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Российские вузы сокращают учебный год, чтобы студенты могли досрочно освободить общежития весной 2018 года. В их комнаты на время чемпионата мира по футболу заселят полицейских и бойцов Росгвардии, сообщает "Коммерсант".

Под выселение попадут студенты вузов как минимум в четырех городах: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и Саранске, рассказали в Российском студенческом союзе. РСС обратился к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой не выселять студентов и не менять сроки обучения. "Кроме того, это лишит студентов возможности присутствовать на ЧМ, ведь стоимость аренды жилья в дни проведения мероприятия будет значительно выше", - отметил глава РСС Василий Михайлов.

Решение о выселении студентов для размещения сотрудников правоохранительных органов на время чемпионата было принято в мае 2017 года. Это следует из ответа министерства образования Свердловской области на запрос депутата облдумы Александра Ивачева. В документе указано, что общежития передадут полиции и Росгвардии с 14 мая по 28 июля 2018 года.

Проректор Самарского государственного университета путей сообщения по учебной работе Максим Гаранин рассказал, что занятия в вузе завершат к 1 мая, но очередная сессия у студентов состоится в августе. Учебную программу "уплотнят" также Нижегородской государственной медицинской академии.

В Нижегородском государственном университете имени Лобачевского под нужды Росгвардии отдадут одно из восьми общежитий, но график занятий менять не будут. Студентов отправят в другие общежития или к родственникам. Нижегородский государственный технический университет выселит на время ЧМ-2018 более 2 тысяч студентов.

В середине июня Human Rights Watch опубликовала доклад о нарушениях прав рабочих на строительстве объектов к ЧМ-2018, а также к Кубку конфедераций нынешнего года. В расследовании сообщалось о нарушениях на строительстве шести стадионов. Речь шла о невыплате, многомесячной задержке выплаты или неполной выплате зарплаты, работу при температуре до −25 °C без обеспечения специальных мер защиты, приеме на работу без трудовых договоров или невыдаче этих договоров на руки.

Как отмечалось, международный профсоюз - Интернационал работников строительства и деревообработки - зафиксировал на постройке стадионов к чемпионату мира 17 случаев производственного травматизма с летальным исходом. Сообщалось также о неоднократных забастовках рабочих на ряде объектов.

В августе восемь сенаторов США направили президенту FIFA Джанни Инфантино письмо с призывом расследовать сообщения об эксплуатации Россией северокорейских рабочих на постройке объектов к ЧМ-2018 года. Сенаторы выразили разочарование решением FIFA провести мундиаль в "стране, которая так откровенно попирает международные нормы". Они настаивают, что Инфантино отменил это решение, если независимое расследование подтвердит правдивость сообщений о причастности российских властей или Олимпийского комитета России к использованию принудительного труда северокорейцев.