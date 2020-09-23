Зарегистрироваться | Войти через:
22 сентября в Красноярском крае силовики провели рейд в "Городе Солнца" - поселении религиозной общины "Церковь последнего завета", созданной в 1991 году бывшим милиционером Сергеем Торопом (Виссарионом). К облаве привлекли спецназ ФСБ, два вертолета и автозаки. Силовики задержали Торопа, его помощника Вадима Редькина и местного жителя Владимира Ведерникова.
По версии СК, в общине с граждан собирали деньги и применяли к ним психологическое насилие, в результате чего был причинен тяжкий вред здоровью некоторых адептов.
23 сентября троих руководителей общины отправили в СИЗО.
Атака на церковь Виссариона - из того же ряда, что преследования свидетелей Иеговы. Режим продолжает жестоко преследовать инаковерующих. pic.twitter.com/vq9QIJe0CE— Грани.Ру (@GraniTweet) September 23, 2020
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3943603342323591&id=100000218931177
Бывший фотограф из Новосибирска Владимир Мегре давно и успешно продвигает свое учение - анастасийство. У него есть влиятельные покровители среди российских чиновников и довольно много последователей в Европе. В Германии, Швейцарии, Нидерландах анастасийцы основали экопоселения, чтобы жить по заветам Мегре. Мракобесный культ, бизнес-проект, спецоперация? Владимир Абаринов - об экспансии "Звенящих кедров России".