



От редакции



Пламя над железобетонной громадиной и падающие в море куски главного сооружения путинской эпохи - мы много раз прокручивали это кино в голове, пока одним прекрасным субботним утром оно не стало реальностью.



Разрушен главный бандитский объект - немыслимо дорогостоящий, тщательно охраняемый, незаменимый с военно-логистической точки зрения и непоправимый - с символической.



Флагман Черноморского флота потоплен, сакральный мост "вандилизирован". Минобороны Украины спрашивает у россиян: что дальше? Дальше - только Кремль.



И в грозных высерах Жалкого о Судном дне, и в этом симоньяновском "И?", обращенном уже не к Путину (которого в предыдущем посте она благодарила за Крымский мост и "за то, что не стыдно"), а к высшим силам, угадывается мазохистское сладострастие. Как и в задорно-обреченных видео, снятых "мобиками" на марше: смотрите, как нас много; повинуясь жестокой несменяемой власти, мы идем неизвестно куда и зачем, повторяем лозунг "мочить х..в", но прекрасно понимаем, что мочить будут нас.



Может быть, и участники мегапроекта в Керченском проливе, от Ротенберга до простого асфальтоукладчика, втайне догадывались, что строят не на века? Может быть, это великолепное обрушение - запретная русская мечта?



А как объяснить безнадежную затею с аннексией в разгар украинского контрнаступления?



Похоже, Россия, сверху донизу пропитанная насилием, жаждала унижений, затевая эту войну. И теперь спешит довести до конца программу самоуничтожения, пустить по ветру все нажитое и украденное, добить экономику и демографический потенциал, достичь идеальной международной изоляции. В общем, потерпеть полный крах, но перед этим причинить как можно больше зла, сломать максимальное количество судеб.



Взрыв на мосту - начало решающего этапа деоккупации.



Может быть, нетерпеливее всех сегодняшнего величественного зрелища ждали z-россияне - с замиранием сердца и предчувствием гибельного восторга. Вот теперь - совсем пропащие.