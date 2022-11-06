

MIM-23 Hawk - перехватчик ракет



США объявили об очередном пакете военной помощи Украине. Он оказался относительно скромным - 400 миллионов долларов, как и предыдущий пакет на 275 миллионов. Раньше один пакет военной помощи Киеву обычно составлял от 600 миллионов до 1 миллиарда долларов. По всей вероятности, сокращение абсолютного объема помощи в денежном выражении связано прежде всего с предстоящими 8 ноября промежуточными выборами в Конгресс.



Нынешний пакет помощи - последний перед выборами. Скорее всего, администрация Джо Байдена решила не раздражать те группы избирателей, которые в наибольшей степени страдают от инфляции, - им может не нравиться, что Украине выделяются миллиарды долларов в тот момент, когда у Америки своих внутренних проблем хватает. Если эта причина действительно является главной, то после 8 ноября следует ожидать значительного увеличения размера американской помощи. Тем более что после весьма вероятной победы республиканцев на промежуточных выборах нынешняя американская администрация будет заинтересована в поставке максимального количества вооружений Украине до начала работы нового Конгресса в январе, когда часть республиканцев может саботировать предоставление помощи Киеву.



Однако уменьшение объемов помощи может быть связано и с действием объективного фактора - исчерпанием запасов некоторых видов вооружений и боеприпасов к ним на складах американской армии. Для производства нового вооружения, уже по заказам непосредственно для нужд Украины, требуется время. Например, до сих пор США поставили Украине 20 установок HIMARS, во многом переломивших ситуацию на фронте. Ни одна из них до сих пор не была потеряна. Еще 18 HIMARS для Украины уже заказаны, но они будут поставлены не ранее 2023 года. Кроме того, от других стран НАТО (Британии, Германии, Франции при участии Норвегии) Украина получила в общей сложности 14 установок M270 различных модификаций, по своим свойствам аналогичных HIMARS, а по боевой мощи превосходящих HIMARS вдвое (M270 способна выпускать 12 реактивных боеприпасов в одном залпе, а HIMARS - 6). Также нет никаких сведений, что до сих пор была потеряна хотя бы одна установка M270. Если пересчитать все РСЗО в условные HIMARS, то Украина сейчас располагает 48 такими установками, а в будущем году может получить еще 18 HIMARS. Вот только о производстве новых M270 для Украины пока не слышно. Представители ВСУ неоднократно заявляли, что для успешной обороны им требуется не менее 50 систем HIMARS, а для успешного контрнаступления - не менее 100. Получается, что Украина уже практически получила достаточное количество современных РСЗО для обороны, но пока трудно сказать, когда будет достигнут порог, необходимый для наступательных операций.



Также американцы до сих пор, по крайней мере официально, не поставляют в Украину ракеты ATACMS с дальностью до 300 километров. В случае их массовых поставок был бы не только надолго разрушен Крымский мост, но и выведены из строя многие другие логистические объекты, что окончательно обеспечило бы перелом в войне в пользу Украины. Надо также иметь в виду, что головная часть ATACMS несет в 2,5 раза более мощный заряд, чем обычные ракеты, используемые для HIMARS.



В новый пакет американской военной помощи на 400 миллионов долларов входит, в частности, неназванное число систем ПВО Hawk ("Ястреб"), которые также пообещала поставить Украине Испания. Это предшественник широко известного комплекса ПРО Patriot. Hawk разрабатывался для уничтожения самолетов, а позднее был доработан для перехвата ракет в полете. Однако против последних он гораздо менее эффективен, чем Patriot. Правда, Hawk гораздо дешевле: один комплекс стоит 15 миллионов долларов, тогда как батарея Patriot - около одного миллиарда долларов. Даже с учетом того, что в батарее Patriot от 4 до 8 пусковых установок, разница в стоимости в расчете на одну пусковую установку оказывается как минимум восьмикратной. Комплексы Patriot смогли бы гораздо надежнее прикрыть города Украины от российских ракет и защитить от ударов объекты критической инфраструктуры, разрушение которых может вызвать новый поток беженцев в Европу этой зимой. Непонятно, почему давать Украине комплексы Hawk - это допустимая эскалация, а поставлять Patriot - недопустимая.



Та же картина с танками. В новый пакет помощи вошли 45 модернизированных танков Т-72, принадлежавших Чехии (модернизацию провели США и Нидерланды, взамен чехи получат американскую бронетехнику). Еще 45 танков будут поставлены в будущем году. Опять-таки вопрос: а почему сразу не поставить американские "Абрамсы" - и тем самым, кстати, лишить Германию предлога не поставлять свои "Леопарды". Неужели кто-то всерьез верит, что из-за поставки Украине пары десятков современных танков Путин применит ядерное оружие?



Поставка 1100 ударных дронов Phoenix Ghost, предназначенных для борьбы с легкобронированной техникой, - вещь, безусловно, полезная. Таких дронов Украина до сих получила только 700. Входящие в тот же пакет 250 БТР M1117 очень пригодятся для контрнаступления. А поставка 40 речных бронекатеров, вероятно, предвосхищает форсирование Днепра украинской армией. Однако все это не может заменить до сих пор отсутствующих в пакетах военной помощи современных танков, самолетов и дальнобойных ракет.



Остается надеяться, что после 8 ноября администрация Байдена будет действовать посмелее. Ведь Украине и ее союзникам необходимо победить в разумные сроки, не дожидаясь, когда от войны устанут европейцы и американцы. Стратегия Путина сейчас сводится к удержанию большинства захваченных территорий, с возможной эвакуацией Херсонского плацдарма и проведением частных наступательных операций в Донбассе. Он рассчитывает на затягивание войны, на то, что усталость вынудит США и Евросоюз склонить Украину к компромиссу.



Впрочем, в окружении Путина уже идет все более явная грызня. Начался увлекательный процесс перекладывания вины за поражение друг на друга, и в ближайшее время он может иметь самые неожиданные последствия.