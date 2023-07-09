

Зеленский забирает азовцев из Стамбула. Фото: president.gov.ua



От ВСУ напрасно ждали какого-то быстрого и яркого успеха аккурат к вильнюсскому саммиту НАТО, который пройдет 11-12 июля. В ходе нынешнего контрнаступления пока не удалось освободить ни одного относительно большого города, вроде Мелитополя или Волновахи. Также пока не получилось отбить Бахмут, хотя этот успех имел бы только символическое, а не стратегическое значение. И еще очень далеко до выхода украинских войск на побережья Черного и Азовского морей. ВСУ до сих пор смогли только на нескольких участках преодолеть первую линию российской обороны (полосу обеспечения) и подойти ко второй, основной линии. Но во вторую линию обороны ВСУ еще даже не вклинились. Ее постепенное прогрызание, вместе с завершением прорыва первой линии обороны, может занять не меньше месяца. И только тогда, в случае успеха, украинская армия выйдет на оперативный простор и устремится к берегам Черного и Азовского морей. При таких темпах война почти наверняка продлится и в 2024 году.



Безусловным успехом ВСУ можно считать то, что они уже заставили российскую армию ввести в бой большую часть своих резервов, тогда как украинцы еще не задействовали основные силы контрнаступательных группировок, в том числе основную массу западной бронетехники. Также в последние дни отмечалась благоприятная для ВСУ динамика соотношения потерь. Согласно данным расследовательского сайта Oryx, фиксирующего подтвержденные потери тяжелых вооружений и боевой техники, за период с 2 по 8 июля Россия потеряла 9 танков, а всего 84 единицы тяжелых вооружений и боевой техники. Украинские потери за тот же период составили только 1 танк, а всего 16 единиц.



Поскольку с началом контрнаступления Украина сосредоточилась на уничтожении неприятельской артиллерии и РСЗО, а не бронетехники, сейчас соотношении потерь сторон во всех типах тяжелых вооружений и боевой техники является более репрезентативным, чем соотношение потерь бронетехники сухопутных войск. Резкое уменьшение потерь ВСУ, особенно в танках, может быть связано с тем, что украинская армия уже в основном преодолела полосу обеспечения, где расположены наиболее плотные минные поля, на которых украинская бронетехника главным образом несла потери. На главной же линии обороны минных полей гораздо меньше. Там расположена основная часть артиллерии и РСЗО, но она уже понесла тяжелые потери во время предыдущих боев.



В преодолении главной линии обороны украинской армии должны помочь кассетные боеприпасы, о поставке которых только что объявила администрация США. Каждый такой боеприпас по эффекту воздействия и покрываемой площади равен 10-15 обычным снарядам. При этом в Пентагоне не скрывают, что одна из основных целей поставки Украине кассетных боеприпасов - повысить темпы контрнаступления ВСУ.



Накануне саммита альянса президент Владимир Зеленский совершил визиты в несколько европейских стран. В результате, помимо обещаний новых пакетов военной помощи, он заручился поддержкой членства Украины в НАТО со стороны еще двух стран - Болгарии и Турции. Таким образом, членство Украины в альянсе сейчас официально поддерживают 23 из 31 государства - члена НАТО. Кроме того, в Турции президент Эрдоган согласился отпустить вместе с Зеленским в Украину пять командиров полка "Азов", 36-й отдельной бригады морской пехоты и 12-й бригады Нацгвардии, оборонявших "Азовсталь". По соглашению с Москвой они должны были оставаться в Турции до конца войны. Однако Эрдоган сейчас счел возможным не соблюдать данные Путину гарантии, тем самым унизив российского лидера. Очевидно, это связано с раздражающими Эрдогана угрозами Москвы не продлевать сделку по экспорту украинского зерна, но главным образом - с явным ослаблением позиций Путина после пригожинского мятежа. На последнее обстоятельство указали и в офисе президента Украины. По всей вероятности, фактор пригожинского мятежа окажет влияние и на решения, которые будут приняты в Вильнюсе.



Основных долгосрочных вариантов два - членство в НАТО или "израильский" вариант, когда страны альянса оказывают государству практически неограниченную военно-техническую помощь, но отказываются участвовать в конфликте своими вооруженными силами. Политолог Питер Фивер, бывший сотрудник Совета нацбезопасности США, в своей вчерашней статье в журнале Foreign Policy вполне убедительно доказывает, что в случае Украины израильский вариант работать не будет. Он напоминает, что попытки применить эту схему к Ираку и Афганистану закончились провалом. Кроме того, противники Израиля - это ближневосточные государства, совокупный военный потенциал которых не сравним с российским, даже с учетом помощи арабским странам со стороны СССР и РФ. Поэтому Украине придется поставлять на порядок больше вооружений и боевой техники, чем Израилю, и неизвестно, смогут ли страны НАТО осуществлять такие поставки в течение длительного времени. А без качественного военного превосходства над агрессивными соседями (в данном случае - соседом) о безопасности не может быть и речи. При полноправном же членстве Украины в НАТО вооружений для нее потребовалось бы существенно меньше.



Кроме того, сверхсильной Украины, по типу второго Израиля, не связанного натовскими обязательствами, Россия будет опасаться еще больше и может осуществить новое нападение в подходящий момент. Также весьма вероятно, что Израиль имеет ядерное оружие, хотя и не признается в этом. Оставшись вне НАТО, Украина может быть спровоцирована на разработку ядерного оружия как гарантию безопасности.



Прием Украины в НАТО затрудняется тем обстоятельством, что его может заблокировать всего одна страна. Кроме того, если Кремль поймет, что сразу после окончания войны Украину примут в альянс, он может стараться длить войну вечно, на протяжении десятилетий.



Тем не менее только членство в НАТО может стать реальной гарантией безопасности Украины. Все остальные варианты, включая израильский, вряд ли будут работать в долгосрочной перспективе. А против бесконечного затягивания войны есть только одно средство - военная победа Украины. Для ее достижения необходимы поставки Украине самого современного оружия, включая самолеты и дальнобойные ракеты. Кстати, Израилю США всегда поставляли самые современные вооружения и в требуемом объеме, тогда как Украине до сих пор не дают вооружений последних поколений, да и более старые системы поставляют не в том количестве, которое запрашивает Киев.



Не исключено, что на саммите в Вильнюсе будет наконец объявлено о начале тренировок украинских пилотов на самолетах F-16, которые до сих пор по не вполне понятным причинам не начались. И наверняка будут обещаны новые пакеты военной помощи. Но главное - конкретные гарантии, связанные с членством Украины в НАТО после войны. Например, обещание принять ее в альянс после окончания боевых действий по ускоренной процедуре. Будем надеяться, что вариант, устраивающий Украину, в Вильнюсе будет найден.