Издательство Corpus

Именно Зимин возродил издание научно-популярных книг в России, и не просто возродил, а сделал это направление одним из самых успешных и популярных, чтобы не сказать модных направлений российского книгоиздания. Но в 2015 году власти объявили Фонд "Династия" "иностранным агентом", Зимин был оскорблен этим решением, и Фонд был закрыт. Такая благодарность государства человеку, который вкладывал деньги, талант, ум и энергию, чтобы помочь своей стране стать лучше, богаче, просвещеннее.

В 2008 году Дмитрий Борисович и Фонд "Династия" учредили премию "Просветитель" - за лучшую научно-популярную книгу, написанную на русском языке. В первом списке премии, составленным тогда самим Зиминым, значилось всего четыре книги. В последние годы в лонг-листе премии десятки и десятки прекрасных книг, и жюри сначала с большим трудом выбирает из них шорт-лист, а потом - с еще большим трудом - определяет победителей. Ученые и научные журналисты стали писать замечательные книги, мы, издатели, их издавать. А выиграли от этого российские читатели, граждане страны. Это и есть просвещение. И это и есть любовь к родине.

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