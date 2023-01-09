



7 января, в день Рождества по юлианскому календарю, в Киево-Печерской лавре состоялось историческое событие. Разделить которое пришли и те, кто уже праздновал 25 декабря, и даже агностики с атеистами. Впервые за более чем 300 лет здесь провела службу независимая украинская православная церковь. Что вызвало истерику среди российских пропагандистов, которые назвали это "рейдерским захватом", "сатанинской черной мессой" и т.п.



Еще раньше Песков неуклюже спалил всю контору, назвав обыски СБУ в лавре "очередным звеном в цепи военных действий против русского православия". А ведь УПЦ (МП), чьи структуры до недавнего времени занимали всю территорию лавры, так старалась скрыть свой подчиненный статус по отношению к Москве. Но нет, в Кремле им не подыграли. Потому что где-то в этом яйце спрятана та самая игла с Кащеевой смертью на конце. И когда за яйцо крепко взялись, сложно оказалось сдержаться.



Знакомому с историей человеку смешны притязания Московского патриархата на Киево-Печерскую лавру. Основанную примерно за столетие до появления Москвы. И почти за четыреста лет до возникновения Московской митрополии. Которая в конце XVI века выбила себе статус патриархии, а еще через столетие аннексировала Киевскую митрополию. Потом это станут называть "извечным единством".



Притязания на Киево-Печерскую лавру - это притязания на древность, на украинские земли, на ведущую роль в православном мире, а поскольку московское православие его апологеты считают единственно верной формой исповедания христианства, то и притязания на главенство в христианском мире вообще. Они пока стесняются кричать об этом на каждом углу, а все же нет-нет, да и прорывается: "Путин - президент (глава, защитник, спаситель, последняя надежда) христианского мира".



Это помрачение ума корнями уходит в XV-XVI столетия, когда начали формироваться политические концепции, согласно которым Москва - "второй Киев" и "третий Рим".



Как раз к концу XVI века Москве подвернулся под руку Константинопольский патриарх Иеремия II, настолько бедный, что у него отняли даже патриаршее подворье за долги. И он по примеру некоторых других патриархов отправился в Москву просить денег. Хотя перед этим его при посредничестве Рима освободили из заключения на острове Родос, а в обмен на это посредничество Иеремия должен был содействовать заключению унии между Римом и Москвой, но что-то пошло не так. В Москве его поначалу не признали, потому что ждали другого, и отправили гонца спросить: точно ли он держит Царьград и может порешать вопросы? Насчет порешать вопросы Иеремия был не уверен, но вот деньги очень были нужны. Только он не знал, что тут вход рубль, а выход - два. Поместили его под домашний арест, никого к нему не пускали и без присмотра от него никого не выпускали. Даже на рынок ходить приходилось в сопровождении дюжих охранников, выполнявших функции политической полиции. Натурально держали в плену. Иеремия домой просится, а его пугают бездорожьем и лихими разбойниками. Он говорит, что не уполномочен и это незаконно - патриархами назначать кого ни попадя, а ему дают еще севрюги, например, да в бокал подливают: мол, рано тебе, значит, ехать. Иеремия уже и сам готов был стать московским патриархом: ладно, отвечают, давай, только сидеть будешь во Владимире. Не хочу я в этой дыре сидеть, обижается Иеремия. Это еще хуже Кукоса! (Кукос - село на Родосе, где он находился в заключении до поездки в Москву.) Тогда делай, что тебе говорят.



В общем, заставили в итоге возвести митрополита Иова, ставленника Бориса Годунова, в сан патриарха. Иеремия того Иова в глаза не видел. Но очень уж, видимо, домой хотелось. Поэтому когда ему сказали "вы тут посовещайтесь и выберите Иова", перечить не стал. Принесли бумажку на подпись - на русском, без перевода. Чтобы знал, кто тут хозяин, сидел на попе ровно и не крякал.



Знаем мы об этих обстоятельствах из записок Иерофея, митрополита Монемвасийского, который сопровождал Иеремию в поездке. Этот Иерофей сразу просек фишку, что московиты хотят стать главными и потеснить вселенский патриархат, но признается, что и сам в конце концов подписал протокол - чтобы его в Москве-реке не утопили.



Мероприятие это было совершенно незаконным. И собор для его узаконивания, который провел Иеремия, вернувшись домой, тоже был незаконным. Поэтому понадобился еще один. Его участников завалили невиданными взятками. Но Москва уже хотела большего: чтобы их патриарха признали если не первым, то хотя бы третьим по значимости. И когда этого не случилось, арестовала посольство Александрийского патриарха Мелетия, ответственного, по мнению Москвы, за провал. В составе посольства был в том числе патриарший племянник. Но это уже другая история.



Вот так вот - путем использования уязвимого состояния, подкупом, принуждением и шантажом - был получен статус патриархии, который открыл дорогу для аннексии Киевской митрополии и претензий на первородство. Вот такая она, особая русская святость.





Патриарх Константинопольский Иеремия II. Изображение XVI века.



И наконец, вишенка на торте: теперь патриарх Кирилл, обосновывая концепцию "триединой святой Руси", ссылается на дешевую фальшивку. Созданную в девяностые годы лжеархиепископом Херувимом (Дегтярем), сектантом, членом черносотенной организации "Союз православных хоругвеносцев", адептом "святости" Ивана Грозного и Григория Распутина, борцом с паспортизацией и вакцинацией. Именно он фальсифицировал наследие прп. архимандрита Лаврентия (Проскуры), внеся в его поучения собственные правки. В частности, высказывание, на которое ссылается в своих проповедях патриарх Кирилл: "Киевская Русь была вместе с великой Россией. Киев без великой России и в отдельности от России немыслим ни в каком и ни в коем случае... Как нельзя разделить Пресвятую Троицу, Отца и Сына, и Святого Духа - это Един Бог, - так нельзя разделить Россию, Украину и Белоруссию. Это вместе святая Русь".



Сущая ересь с точки зрения христианского учения. Что ж, христианство тут в самом деле ни при чем. В московском православии победило течение "мы не христиане, мы - православные".



Без приходов в Украине - на минуточку, трети всех своих приходов - РПЦ окажется на третьем месте после Румынии по числу общин. А в случае объединения всех православных общин в Украине именно украинская православная церковь стала бы самой большой православной церковью в мире. Притязания Москвы на статус "третьего Рима" и без того нелепы, а при таком развитии событий станут и вовсе абсурдными. Кроме материальных активов, без контроля над Украиной РПЦ утрачивает и нематериальный - тысячелетнюю историю. От которой останутся 500 лет - с момента разрыва с Константинопольским патриархатом. (После чего на протяжении почти полутораста лет московская церковь де-факто была неканонической, пока не решила описанным выше способом выдурить себе статус патриархии.) Ну и, конечно, от концепции "святой Руси" останутся рожки да ножки.





Патриарх Московский Иоаким. Портрет кисти Карпа Золотарева, 1677 год.



Организатором аннексии Киевской митрополии в конце XVII века был московский патриарх Иоаким, в миру - Иван Савелов. До монашеского пострига Савелов служил офицером рейтарского полка. Этот своеобразный спецназ того времени, или "ограниченный воинский контингент", в феврале 1654 года оккупировал Киев - "для защиты от польско-шляхетских захватчиков". По просьбе Януковича того времени - гетмана Богдана Хмельницкого. Позже, узнав, что вся его семья умерла от чумы, Савелов постригся в монахи и два года провел в Межигорском монастыре. Хорошо узнав ситуацию изнутри, позже он успешно проведет спецоперацию по аннексии.



Перед назначением Иоакима настоятелем Чудова монастыря, что стало ступенькой к патриаршеству, царь Алексей Михайлович поручил Михаилу Ртищеву испытать, "которыя он держится веры - старыя или новыя", на что будущий патриарх ответил: "Аз-де, государь, не знаю ни старыя веры, ни новыя, но что велят начальницы, то и готов творити и слушать их во всем". Поднявшись еще на одну ступеньку - заняв место митрополита Новгородского - Иоаким произнес такую речь, убеждая паству подчиняться властям: "Понеже безначалие всюду зло есть и погибели, и крамолы, и мятежа виновно".



Иоаким был большой либерал и гуманист. После стрелецкого восстания он пошел на публичные дебаты со старообрядцами в лице Никиты Добрынина. Для которого прения о вере закончились смертным приговором церковного суда - "за хулу на патриарха и священноначалие". Также по инициативе Иоакима старообрядцев казнили за призывы к самосожжению.



А еще он сильно не любил иноземцев с иноверцами и всячески ограждал государей от их влияния, наказывая им: "Еже бы иноверцам-еретикам костелов римских, кирак немецких и татаром мечетей в своем царствие и обладание всеконечно не давати строити нигде и новых латинских иностранных обычаев и в платии премен по-иноземскии не вводити". В частности, Иоаким организовал запрет книг таких православных авторов, как Симеон Полоцкий и Петр Могила, а также других, преимущественно украинских, авторов. Эти книги сжигали на улицах Москвы. Как чересчур европейские.



В июне 2022 года стало известно, что оккупационные власти Мариуполя по наводке священников РПЦ изъяли и сожгли книги из библиотеки им. Петра Могилы, находившейся в храме украинской церкви. Некоторые уникальные экземпляры украиноязычных изданий были утрачены навсегда.



Это когда-нибудь закончится, черт побери?