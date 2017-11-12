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новость СМИ: Родченков обнародует новые показания, если комиссия МОК их проигнорирует

12.11.2017
Григорий Родченков. Кадр видео
Григорий Родченков. Кадр видео
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Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков намерен обнародовать новые показания, данные комиссии Международного олимпийского комитета под руководством швейцарского юриста Самуэля Шмида, если комиссия не воспримет предоставленную информацию достаточно серьезно. Об этом в субботу сообщила Daily Mail.

Как утверждается, в новых показаниях Родченкова содержится достаточно сведений для того, чтобы отстранить Россию от участия в Зимних олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане, Южная Корея.

По информации газеты, в октябре Родченков больше часа общался по телефону с членами комиссии Шмида, которая расследует причастность российского руководства к допинговым махинациям во время предыдущей зимней Олимпиады в Сочи. Позже он направил в комиссию письменный отчет.

Одновременно, передает Daily Mail, Родченков сотрудничает еще с одной комиссией МОК, которую возглавляет другой швейцарский юрист - Денис Освальд. Она расследует конкретные случаи употребления допинга на Олимпиаде в Сочи. Как отмечается, сначала Освальд просил Родченкова представить сведения в срок до 6 ноября. Однако 27 октября он сообщил информатору, что данные нужно передать немедленно, иначе их могут не принять во внимание. Всю ночь Родченков со своими адвокатами готовил отчет, чтобы к утру 28-го числа направить его комиссии.

Родченков ушел в отставку в ноябре 2015 года на фоне начавшегося допингового скандала, после чего эмигрировал в США. В мае 2016-го The New York Times опубликовала интервью бывшего чиновника, в котором он обвинил десятки российских спортсменов, в том числе 15 золотых медалистов, в употреблении допинга. Родченков сообщил, что в стране много лет действовала государственная допинговая программа.

Бывший чиновник признал, что составил три смеси из запрещенных препаратов, которые смешивал с алкоголем и давал спортсменам. Между тем российские антидопинговые эксперты и сотрудники спецслужб подменяли допинг-пробы спортсменов сборной России "чистыми" образцами, взятыми за несколько месяцев до олимпийских соревнований.

Месяц с небольшим спустя, 18 июня 2016-го, СКР объявил о деле против Родченкова. Тогда оно расследовалось по части 1 статьи 201 УК (злоупотребление полномочиями). Согласно фабуле дела, Родченков из корыстных побуждений продавал купленные в США допинговые препараты. Также заявлялось, что он по указанию функционеров WADA мог заниматься уничтожением допинг-проб.

В дальнейшем дело ужесточили, вменив эмигранту часть 2 статьи 201 кодекса (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), санкция которой составляет до 10 лет колонии. Родченков был объявлен в международный розыск, а 21 сентября нынешнего года - заочно арестован.

8 ноября СКР объявил о новом деле против Родченкова - по части 2 статьи 294 УК (воспрепятствование следствию; до полугода ареста). По утверждению ведомства, директор лаборатории вместе с тогдашним начальником отдела допинг-контроля Тимофеем Соболевским, который сейчас также живет в США, убеждали экс-директора этой же лаборатории Марию Дикунец передать им базу данных первичных результатов тестирования спортсменов, обещая взамен деньги и убежище в Соединенных Штатах или Канаде с последующим предоставлением гражданства одной из этих стран. Дело возбуждено как против Родченкова и Соболевского, так и против "иных пока не установленных лиц".

СКР заявил, что потребует от США экстрадиции Родченкова.

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12.11.2017
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