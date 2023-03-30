

Прихожане УПЦ в Киево-Печерской лавре 30 марта



Московский смотрящий за Киево-Печерской лаврой, митрополит Павел (Лебедь), известный в народе как Паша Мерседес, отказался освободить помещение и не пустил на территорию комплекса комиссию Минкульта. Напомним, что еще вчера, 29 марта, представители УПЦ (МП) обязаны были покинуть Лавру. Бессрочный договор аренды, заключенный представителями УПЦ с государством при Януковиче, был расторгнут из-за многочисленных нарушений со стороны арендатора. Конечно, это только формальный (хотя и полностью законный) повод - реальной причиной было то, что УПЦ (МП) играла роль отдела агитации и пропаганды государства-агрессора.



Еще недавно московские сквоттеры пытались "порешать" вопрос по-византийски. Заявив в своем обращении к Зеленскому, что они еще до выборов 2019 года знали, что он будет президентом, - и молились за его победу. Поэтому он теперь им как бы должен. Когда это не возымело действия, митрополит Павел, большой любитель этого дела, прибегнул к черной магии. Он заявил, что Зеленский пришел к власти "на наших спинах, по нашему желанию", и пригрозил, что теперь "все наши слезы упадут ему на голову". Заодно этот христианнейший человек проклял семью президента и "всю его свору".





Митрополит Павел (Лебедь) на встрече с Путиным и патриархом Кириллом (Гундяевым) в Киеве в 2013 году



А в Москве любят цитировать всяческие "пророчества", согласно которым Киев теперь-то уж точно падет, причем половина его уйдет под воду. Но откуда весь этот ветхозаветный пафос с надеждой на то, что племенной бог покарает враждебное племя, откуда столько эмоций? Ведь УПЦ так старалась избавиться от приставки "МП", в прошлом году объявила о своей независимости и разрыве с Москвой. А у той постоянно ус отклеивается, она все равно демонстрирует, что бьется за свой актив. Некоторые прикидываются, что защищают некое "истинное", "настоящее" или "каноничное" православие, а то и вовсе "христианство". Но потом на арену выходит Путин и говорит о притеснении не какой-нибудь, а Русской православной церкви, за ним Песков называет монахов Киево-Печерской лавры "представителями РПЦ". Из зала громко и отчаянно шепчут: ну что же вы даете аргументы врагам, вы только хуже делаете!



Впрочем, сама УПЦ живет в режиме двоемыслия, выступая в роли эдакой церкви Шредингера. На украинскую аудиторию заявляя, что порвала с Москвой, при этом подмигивая Москве - мол, это просто операция прикрытия. Так, митрополит Павел отчитывал монаха и запретил его в служении за то, что тот в соцсетях назвал Путина "хуйлом": мол, сам ты хуйло и скотина, а мне Путин ничего плохого не сделал, чтобы ты его обзывал. В разговоре с третьим лицом Павел и вовсе назвал монаха "бандеровской шавкой".



Любопытно, что в Белорусской православной церкви, структурном подразделении РПЦ, 25 марта разослали по всем епархиям циркулярное письмо с призывом "совершить молитвенный подвиг" - чтобы монахов УПЦ (МП) не выгнали из Киево-Печерской лавры. А в этом письме содержалась так называемая "молитва задержания", популярная в оккультных кругах. Ее регулярно печатают в сборниках заклятий, заговоров и магических заклинаний. До недавних пор православная церковь относилась к ней скептически и призывала воздержаться от ее использования. Но на что только не пойдешь ради борьбы с сатанизмом.