

Владимир Гундяев на лыжах в Швейцарии. 1970-е годы // Sonntags Zeitung



Сразу два швейцарских издания, немецко- и франкоязычное, подтвердили: патриарх Кирилл в семидесятых-восьмидесятых был агентом КГБ под кодовым именем "Михайлов". В чьи задачи входила инфильтрация во Всемирный совет церквей, штаб-квартира которого находится в Женеве, для продвижения советской политической повестки. На уровне слухов об этом было известно давно, еще до избрания Кирилла патриархом. Доказательно и подробно - из записей майора КГБ Василия Митрохина, старшего сотрудника архивного отдела Первого главного управления КГБ СССР с 1972 по 1984 годы, впоследствии - перебежчика. Собранные им документы в настоящее время хранятся в Архивном центре Черчилля. Архив, в том числе документы Митрохина, был оцифрован и выложен в интернет в 2012 году.



В 2018 году агентом КГБ, причем "второсортным", назвал Кирилла болгарский вице-премьер Валерий Симеонов. И в 2021 году суд, куда обратился с иском лидер пророссийских организаций генерал Эмил Миланов, встал на сторону Симеонова.



Публикации швейцарских изданий добавляют не так много информации к уже известной, но ценны как дополнительное свидетельство. Их авторы ссылаются на рассекреченные архивы федеральной полиции. Не менее ценны они также как напоминание о том, кому в действительности служит этот деятель, который пытается выдать российскую агрессию за "священную войну" - на метафизическом уровне, в виде столкновения ценностей, или как борьбу якобы против преследования в Украине православия. В немецкоязычном издании он совершенно верно назван "путинским патриархом".



Кроме того, явно нелишним будет привлечение внимания к теме российских шпионов в Европе. Которыми она, кажется, буквально кишит.





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