Миссионерские позиции
Владимир Гундяев на лыжах в Швейцарии. 1970-е годы // Sonntags Zeitung
Сразу два швейцарских издания, немецко- и франкоязычное, подтвердили: патриарх Кирилл в семидесятых-восьмидесятых был агентом КГБ под кодовым именем "Михайлов". В чьи задачи входила инфильтрация во Всемирный совет церквей, штаб-квартира которого находится в Женеве, для продвижения советской политической повестки. На уровне слухов об этом было известно давно, еще до избрания Кирилла патриархом. Доказательно и подробно - из записей майора КГБ Василия Митрохина, старшего сотрудника архивного отдела Первого главного управления КГБ СССР с 1972 по 1984 годы, впоследствии - перебежчика. Собранные им документы в настоящее время хранятся в Архивном центре Черчилля. Архив, в том числе документы Митрохина, был оцифрован и выложен в интернет в 2012 году.
В 2018 году агентом КГБ, причем "второсортным", назвал Кирилла болгарский вице-премьер Валерий Симеонов. И в 2021 году суд, куда обратился с иском лидер пророссийских организаций генерал Эмил Миланов, встал на сторону Симеонова.
Публикации швейцарских изданий добавляют не так много информации к уже известной, но ценны как дополнительное свидетельство. Их авторы ссылаются на рассекреченные архивы федеральной полиции. Не менее ценны они также как напоминание о том, кому в действительности служит этот деятель, который пытается выдать российскую агрессию за "священную войну" - на метафизическом уровне, в виде столкновения ценностей, или как борьбу якобы против преследования в Украине православия. В немецкоязычном издании он совершенно верно назван "путинским патриархом".
Кроме того, явно нелишним будет привлечение внимания к теме российских шпионов в Европе. Которыми она, кажется, буквально кишит.
На днях журналист-расследователь и руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев не вернулся из США в Вену, где прожил 20 лет, после того как его источники в разведке сообщили ему об угрозе со стороны российских спецслужб. "Я подозреваю, что в городе больше российских агентов, информаторов и подручных, чем полицейских", - сказал Грозев.
Еще в марте минувшего года газета Financial Times цитировала неназванного представителя одной из европейских разведок, который назвал Австрию "настоящим авианосцем" для тайных российских операций. По словам одного европейского дипломата из Вены, австрийское разведывательное агентство BVT считается настолько скомпрометированным, что на какое-то время оно было отстранено от большей части европейской деятельности по обмену разведданными. А Минобороны страны "фактически является подразделением ГРУ", добавил дипломат. Российским "шпионским хабом" называла соседнюю Венгрию Deutsche Welle. Венгерская оппозиция обвиняла власти в том, что они позволяют России превратить их страну в "логово шпионов".
И вот на днях министры обороны Австрии и Венгрии сделали заявление, что они не будут поставлять оружие в Украину - конечно же, исключительно ради мира и предотвращения эскалации.
Еще одним слабым звеном, по крайней мере до недавнего времени, была Германия. На протяжении более двух десятилетий Россия вела непрекращающуюся и часто успешную кампанию шпионажа и политической войны против Германии, проникая в политическую элиту и службы безопасности страны. Как напоминает The Telegraph, Федеральная разведывательная служба Германии (BND) полностью закрыла свое подразделение контрразведки в 1997 году - ошибка, которую использовала Россия. Оно было вновь открыто только в 2017 году, и ему пришлось начинать сложную работу с нуля. До недавнего времени подразделение насчитывало всего несколько десятков сотрудников. И никакой специальной команды по искоренению российских агентов. Неудивительно, отмечает издание, что Москва чувствовала себя достаточно уверенно, чтобы казнить чеченского диссидента в берлинском парке в 2019 году.
В отличие от своих американских и британских коллег, BND оказалась не в состоянии предсказать вторжение Путина в Украину. Причем настолько, что ее глава, Бруно Каль, 24 февраля находился в Украине с визитом. И ему пришлось добираться домой в сопровождении спецназа в течение двух дней.
Недавнее раскрытие высокопоставленного крота в BND, который передавал секретную информацию в Россию, стало шоком. Теперь германские законодатели близки к консенсусу по поводу необходимости реформы служб безопасности. "Правительство раздражено и напугано тем, что у России был свой шпион на таком высоком посту", - сказал NBC News неназванный депутат Бундестага.
Российским агентом оказался полковник Карстен Линке - восходящая звезда BND, которому прочили высокое положение в разведслужбе. Он встречался за барбекю с неким бизнесменом российского происхождения, через которого передавал в Москву информацию, в том числе сверхсекретные данные о войне в Украине. Вычислила крота не служба внутренней безопасности, а разведка другой западной страны. К Германии у союзников очень много вопросов, учитывая, что это произошло в разгар крупнейшей войны в Европе со времен Второй мировой.
Согласно информации издания Politico, с 2010 по 2021 годы за шпионаж в Европе были осуждены 42 человека, 37 из них были российскими шпионами. Еще 13 ожидают суда. И это число резко растет. На фоне российского вторжения в Украину на протяжении 2022 года сообщения о новых расследованиях и делах о шпионаже в Европе появлялись так часто, что за ними было сложно уследить.
С 2014 по 2018 годы количество обвинительных приговоров за шпионаж увеличилось более чем в три раза по сравнению с периодом с 2010 по 2013 годы и достигло почти шести в год. А в прошлом году не менее семи человек были осуждены за шпионаж в пользу России. Учитывая, что десять лет назад в Европе выносили только один-два подобных приговора в год, речь идет о резком скачке. И это только верхушка айсберга, поскольку многие страны предпочитают действовать иными методами, нежели выдвигать обвинения.
Вызывает тревогу тот факт, отмечает Politico, что около четверти осужденных шпионов работали на оборону или спецслужбы своих стран. Эти кроты имели доступ к действительно важной информации.
Кроме шпионажа, Москва не прекращала заниматься подкупом европейских политиков, чтобы добиться снятия санкций и признания аннексии Крыма. На эту тему вышло совместное расследование "Важных историй", Eesti Ekspress, OCCRP, IRPI и Profil. Оно основывается на данных взломанной украинскими хакерами почты некоего Саргиса Мирзаханяна. Этот связанный с Кремлем и Госдумой политтехнолог действовал через незарегистрированную лоббистскую группу "Международное агентство актуальной политики". Группа предлагала деньги европейским политикам за выдвижение пророссийских предложений в местные законодательные органы и платила за публикацию прокремлевских статей в европейских СМИ.
"Это бомба! Наша самая громкая информационная операция!", - писал Мирзаханян коллеге в апреле 2016 года.
Им удалось добиться, чтобы местный совет в Венето (Италия) подготовил предложение о признании результатов сфальсифицированного Россией референдума в Крыму с призывом к отмене санкций ЕС против России. 18 мая 2016 года резолюция была принята в совете большинством голосов. Многочисленные российские пропагандистские СМИ радостно сообщали о первом регионе в ЕС, который признал легитимность аннексии Крыма. В последующие месяцы под руководством ультраправой партии "Лига Севера" парламенты Лигурии и Ломбардии последовали примеру Венето и приняли аналогичные резолюции.
Цена вопроса? 20 тысяч евро - за внесение предложения, еще 15 тысяч - в случае успешного голосования. Недорого. На Кипре за такую резолюцию проголосовал национальный парламент. Впрочем, уже в Австрии план не сработал. Видимо, стоило занести больше.
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