

Фото: Минобороны Украины



Последствия российских ударов 23 ноября оказались самыми тяжелыми. Ракетный обстрел энергетических объектов Украины впервые привел к блэкауту в Киеве и Львове, оставшихся за не неделю до календарной зимы не только без света, но и без тепла и без воды. Произошло временное отключение от сети всех четырех АЭС Украины. Электроснабжение на несколько часов полностью прекратилось в Николаевской и Одесской областях и частично - в соседней Молдове. Тем самым российско-украинская война перешла в новое качество.



Символично, что этот варварский обстрел произошел сразу после того, как Европарламент признал Россию спонсором терроризма и государством, использующим террористические средства. Подтверждение последовало практически немедленно.



Блэкаут в Украине вызвал нескрываемое ликование среди кремлевских пропагандистов. Стрелков-Гиркин впервые после своего якобы ухода на фронт разразился восторженными комментариями о том, что наконец-то с российской стороны война стала вестись по-серьезному и теперь удастся вогнать Украину если не в каменный, то в XVI век. Гиркин выразил надежду, что украинцы, начав замерзать, наконец-то капитулируют. После этих вполне людоедских комментариев телеграм-канал Стрелкова, только что получившего заочный пожизненный приговор по делу МН17, стал доступен только членам закрытой группы.



Да и российские официальные лица, включая пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, теперь уже не скрывают, что ракетные удары по энергетической инфраструктуре наносятся с единственной целью: оставить жителей украинских городов без электричества, тепла и воды, чтобы принудить Украину к фактической капитуляции - переговорам на условиях Кремля. Под угрозой наплыва в Европу новых миллионов украинских беженцев западные союзники должны заставить Киев пойти на переговоры с Москвой под угрозой прекращения или сокращения поставок оружия.



После блэкаута террористические обстрелы продолжаются: под непрерывным огнем жилые кварталы Херсона, который российские власти числят своей территорией. Фактически Россия признает, что в ближайшие месяцы она не в состоянии переломить ситуацию на фронте в свою пользу и делает ставку на террористические удары по украинской инфраструктуре.



Украинцы, выстоявшие уже девять месяцев против превосходящих сил противника, будут сопротивляться и дальше, не поддадутся на шантаж и отстоят свою свободу и независимость. Очень надеюсь, что и западные союзники Украины проявят необходимую твердость, не дадут себя запугать и, вместо того чтобы склонять Украину к переговорам с Кремлем, усилят и ускорят военную помощь.



Адекватной реакцией на новую эскалацию должно было бы стать немедленное предоставление Украине американских систем ПРО Patriot, которые только и могут сбивать российские ракеты "Искандер" и "Калибр". А именно эти ракеты главным образом поражают энергетические объекты Украины. Также необходимо объявить о том, что современные конвенциональные вооружения отныне будут поставляться Украине без каких-либо ограничений и, кроме систем Patriot, она получит в большом количестве ракеты ATACMS, современные танки и боевые самолеты и вертолеты.



Решатся ли страны НАТО на эти радикальные шаги, станет понятно в ближайшие несколько дней. Пока же с системами Patriot дело обстоит следующим образом. После того как в районе польской деревни Пшеводув упали то ли российские, то ли украинские ракеты, Германия предложила Польше системы Patriot для размещения на польско-украинской границе. В этом случае они также прикрывали бы значительную часть территории Украины. Однако после последних российских ракетных атак, приведших к блэкауту, польские власти совершенно резонно предложили Германии передать предназначенные для Польши "Пэтриоты" Украине, что наилучшим образом обеспечит также безопасность Польши. И министр обороны Германии Кристин Ламбрехт, отвечая на польское предложение, выступила за его обсуждение странами НАТО.



Очевидно, что тут решающее слово будет за президентом США Джо Байденом. Остается надеяться, что он и члены его администрации осознают, что только немедленная передача систем Patriot Украине может нейтрализовать новые российские ракетные атаки, предотвратить замерзание украинских городов зимой и новый миллионный поток украинских беженцев в Европу. Поставка же Украине других современных вооружений приблизит ее победу в войне, что является единственным приемлемым вариантом исхода войны для западного сообщества.