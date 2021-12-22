О блокировках  |  Доступное в России зеркало Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Science/m.283521.html
Также: Наука, Культура, Россия, Общество, НКО, Политика | Персоны: Дмитрий Зимин

статья Памяти Дмитрия Зимина

22.12.2021

Умер Дмитрий Борисович Зимин. Ему было 88 лет.

Крупный радиоинженер из секретного КБ, изобретатель и инноватор, создатель суперуспешной компании сотовой связи, уникальный филантроп, а к концу жизни - "иноагент" и почти изгнанник, не оставлявший стараний, успешно создававший институты вопреки озверевшему российскому государству. Он действовал с точностью, щедростью и азартом. Наука, просвещение, независимая журналистика - вся "прекрасная Россия настоящего" (или то, что от нее осталось) провожает Дмитрия Зимина с бесконечной благодарностью.

Из выступления 2010 года. Съемка Дмитрия Борко.

Виктор Шендерович, писатель, публицист

Один из немногих праведников, ради которых стоило не предавать огню этот содом...
Огромная, честная, великолепная жизнь, светлая память.

https://bit.ly/3Jo03Rl

Сергей Пархоменко, журналист, общественный деятель

Величайший филантроп России. Человек необыкновенного, уникального благородства и доброты. Совершенно бесстрашный.

https://www.facebook.com/serguei.parkhomenko/posts/10226052638731965

Александр Гольц
Александр Гольц, военный обозреватель

Один из самых светлых людей из тех, кого я знал. Это был идеальный советский интеллигент. Влюбленный в науку, потрясающе порядочный. При этом настоящий книгочей, наивно уверенный, что нас спасет знание. Светлая память.

https://www.facebook.com/alexander.golts.3/posts/4827016300670447

Аркадий Дубнов, журналист-международник

Величайшая фигура в современной российской истории - интеллектуал, гражданин, творец!
Не знаю, с кем можно сравнить ДБ по тому месту и значению, которое он занимал в жизни страны, - пусть не слишком много людей в России это понимали...

https://bit.ly/3H713Hi

Ирина Ясина. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
Ирина Ясина, экономист, публицист

Зимин состоялся во всем, что предпринимал. Состоялся как сверхсекретный инженер. Состоялся как бизнесмен, создав "Вымпелком". Состоялся как филантроп, создав фонд "Династия". Если бы не поганая власть, мы бы сейчас громко о нем говорили. Те слова восхищения и любви, которые для него все равно малы.

https://bit.ly/3qi8h4C

Александр Морозов, эксперт ISANS

Можно смело противопоставить его жизненную позицию всем этим "владельцам яхт" в Ницце. Разбогатев вместе с ними в конце 90-х - а это случилось просто потому, что он был частью поколения, участником больших обстоятельств, - он считал себя "патриотом" (но не в том смысле, как считает себя Петр Толстой и Проханов и прочие клоуны). Зимин исходил из мысли, что он мог бы поддержать лучшее из того, что есть "на родине". И он это сделал. Его вклад в сохранение гуманитарного знания в России - неоценим. Он был человеком очень широкого взгляда. Мы жили в последнее десятилетие, зная, что такой человек как он - есть среди нас. Зимин и был тем человек, о котором мы точно могли сказать: его внутренняя позиция в отношении России, противостоит всей этой путинской гоп-компании. И это действовало спасительно. Остается только молиться.

https://www.facebook.com/amoro59/posts/10220809090921569

Леонид Волков, соратник Алексея Навального

Дмитрий Борисович Зимин был великим гражданином и патриотом.
Его будет очень не хватать. Его будут помнить.
Он понимал, что для будущего страны нет ничего важнее образования, просвещения, ценностей. Нам бы всем тоже не забывать.

https://www.facebook.com/leonid.m.volkov/posts/4759479677407961

"Международный Мемориал"

Дело в том, что умер рыцарь просвещения и прогресса, чести и достоинства, основатель и меценат всего прекрасного, что есть в России настоящего и что еще долго будет плодоносить в России будущего.

Очень горько, что великий гражданин нескольких эпох России был вынужден прожить последние годы вдали от родной Москвы и от последнего адреса своего отца, но верим и знаем, что российское общество по достоинству оценит своего героя и воздаст должное памяти Дмитрия Борисовича Зимина.

https://www.facebook.com/Memorial.International/posts/6750509978325009

Издательство Corpus

Именно Зимин возродил издание научно-популярных книг в России, и не просто возродил, а сделал это направление одним из самых успешных и популярных, чтобы не сказать модных направлений российского книгоиздания. Но в 2015 году власти объявили Фонд "Династия" "иностранным агентом", Зимин был оскорблен этим решением, и Фонд был закрыт. Такая благодарность государства человеку, который вкладывал деньги, талант, ум и энергию, чтобы помочь своей стране стать лучше, богаче, просвещеннее.

В 2008 году Дмитрий Борисович и Фонд "Династия" учредили премию "Просветитель" - за лучшую научно-популярную книгу, написанную на русском языке. В первом списке премии, составленным тогда самим Зиминым, значилось всего четыре книги. В последние годы в лонг-листе премии десятки и десятки прекрасных книг, и жюри сначала с большим трудом выбирает из них шорт-лист, а потом - с еще большим трудом - определяет победителей. Ученые и научные журналисты стали писать замечательные книги, мы, издатели, их издавать. А выиграли от этого российские читатели, граждане страны. Это и есть просвещение. И это и есть любовь к родине.

https://www.facebook.com/corpusbooks/posts/4825847127437508

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
22.12.2021
в блоге Блоги
212
Михаил Гельфанд 08.06.2015
в блоге Можно ли вернуть "Династию"
60
Максим Борисов 29.05.2015
в блоге Наука повреждать
70
Борис Штерн 29.05.2015
в блоге Достоинство "Династии"
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Канал ствола

Илья Мильштейн, 01.06.2015

В начале этого года труженики НТВ готовили фильм о Борисе Немцове, известном национал-предателе, но им помешали выстрелы. Пришлось отменять показ. А Дмитрий Зимин жив, потому про него кино можно клепать и демонстрировать, и музыкально-звуковые находки приберегать к концу. Все можно.
Пикет в поддержку "Династии" у Минюста. Фото: Corpus Books

"ПолитПросвет" во тьме

28.05.2015

В Москве, вероятно, в последний раз наградили лауреатов "ПолитПросвета" - премию спонсирует Дмитрий Зимин, чей фонд "Династия" объявлен "иностранным агентом". Корреспондент "Граней" Юрий Тимофеев поговорил с участниками и гостями церемонии о причинах атаки на фонд и дальнейшем развитии событий. Говорят Михаил Ямпольский, Алексей Навальный, Дмитрий Орешкин и другие. ВИДЕО.
новость Новости по теме
18.09.2015 Фонд "Династия" объявил о прекращении работы с 31 октября →
04.08.2015 Фонд "Среда" оштрафован за позднее предоставление информации →
30.07.2015 Фонд "Среда" принял решение о самоликвидации →
29.07.2015 Дмитрий Зимин вернулся в Россию →
17.07.2015 Ливанов: Закрытие "Династии" - большая потеря для российской науки →
08.07.2015 Фонд "Династия" принял решение о самоликвидации →
17.06.2015 Фонд "Династия" оштрафован на 300 тысяч рублей →
08.06.2015 Ясин: Решение по деятельности фонда "Династия" пока не принято →
06.06.2015 В Москве прошел митинг в защиту науки и образования →
05.06.2015 Дмитрий Зимин покинул Россию →
04.06.2015 Минюст не намерен исключать "Династию" из реестра "иностранных агентов" →
03.06.2015 Зимин просит не упоминать "Династию" на митинге в защиту науки →
01.06.2015 Совет по правам человека извинился перед Зиминым и Ясиным →
28.05.2015 Минюст потребовал оштрафовать фонды "Династия" и "Либеральная миссия" →
27.05.2015 Ученые проводят у Минюста пикеты в защиту фонда "Династия" →

Погода
Москва

влажность:

давление:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах