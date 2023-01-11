

Пригожин поздравляет трупы с Новым годом. Кадр видео.



Все чаще Пригожин врывается в информационное пространство с жестами и перформансами разной степени скандальности. В случае, если ему удастся стать тем, кто присвоит себе взятие Соледара, когда и если оно произойдет, его значимость резко возрастет. Ведет ли он свою игру или он нужен Путину как инструмент?



Под информационным прикрытием объявленного Путиным лицемерного рождественского перемирия под Соледар из-под Бахмута были переброшены значительные силы. Агрессор нащупал слабое звено на восточном фронте и взял город в полуокружение. Малоэтажная застройка, которая преобладает в Соледаре, усложняет его оборону. Кроме того, вокруг него нет такого количества посадок и заболоченной местности, что облегчает штурм, в сравнении с Бахмутом. По состоянию на вечер 11 января, несмотря на ряд ложных заявлений российской стороны о взятии города под полный контроль, ситуация динамичная, продолжаются ожесточенные бои. Враг атакует многочисленными мобильными группами от 4 до 15 человек. Малые группы вооружены стрелковым оружием, большие - крупнокалиберными пулеметами и мобильными гранатометами. По сообщениям с места событий, россияне несут колоссальные потери, нисколько с ними не считаясь. Тела погибших оставляют на поле боя, выстраивая из них укрытия. По словам Тараса Березовца, пресс-офицера первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна, только за последние сутки россияне потеряли погибшими несколько сотен человек. Учитывая, что интенсивные штурмовые действия предпринимаются на протяжении последних 10 дней, идут волнами (солдаты на передовой называют их "мясными волнами") без перерыва, общее число погибших за этот период может составлять несколько тысяч.



В американском Институте изучения войны (ISW) считают стратегическое значение Соледара неочевидным и преувеличенным: например, Бахмуту вовсе не обязательно грозит окружение в случае взятия Соледара. Хотя это и усложнит ситуацию для его защитников, никакого "перелома" на фронте в целом в пользу России оно не принесет. Тогда ради чего это все? Очень нужна хоть какая-нибудь победа. Много месяцев российская армия терпит поражение за поражением. Тот, кто сумеет начать год с победы и продать ее как свою, явно рассчитывает сорвать большой куш. Поэтому Минобороны РФ и Пригожин играют в правдорубов, опровергая друг друга.



Когда на излете минувшего года Симоньян выступила с пафосным лозунгом "Хватит врать!", это было похоже на ту самую унтер-офицерскую вдову, которая сама себя высекла. Но, допустим, она уловила негласный общественный запрос, вызванный аллергией на шапкозакидательство. Если такой запрос действительно существует, Пригожин ответил на него наиболее полным образом. Предновогоднее видео с трупами в мешках, "железку оторвет - новую приварим" и внезапная дань мужеству и храбрости защитников Соледара преследуют одну цель - показать, что "все врут, кроме меня". Вкупе с выпадом против "симпатичных парней на дискотеках и мерседесах" - это практически неприкрытая заявка на народную монархию". Думаю, Иван Солоневич, который считал ее идеалом, противопоставляя большевистской "диктатуре сволочи", ошибался: ничто не мешает народной монархии быть одновременно диктатурой сволочи и наоборот.



Метит ли Пригожин сам в цари или же он - своеобразная реинкарнация Распутина при дворе? Думаю, пока именно второе (а там уже как карта ляжет). Этот странный союз царя и полуграмотного мужика с придурью был имитацией взыскуемого Николаем единства царя и народа, симулякром того, что я назвал "народной монархией".



"Воспитанный в убеждении, что народ любит своего Царя, помазанника Божия, Николай II искренне стремился преодолеть средостение между престолом и простыми людьми, войти в более близкий контакт с подданными, в обход чиновников-бюрократов и придворного духовенства", - писал Андрей Зубов в книге "История России ХХ век: 1894-1939".



Поскольку в реальный близкий контакт войти было страшновато, Николай нашел себе вариант с его имитацией: бородатого мужика из глубинки, который ест руками, поэтому может считаться истинным воплощением народа. А значит, и привечающий его царь - истинно народный монарх. Григорий в свою очередь лил царю бальзам на душу, рассказывая ему, что народ любит "Божьяго по мазаннека", а смуту наводят токмо "люцинеры и жиды". И говаривал ему: "Папа! Страна твоя, что хошь, то и делай".



Только у Распутина кровавой кувалды не было, и от вступления в мировую войну он вроде бы хотел царя отговорить, за что на него совершили первое (неудачное) покушение. Этот новый Распутин куда более дикий и страшный, но функция у него, по всей видимости, та же самая - сближать царя с народом. Теперь символы такой близости - черные мешки с трупами, усеянные никому не нужными телами донбасские степи и кровавая кувалда.