, неизлечимый антисемитизм? Хотя, конечно, это немного странно, учитывая, что организация базируется в Сан-Франциско.

А если организация базируется в Лондоне? Лауреат Нобелевской премии мира "Международная Амнистия" систематически указывает Израилю на нарушения им прав палестинцев, но демонстративно игнорирует нарушения прав человека палестинцами в отношении Израиля. В докладе за 2017 год "Права человека в мире" в разделе, посвященном Израилю, "Эмнисти" сообщает об ограничении Израилем свободы передвижения палестинцев, административных арестах и жестоком обращении, блокаде сектора Газы и незаконных убийствах силовыми структурами мирных палестинцев. При этом в разделе, посвященном Палестине, о ракетных атаках из Газы против Израиля и жертвах этих атак среди мирного израильского населения не упоминается вовсе. Ни единым словом.

Для примера представьте себе сообщение в прессе, в котором говорилось бы об убийстве полицейским гражданского лица на улицах города, а о том, что этот человек был застрелен после открытой им стрельбы по посетителям кафе или церкви, умалчивалось бы. Какой реакции дезинформированной общественности следует ожидать на такое сообщение?

Неудивительно, что социологический опрос, проведенный в сентябре этого года ComRes по заказу телеканала CNN, показал: антисемитские настроения в Европе живы. 28 процентов опрошенных сочли рост антисемитизма в своих странах ответной реакцией на действия Израиля.

Журналисты и редакторы прекрасно знают, как, формально оставаясь в рамках беспристрастной подачи информации, создавать у читателя благоприятное или, наоборот, неблагоприятное впечатление, используя нюансы и стилистические коннотации. Это тонкая работа, и доказать профессиональную недобросовестность здесь очень трудно. Слишком все субъективно.

Но есть один критерий, который поддается объективной оценке, - иллюстрации. Я давно заметил, что в западной прессе полно фотографий пострадавших палестинцев, но несравнимо меньше фото пострадавших израильтян.

Я специально просмотрел в новостной ленте британской вещательной корпорации Би-Би-Си триста последних сообщений на тему "палестино-израильский конфликт". Из них 64 посвящены прямым столкновениям между арабами и евреями. Количество атак с обеих сторон оказалось почти одинаковым, что неудивительно, поскольку израильские атаки практически всегда являются ответом на палестинские. Весьма часто и те и другие фигурируют в одном информационном сообщении. Фотоиллюстраций, представляющих в качестве жертв палестинцев, обнаружилось 66; израильтян - 23.

Разница почти в три раза. Может быть, фоторепортерам проще и удобнее работать в секторе Газы, чем в Израиле? Может быть, со свободой информации в Палестине дела обстоят лучше, чем в Израиле, где журналистам повсеместно закрывают доступ и чинят им всяческие препятствия? Или дело все-таки не в репортерах, а в редакционном фильтре?

На странице Би-Би-Си в интернете сообщается, что корпорация черпает вдохновение в "высочайших этических нормах": беспристрастности, точности, честности. Может быть, к этим нормам следует добавить еще что-то не столь возвышенное, но вполне традиционное?

Антисемитизм родился не сегодня и даже не вчера. Евреи давно привыкли к тому, что именно они виноваты во всех бедах человечества. Чаще всего они относятся к этому с иронией. Но это не значит, что человечество должно смотреть на антисемитизм сквозь пальцы.