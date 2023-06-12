

Украинцы идут в атаку в Запорожской области



Начавшееся 5 июня долгожданное украинское наступление пока проходит в режиме усиленной разведки боем. ВСУ впервые с начала войны применили новейшую западную бронетехнику. По всей вероятности, в ближайшие дни последует главный удар на одном из направлений.



Теоретически существовало три возможных направления: от Запорожья на Мелитополь и Геническ; от Угледара на Волноваху и далее либо на Мариуполь, либо на Бердянск; от Херсона и Берислава на левый берег Днепра и далее на Геническ. При этом удар на левобережье Днепра всегда рассматривался командованием ВСУ как вспомогательный из-за трудностей с форсированием Днепра в его нижнем течении и последующим снабжением группировки. Главное же, украинцы с самого начала учитывали, что российское командование с высокой вероятностью может взорвать плотину Каховской ГЭС, заминированной еще в ноябре, что приведет к масштабному разливу Днепра. И действительно, в ночь на 6 июня плотина была взорвана. Форсирование Днепра в этой части русла стало невозможным, по разным оценкам, на срок от двух недель до двух месяцев.



Тут можно вспомнить, что Красная Армия имела опыт подрыва плотины на Днепре в 1941 году. 18 августа, выполняя приказ Сталина и начальника Генштаба маршала Бориса Шапошникова, инженер-полковник Борис Эпов, один из лучших советских подпывников, между 20:00 и 20:30 произвел взрыв плотины ДнепроГЭСа - сразу же после того, как немцы вышли к Днепру. В теле плотины было вырвано около 100 (по другим данным - 165) из 600 метров ее длины. В результате наводнения понесли потери отступавшие к Днепру и занимавшие позиции на левом берегу советские войска, а также жители Запорожья и прибрежных сел, которых никто не предупредил. Могло погибнуть также некоторое число немецких военнослужащих, находившихся на правом берегу. Но существующие оценки числа жертв с советской стороны (от 20 до 75-100 тысяч военных и гражданских) и среди германских солдат (1500) представляются колоссально завышенными. Достаточно сказать, что с 11 по 20 августа 1941 года вся германская 1-я танковая группа, части которой наступали на Запорожье, потеряла убитыми 740 человек и пропавшими без вести 171 человек. Именно в эту последнюю категорию должны были бы попасть погибшие в результате наводнения.



Также нельзя сказать, что подрыв Днепровской ГЭС сильно повлиял на положение на фронте. Вероятно, он отсрочил падение Запорожья, которое было захвачено немцами только 4 октября. Однако ниже по Днепру, в районе Каховки, немцы захватили плацдарм на левом берегу уже 30 августа.



Однако надо учитывать, что Каховская ГЭС расположена ниже ДнепроГЭСа, а Каховское водохранилище полноводнее Днепровского. Да и плотина Каховской ГЭС была разрушена в гораздо большей степени, чем плотина ДнепроГЭСа, и восстановлению не подлежит. Ее подрыв действительно может сделать нижнее течение Днепра непригодным для форсирования хотя бы на пару недель.



А в том, что плотина Каховской ГЭС была именно взорвана, нет сомнений. Инфракрасные датчики американских разведывательных спутников зафиксировали в районе ГЭС сильный взрыв в ночь на 6 июня. Норвежская система сейсмического слежения Norsar на основе данных сейсмостанции в Румынии 6 июня зафиксировала взрыв в районе Каховской ГЭС в 2.54. При этом фиксировался сфокусированный импульс энергии, что типично для взрыва, а не для саморазрушения в результате прорыва плотины.



Разумеется, провести полноценное расследование теракта до конца войны невозможно, а когда война кончится, расследовать будет уже нечего - Днепр многократно смоет все следы.



Кому выгодно разрушение плотины, тоже понятно. Да, Россия из-за взрыва потеряла позиции на левом берегу Днепра, и прежде всего минные поля, а также возможность поставлять воду в Крым из Каховского водохранилища. Но позиции можно создать и на новой линии обороны в нескольких километрах от берега. Здесь гораздо важнее то, что их никто не будет атаковать хотя бы в течение двух недель. А это дает возможность российскому командованию свободно перебрасывать резервы группы войск "Днепр" на Запорожский фронт, что оно уже делает сейчас, в решающие дни украинского контрнаступления. Что касается водоснабжения Крыма, то оно не влияет на исход боевых действий. Российские же войска были заранее отведены из района затопления - если они и понесли потери, то минимальные. Об этом проговорился прокремлевский блогер Александр Талипов: "Связался с нашими ребятами. С островов вышли все. В три ночи уже никого не было. Потерь никаких нет".



Западные союзники, прекрасно зная, кто взорвал плотину, пока воздерживаются от четких обвинений. Ведь прямых улик пока нет, и появятся они нескоро. Если же обвинить Россию в преднамеренной экологической катастрофе, то против нее надо будет вводить самые разрушительные санкции, к которым Запад явно не готов.



Теперь у украинского контрнаступления остаются только два направления - на Волноваху или на Мелитополь. Новейшая западная бронетехника пока что была введена на мелитопольском направлении, но наибольших успехов ВСУ достигли на границе Запорожской и Донецкой областей, где освободили села Благодатное, Макаровка, Нескучное и, вероятно, Сторожевое. Можно предположить, что именно здесь украинское командование будет стараться развить успех. Вероятно, ближайшие две-три недели станут решающими.



Согласно информации расследовательского сайта Oryx, с начала контрнаступления Украина потеряла с видеоподтверждением один танк Leopard 2A4 и один танк Leopard 2A6 уничтоженными, один танк Leopard 2A6 - оставленным на поле боя. Не исключено, что в дальнейшем украинским войскам все же удалось его эвакуировать, поскольку о захвате в качестве трофея новейшего германского танка российская сторона до сих пор не заявляла. Также подтверждена потеря украинцами 15 американских БМП M2A2 Bradley ODS-SA: 5 машин уничтожены, 10 повреждены и оставлены на поле боя. Опять же не исключено, что часть или все поврежденные БМП украинская армия в дальнейшем все-таки смогла эвакуировать, поскольку о трофейных "Брэдли" российская армия не заявляла.



Отмечу, что за период с вечера 4 июня по вечер 11 июня украинская сторона потеряла 13 танков, российская - 14. При этом общее соотношение потерь в танках с начала войны оставалось в пользу Украины - 3,8 к одному. Таким образом, с начала контрнаступления мы наблюдаем резкий рост подтвержденных украинских потерь в танках по сравнению с подтвержденными российскими. Это может быть отчасти связано с "режимом информационной тишины", введенным 4 июня: в сети резко сократилось количество публикаций с уничтоженной российской техникой. С другой стороны, рост украинских потерь в бронетехнике неизбежен: ВСУ приходится прогрызать заранее подготовленную укрепленную российскую оборону, да еще в условиях господства в воздухе российской авиации. В связи с этим еще более актуальными становятся скорейшие поставки американских самолетов F-16 и другой современной западной авиатехники, равно как и дополнительные поставки бронетехники.