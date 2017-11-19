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новость СМИ: В FIFA хотят связаться с Родченковым

19.11.2017
Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе. Фото: fifa.com
Штаб-квартира ФИФА в Цюрихе. Фото: fifa.com
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В руководстве Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) заявляют о необходимости связаться с экс-директором Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, живущим в эмиграции в США, и получить от него новые доказательства применения российскими футболистами допинга в рамках соответствующей государственной программы Кремля. Об этом сообщает The Mail of Sunday.

Окончательного решения пока не принято, пояснил изданию пресс-секретарь FIFA. В руководстве футбольной федерации взвешивают плюсы и минусы такого шага.

Ранее Родченков представил комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена свидетельства, доказывающие применение допинга 34 российскими футболистами, в том числе всей командой, выступавшей на чемпионате мира 2014 года.

В FIFA заявляют, что уже пытались связаться с Родченковым через WADA и Макларена, но попытки успехом не увенчались.

Даже если федерация получит от Родченкова дополнительные свидетельства, отмечает газета, права провести в будущем году чемпионат мира по футболу Россию не лишат. Однако против Москвы могут быть введены санкции, которые нарушат процесс подготовки соревнований.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Родченков намерен обнародовать новые показания, данные комиссии Международного олимпийского комитета под руководством Самуэля Шмида, если эта комиссия не воспримет предоставленную информацию достаточно серьезно. Как утверждалось, в новых показаниях эмигранта содержится достаточно сведений для того, чтобы отстранить Россию от участия в Зимних олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, Южная Корея.

Комиссия Шмида расследует причастность российского руководства к допинговым махинациям во время предыдущей зимней Олимпиады в Сочи.

Заявлялось также, что Родченков сотрудничает с еще одной комиссией МОК, которую возглавляет другой швейцарский юрист - Денис Освальд. Она расследует конкретные случаи употребления допинга на Олимпиаде в Сочи.

Несколько позже немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор фильмов о допинге в российском спорте, заявил со ссылкой на источники в WADA, что аккредитацию Российского антидопингового агентства (РУСАДА) международная организация возобновлять не намерена. Такое решение, отметил эксперт, повышает вероятность того, что Москву не допустят к Олимпиаде в Пхёнчхане, а также к Паралимпийским играм.

В четверг совет учредителей WADA действительно не возобновил аккредитацию РУСАДА.

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19.11.2017
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