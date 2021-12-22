Памяти Дмитрия Зимина
Умер Дмитрий Борисович Зимин. Ему было 88 лет.
Крупный радиоинженер из секретного КБ, изобретатель и инноватор, создатель суперуспешной компании сотовой связи, уникальный филантроп, а к концу жизни - "иноагент" и почти изгнанник, не оставлявший стараний, успешно создававший институты вопреки озверевшему российскому государству. Он действовал с точностью, щедростью и азартом. Наука, просвещение, независимая журналистика - вся "прекрасная Россия настоящего" (или то, что от нее осталось) провожает Дмитрия Зимина с бесконечной благодарностью.
Из выступления 2010 года. Съемка Дмитрия Борко.
Виктор Шендерович, писатель, публицист
Один из немногих праведников, ради которых стоило не предавать огню этот содом...
Огромная, честная, великолепная жизнь, светлая память.
Сергей Пархоменко, журналист, общественный деятель
Величайший филантроп России. Человек необыкновенного, уникального благородства и доброты. Совершенно бесстрашный.
https://www.facebook.com/serguei.parkhomenko/posts/10226052638731965
Александр Гольц, военный обозреватель
Один из самых светлых людей из тех, кого я знал. Это был идеальный советский интеллигент. Влюбленный в науку, потрясающе порядочный. При этом настоящий книгочей, наивно уверенный, что нас спасет знание. Светлая память.
https://www.facebook.com/alexander.golts.3/posts/4827016300670447
Аркадий Дубнов, журналист-международник
Величайшая фигура в современной российской истории - интеллектуал, гражданин, творец!
Не знаю, с кем можно сравнить ДБ по тому месту и значению, которое он занимал в жизни страны, - пусть не слишком много людей в России это понимали...
Ирина Ясина, экономист, публицист
Зимин состоялся во всем, что предпринимал. Состоялся как сверхсекретный инженер. Состоялся как бизнесмен, создав "Вымпелком". Состоялся как филантроп, создав фонд "Династия". Если бы не поганая власть, мы бы сейчас громко о нем говорили. Те слова восхищения и любви, которые для него все равно малы.
Александр Морозов, эксперт ISANS
Можно смело противопоставить его жизненную позицию всем этим "владельцам яхт" в Ницце. Разбогатев вместе с ними в конце 90-х - а это случилось просто потому, что он был частью поколения, участником больших обстоятельств, - он считал себя "патриотом" (но не в том смысле, как считает себя Петр Толстой и Проханов и прочие клоуны). Зимин исходил из мысли, что он мог бы поддержать лучшее из того, что есть "на родине". И он это сделал. Его вклад в сохранение гуманитарного знания в России - неоценим. Он был человеком очень широкого взгляда. Мы жили в последнее десятилетие, зная, что такой человек как он - есть среди нас. Зимин и был тем человек, о котором мы точно могли сказать: его внутренняя позиция в отношении России, противостоит всей этой путинской гоп-компании. И это действовало спасительно. Остается только молиться.
Леонид Волков, соратник Алексея Навального
Дмитрий Борисович Зимин был великим гражданином и патриотом.
Его будет очень не хватать. Его будут помнить.
Он понимал, что для будущего страны нет ничего важнее образования, просвещения, ценностей. Нам бы всем тоже не забывать.
https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/posts/4759479677407961
"Международный Мемориал"
Дело в том, что умер рыцарь просвещения и прогресса, чести и достоинства, основатель и меценат всего прекрасного, что есть в России настоящего и что еще долго будет плодоносить в России будущего.
Очень горько, что великий гражданин нескольких эпох России был вынужден прожить последние годы вдали от родной Москвы и от последнего адреса своего отца, но верим и знаем, что российское общество по достоинству оценит своего героя и воздаст должное памяти Дмитрия Борисовича Зимина.
https://www.facebook.com/Memorial.International/posts/6750509978325009
Издательство Corpus
Именно Зимин возродил издание научно-популярных книг в России, и не просто возродил, а сделал это направление одним из самых успешных и популярных, чтобы не сказать модных направлений российского книгоиздания. Но в 2015 году власти объявили Фонд "Династия" "иностранным агентом", Зимин был оскорблен этим решением, и Фонд был закрыт. Такая благодарность государства человеку, который вкладывал деньги, талант, ум и энергию, чтобы помочь своей стране стать лучше, богаче, просвещеннее.
В 2008 году Дмитрий Борисович и Фонд "Династия" учредили премию "Просветитель" - за лучшую научно-популярную книгу, написанную на русском языке. В первом списке премии, составленным тогда самим Зиминым, значилось всего четыре книги. В последние годы в лонг-листе премии десятки и десятки прекрасных книг, и жюри сначала с большим трудом выбирает из них шорт-лист, а потом - с еще большим трудом - определяет победителей. Ученые и научные журналисты стали писать замечательные книги, мы, издатели, их издавать. А выиграли от этого российские читатели, граждане страны. Это и есть просвещение. И это и есть любовь к родине.
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