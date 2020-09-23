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Также: Религия, Политзеки, Регионы, Право, Общество, Политика, Россия | Персоны: Лев Левинсон

статья Общинных - в строй

23.09.2020

22 сентября в Красноярском крае силовики провели рейд в "Городе Солнца" - поселении религиозной общины "Церковь последнего завета", созданной в 1991 году бывшим милиционером Сергеем Торопом (Виссарионом). К облаве привлекли спецназ ФСБ, два вертолета и автозаки. Силовики задержали Торопа, его помощника Вадима Редькина и местного жителя Владимира Ведерникова.

По версии СК, в общине с граждан собирали деньги и применяли к ним психологическое насилие, в результате чего был причинен тяжкий вред здоровью некоторых адептов.

23 сентября троих руководителей общины отправили в СИЗО.

Лев Левинсон, эксперт Института прав человека

Задержание и заключение под стражу Виссариона и его ближайших помощников - позор российской власти. Как будто на разбойника вышли с оружием и кольями... И ответственность за этот позор лежит на Дворкине (Александр Дворкин - борец с "сектами". - Ред.) и ему подобных антикультистах. Не эти ведьмоведы, а настоящие исследователи, изучавшие общину Виссариона, показали, что практики, применяемые в этой церкви, и формируемый Учителем образ жизни его последователей не содержат ничего, что выходило бы за пределы традиционной религиозности. Об этом много писали и говорили неоднократно посещавшие поселения виссарионовцев покойный профессор И.Я. Кантеров (крупнейший исследователь новых религий) и здравствующий антрополог религии А.А. Панченко (автор замечательных книг и статей о народном православии, христовщине и скопчестве). Мне довелось не раз беседовать с Игорем Яковлевичем Кантеровым о его поездках в Сибирь, он рассказывал, в частности, о заметной адаптации церкви Виссариона, отказе от первоначальных строгих ограничений в пище и питии.

Обрушившиеся на ЦПЗ (Церковь последнего завета) репрессии, помимо злоупотребления законом и несостоятельности обвинений, показывают и социальную безответственность лиц, инициировавших эту спецоперацию. Вменяемое Виссариону, в числе прочего, склонение последователей к продаже квартир с переездом в Черемшанку и Город Солнца, если дело пойдет к ликвидации и запрету общины по типу cвидетелей Иеговы, как раз и приведет к массовым нарушениям прав человека. Люди бросили города, построили себе дома, работали, рожали детей... Выросло поколение черемшанцев... Куда им идти, где спасаться от погрома? Вот где оскорбление чувств верующих, а не там, где их ищет центр "Э".

Хотя число виссарионовцев сильно меньше cвидетелей Иеговы, последователи Виссариона нуждаются в сугубой защите, ведь их не знают в мире.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3943603342323591&id=100000218931177

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