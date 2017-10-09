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новость Саудовская Аравия купила у России зенитные установки С-400

09.10.2017
Комлекс С-400. Фото с сайта www.vesti.ru
Комлекс С-400. Фото с сайта www.vesti.ru
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Саудовская Аравия договорилась с Россией о поставках зенитных ракетных систем противовоздушной обороны C-400 "Триумф", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Марию Воробьеву.

По данным "Коммерсанта", общая сумма оружейной сделки составила три миллиарда долларов, из них два миллиарда Эр-Рияд потратил на покупку С-400. Как утверждается, было приобретено не менее четырех дивизионов, то есть 56 зенитных установок.

Также Эр-Рияд приобрел у Москвы противотанковые ракетные комплексы "Корнет-ЭМ", тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Буратино", автоматические гранатометы АГС-30 и автоматы Калашникова АК-103.

Кроме того, Саудовская военно-промышленная компания по лицензии Рособоронэкспорта будет производить АК-103 и патроны к нему.

Меморандум о поставках оружия был подписан во время двухдневного визита короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда в Москву в минувшие выходные. Король встретился с президентом Владимиром Путиным. Главы государств также договорились продлить сокращение добычи нефти и обсудили сирийский кризис.

Комментарии 36 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
09.10.2017
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