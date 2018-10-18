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Также: Портников, Религия, Россия, Украина, Колонки, Общество, Политика, Европа, Мир | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Кирилл

статья Церковь Первого канала

Виталий Портников, 18.10.2018
Виталий Портников. Courtesy photo
Виталий Портников. Courtesy photo
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Пройдет совсем немного времени, и события, которые разворачиваются вокруг предоставления независимого статуса Украинской поместной церкви, будут рассматриваться как начало совсем другого процесса - обретения Русской православной церковью независимости от мирового православия. Когда следишь за реакцией российских церковников - да и российских политиков - на происходящее, кажется, что они именно этого и хотят. Что конфликт с Вселенским патриархом из-за Украины - это только повод, а не причина раскола.

За эти годы провалились два главных проекта патриарха Кирилла. Новый глава РПЦ так и не стал "папой" всех постсоветских церквей - даром что поставил у своего трона флаги всех бывших советских республик. Аннексия Крыма, война в Донбассе перечеркнули амбиции честолюбивого иерарха, о чем не преминул ему напомнить во время последней аудиенции сам Вселенский патриарх - "вас там не хотят".

Не стала РПЦ и центром всего мирового православия - хотя ради удовлетворения этого своего безумного желания Кирилл даже попытался сорвать Вселенский собор на Крите, не поехал туда сам и удержал глав нескольких зависимых от Москвы церковных юрисдикций. Что же остается, если "третьему Риму" не бывать?

Стать первой и последней Москвой. Российские церковники уже пытаются заявить об отходе Вселенского патриархата от роли координирующего центра мирового православия, некоторые даже предлагают - неслыханное дело - объявить анафему самому Варфоломею. И понятно, что после того как будет сказано последнее слово - томос - и к западу от России возникнет одна из самых больших православных церквей современного мира, эти разговоры только усилятся и истерия может привести к совершенно неожиданным решениям. А поскольку большая часть православных церквей эти решения не поддержит и постарается дистанцироваться от конфликта, Московский патриархат вынужден будет дистанцироваться от мирового православия, превратиться из церкви в секту.

Патриарх Кирилл пойдет путем российских руководителей, которые после признания независимости Абхазии и Южной Осетии искали желающих повторить этот подвиг, но даже у Лукашенко понимания не нашли. В орбиту нового "центра православного мира" можно будет втащить лишь тех, кому в буквальном смысле слова некуда будет деться от любви Кирилла - вроде Антиохийского патриарха, к горлу которого Башар Асад в любой момент может приставить нож, а Владимир Путин - поднести стакан с полонием.

Да, поддержка Московской церкви в ее неизбежном конфликте с мировым православием может быть обеспечена только очень большим страхом и очень большими деньгами. Но зато картинка для Первого канала получится красивая, да и средства, которые могут оказаться в дарохранительницах самых набожных иерархов современности, не будут уходить каким-то никому не интересным старцам с Афона. Новый Афон. Новый Иерусалим. Новое православие, отгороженное стеной гордыни и невежества от всего остального мира. То, что не получилось даже у Сталина с патриархом Сергием, у Путина с Кириллом, кажется, уже получается.

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Виталий Портников, 18.10.2018
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Александр Солдатов

На вратах Цареграда

Александр Солдатов, 12.10.2018

Вселенский патриархат отныне не признает никаких прав Московского патриархата на территории средневековой Киевской митрополии. В первую очередь, конечно, это касается Украины, но на всякий случай надо иметь в виду, что в исторические границы той митрополии входили также современные Беларусь, Литва и некоторые районы РФ.
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