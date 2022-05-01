

Иллюстрация с сайта acf.international



От редакции



Публикация командой Навального 6 тысяч имен "инэйблеров" войны (кандидатов в западные санкционные списки) вызвала легкое содрогание русской антипутинской медиасферы. Начались споры о том, нужны ли эти списки вообще, по каким критериям их надо составлять, насколько массовым должно быть наказание и насколько деятельным - раскаяние.



Все дело в том, "из-под каких развалин", со дна какой пропасти ведутся эти дискуссии.



Какая российская группа или институция обладает достаточной морально-политической правотой, чтобы составлять досье на соучастников преступлений? Как, находясь внутри российской катастрофы, рассчитаться на первый-второй, на "инэйблеров" и жертв? Как отмежеваться от зла, когда твоя страна отмежевалась от рода человеческого?



Болезненная реакция на навальновский список объясняется тем, что он потенциально почти бесконечен и может включать десятки миллионов имен людей, находящихся в РФ и за ее физическими (но не ментальными) пределами.



Коллективное наказание неизбежно, с персональным всегда проблемы - идет ли речь о международном уголовном преследовании, визовых и финансовых санкциях или люстрационных списках. Большая работа предстоит офису гаагского прокурора и экспертам, которых привлечет администрация держав-победительниц.



Российским оппозиционным политикам эти задачи не по плечу и не по чину, потому что их борьба, их "повестка" окончательно обнулилась. Разоблачение коррупции, участие в "выборах", просветительские проекты - лучшие, прогрессивнейшие из россиян занимались всем этим плотно зажмурившись, будто не существует захватнической внешней политики Кремля, военных преступлений его армии в Сирии и бесчинств на украинских территориях, оккупированных в 2014 году.



24 февраля война не началась, а продолжилась - и российское оппозиционное сообщество постиг крах. Остался только личный выбор отдельных людей, идущих в тюрьму за свои убеждения.



Составители "списка 6000" рассматривают его как инструмент исправления ситуации: "Цель всего этого заключается в том, чтобы сделать Путина токсичным. Всеми покинутым старым диктатором, одним в выжженном поле. Потому что у многих из 6000 человек в наших списках еще есть шанс: у кого руки не в крови по локоть, имеют месяц-другой, чтобы соскочить".



Многие россияне-антипутинцы сегодня склонны недооценивать собственную токсичность и переоценивать свои шансы "соскочить". Конечно, очень хочется оказаться на правильной стороне истории. Вместе со всем цивилизованным миром бороться с общим врагом. Но сегодня враг человечества - Российская Федерация, а не ее плешивый диктатор. Тем, кто не готов желать своей стране поражения, кто борется за исцеление и возрождение РФ, не по пути со Свободным миром.



Настойчиво отделяя "режим" от "народа", отрицая массовую поддержку Z-кампании, взыскуя эффективной контрпропаганды и "перепромывки" (пусть даже в более тактичной форме, чем в знаменитом треде про "Джавелины" и рекламу в соцсетях), упорствуя в патриотизме, очень быстро приходишь к тому, что начинаешь "благоустраивать Рубцовск", славить "Мир-Труд-Май" и получать "интеллектуальное удовольствие" от анализа американской пропаганды.



Большая история творится в эти дни в Мариуполе и Киеве, в Вашингтоне и Рамштайне. Военная поддержка Украины вышла на новый уровень. Путинский истеричный ядерный шантаж не работает. В западной политике все четче водораздел между преступными "умиротворителями" и теми, кто с опозданием принимает вызов. У россиян антипутинской диаспоры и "внутренних политэмигрантов" тоже есть четкая линия размежевания - между патриотами, мечтающими переучредить Россию в прежних границах, и теми, кто желает полного разгрома империи зла. Сколько ни устраивай антивоенных конференций, вместе нам не сойтись.