Полковник ФСБ Игорь Егоров, которого сотрудники украинских спецслужб называют куратором обвиненного в госизмене и задержанного полторы недели назад генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова , засветился во многих громких делах. В его послужном списке, как следует из публикации Bellingcat, The Insider и Der Spiegel, вероятно, не только покушение на убийство Адама Осмаева, но и вторжение в Донбасс, и участие в подготовке переворота в Черногории, и вербовочные спецмероприятия, и прочие подобные подвиги.

