

Фото: twitter.com/newrusflag



От редакции



В это жаркое воскресенье в украинских городах будут выть сирены воздушной тревоги. А активисты русских диаспор выйдут на мирные площади европейских столиц с бело-сине-белыми флагами. Это Международный день заграничного русского антивоенного протеста.



Вот, например, анонс воскресного митинга на площади Бастилии в Париже:

"Мы призываем манифестовать (так в тексте. - Ред.) за прекращение войны, за уважение суверенности Украины и чтобы все военные преступления, совершенные русской армией, были выявлены и их виновники были привлечены к ответственности. Мы также призываем манифестовать за то, чтобы Россия стала демократичной и свободной от путинского режима страной".



Вы спросите, почему бы просто не присоединиться к европейским уличным акциям украинцев? Да потому что украинцам не нужна "демократичная, свободная от путинского режима" Россия. Им - и всему цивилизованному миру - нужна победа над Россией.



"Хорошие русские" стремятся помочь Украине (предпочитая гуманитарку, а не донаты для ВСУ). Но главное - они хотят, чтобы их было видно и слышно. Они выходят на демонстрации, выступают в прессе, участвуют в международных форумах. Они запускают проекты с красивыми названиями вроде True Russia. Они проводят Конгресс свободной России - "другой России", которая "будет формироваться в этой войне".



Они без конца берут друг у друга сочувственные интервью - и чем плотнее они были встроены в гламурно-чекистскую систему, тем охотнее раздают друг другу индульгенции.



Они героически перезапускают свой независимый телеканал (тот самый, что считал Крым частью РФ - но ведь это такие мелочи, придирки "радикально настроенных антироссийских активистов" в Украине). Новая концепция сформулирована довольно четко: "Дождь" будет "пытаться понять" военных преступников и тех, кто одобряет их действия, "очень стараться строить с ними диалог", потому что "мы не черно-белые" и нужно "давать шанс любому человеку" ("Мы же не знаем, может, они в заложниках кого-то держат, понимаете?"). Но сами-то мы "точно на стороне добра, а не зла".



Чтобы пролилось живительное слово правды, сначала должна обильно выпасть божья роса.



Кредо Натальи Синдеевой: "Я уверена, что у нас у всех еще будет такая возможность и мы будем все вместе строить эту прекрасную Россию будущего... У меня нет стыда, я гордо говорю, что я из России. И я все время говорю, что Путин - это не Россия, люди - это не Путин. И бомбит Украину не русский народ".



Нет, хорошие русские не готовы расстаться ни с мечтой о ПРБ, ни с плашкой иноагента. И уж подавно не скажут дурного слова о своих вчерашних спонсорах и покровителях, даже если их фамилии Абрамович и Кириенко.



В этом проявляется широта русской души. Вообще сейчас самое время вспомнить о лучших чертах русского национального характера: для Юлии Галяминой это терпимость, спокойствие и способность "смотреть в душу", для Бориса Акунина - "русская триада: правда, сострадание, широта".



У этой России ("настоящей", "хорошей", "другой") большие амбиции: вдохновленная "триумфом русского искусства" в Авиньоне, она предвкушает расцвет русской культуры в Киеве, смело стирает кровавую полосу со своего триколора, а на новом гербе рисует Ваньку-Встаньку.



С каждым новым таким публичным высказыванием разверзается пропасть между "хорошими русскими" и воюющим народом Украины. Между теми, кому все еще интересно разговаривать с кремлевскими, и теми, кто насмерть бьется с "русским миром".



На Западе хорошие русские легко находят благодарную аудиторию и под крики о "кэнселинге" планомерно отвоевывают общественное и культурное пространство. Засилье их нарратива в ущерб голосам жертв империи играет на руку западным капитулянтам и всем врагам Украины в тот момент, когда требуется полная мобилизация против абсолютного зла.



"Любой разговор об Украине быстро превращается в разговор о проблемах России и российского общества, - горестно замечает главный редактор The Kyiv Independent Ольга Руденко. - Такое смешение - позорная и унизительная практика, прямо подражающая и старым советским, и современным кремлевским нарративам. И настоящие "хорошие русские", которых приглашают принять участие в обсуждении Украины, должны отвечать организаторам, что их участие в таких мероприятиях неуместно".



В чем состоит сегодняшняя миссия хороших русских? "Достучаться до аудитории"? "Возвращать чувство солидарности гражданскому сопротивлению"? Гордиться тем, что "делал что мог"? Светить своей физиономией на международных площадках и в телеэфирах? Сегодня единственная доблесть - заткнуться. И вот на это русские оказались совершенно неспособны.