



Нашумевшую статью Сергея Караганова можно свести к следующим тезисам.



Человечеству угрожает страшное зло, и это зло - Запад. Это паразитический нарост на теле человечества, существующий исключительно за счет того, что он уже 500 лет высасывает из остального мира богатства. Для этого он создал изначально вредную и становящуюся все более вредной для человека и человечества систему глобального капитализма.



Чтобы лишить остальной мир способности сопротивляться эксплуатации, Запад навязывает ему свое политическое и экономическое устройство. А также разрушает составляющие человеческую сущность традиционные ценности служения семье, родине и религиозной вере (сразу вспоминается "За веру, царя и отечество!") с помощью тоталитарной идеологии глобального либерализма.



Сам Запад исчерпал себя, зашел в тупик, вступил в полосу деградации. Одновременно происходит быстрое усиление незападного "глобального большинства", стремящегося освободиться от угнетателя. Понятно, что когда этот паразитический нарост лишится возможность сосать соки из остального мира, сам он должен будет погибнуть, утратив свои определяющие политические, экономические, социальные и культурные черты.



Локомотивом этого процесса выступает стремительно поднимающийся Континентальный Китай, а на роль военно-стратегической опоры история выдвинула Россию. Эта роль России определяется не только ее военной мощью, но и тем, что она - страна-цивилизация, открытая и северу, и югу, и востоку, и западу. Тут надо понимать, что эта открытость работает в обе стороны: Россия вбирает извне все полезные технические достижения и транслирует вовне свои "традиционные ценности", задавая таким образом тренды развития всему миру. То есть Россия - это "пуп Земли".



Положение осложняется тем, что Запад не хочет по-хорошему "уходить из истории" и всячески этому сопротивляется. В частности, он мешает (и намерен мешать и дальше) России заниматься перевоспитанием при помощи военного насилия ненавидящего ее большинства населения Украины. В результате это перевоспитание (которое Россия осуществляет по праву "пупа Земли") может растянуться на долгие десятилетия и оттянет на себя непомерные экономические и человеческие ресурсы. Решить проблему Россия может, лишь принудив Запад отказаться от помощи Украине и "отвалить".



Решение этой задачи наталкивается на крайне досадное препятствие. Коварный Запад сумел обеспечить людям длительное относительно благополучное существование без серьезных войн. Люди забыли, что такое большая война, и перестали ее бояться. Они перестали бояться даже ядерного оружия. Ведь тот же коварный Запад подкинул человечеству крайне вредную идею о категорической недопустимости его применения. Во всяком случае - первыми.



Короче, совсем потеряли страх божий. Утратили инстинкт самосохранения. Вот поэтому, нарушая все законы мироздания, Запад и пытается помешать великой ядерной державе перевоспитывать путем военного насилия население соседней страны. Россия должна вернуть в мир страх божий. Должна показать всем, что попытки помешать ей перевоспитывать ее соседей - естественное и законное основание для применения ядерного оружия.



Россия должна путем быстрой эскалации конфликта убедить Запад в серьезности своих намерений применить ядерное оружие и тем заставить его отступить. Если же не отступит - нанести ядерный удар по странам Западной Европы. Караганов уверен, что на этом война и закончится. США не ответят, не станут подвергать себя риску удара по своей территории. Нет, они замкнутся в себе и будут тихо догнивать, утрачивая свои политические и идеологические черты. Проблема "ухода Запада из мировой истории" будет решена, и все человечество будет благодарить Россию.



Формулированием идеологических принципов нового русского нацизма Караганов занимается давно. Один из его манифестов я подробно разбирал в 2020 году. Новым в его нынешней статье является то, что он органично соединяет нацистские историко-философские концепции с военной доктриной "эскалации ради деэскалации", известной как "доктрина Патрушева - Герасимова". Ее суть в том, что ограниченным ядерным ударом можно принудить Запад к глобальной капитуляции. Он не ответит. Не станет рисковать своим благополучием и комфортом. Для победы над ним достаточно превосходства в воле убивать и умирать.



И вот здесь я хочу согласиться с главным "философским" тезисом Караганова. О потере страха божия. Сегодняшняя нацистская Россия - это страна, потерявшая страх божий. Два десятилетия большие и мелкие карагановы внушали россиянам, что они могут брать чужое сколько пожелают, а им за это ничего не будет. Потому что ядерная держава. Она может себе позволить атаковать кого угодно, а вот атаковать ее никто не смеет, что бы она ни творила.



Неформальное табу на прямые военные действия СССР и стран Запада друг против друга действовало на протяжении всей Холодной войны. Но оно было основано на том, что, будучи сооснователями международного порядка 1945 года, великие ядерные державы этим международным порядком дорожили и соблюдали его базовый принцип: запрет на аннексии, на одностороннюю насильственную перекройку границ.



Когда правопреемник одного из сооснователей ялтинско-потсдамской международной системы отказался этот принцип соблюдать, вся ее конструкция оказалась беззащитной. В ней не оказалось правового механизма, с помощью которого можно было бы вернуть нарушителя к соблюдению закона. Сегодня это можно сделать только военной силой. Но потерявшая страх божий нацистская Россия по-прежнему уверена, что связанная с разрушенным ею мировым порядком "привилегия неприкосновенности" продолжает действовать.



Так не бывает. Обрушив существующий международно-правовой порядок, нацистская Россия обнулила и все связанные с ним неформальные табу. Страны НАТО имеют все формальные и неформальные основания для нанесения конвенционального ракетно-бомбового удара по российской оккупационной группировке в Украине. Только это вернет в Россию страх божий. Только это вернет кремлевских маньяков в состояние вменяемости. Только это убедит их в том, что в случае применения ими ядерного оружия Запад ответит.