

Жилой комплекс в Монте-Карло, в котором любовница Путина Светлана Кривоногих купила квартиру через офшорную фирму. Фото: prime-estate.mc

Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) начал публикацию материалов, основанных на анализе Архива Пандоры (The Pandora Papers). Это крупнейшая в истории учетка документов из компаний - регистраторов офшоров. Досье включает 12 миллионов документов на 3 терабайта. В расследованиях фигурируют 30 бывших и нынешних глав государств, более чем 300 чиновников и более сотни богатейших людей и знаменитостей. Россия лидирует по числу фигурантов - 52 человека.

Журналисты пишут о доходах президента Украины Владимира Зеленского, полученных из офшоров, лондонской недвижимости семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева, замке во Франции за 22 миллиона рублей, который купил премьер Чехии Андрей Бабиш, десятках домов, приобретенных в США и Великобритании королем Иордании Абдаллой II.

Над расследованиями работали более 600 журналистов из более чем 150 СМИ, живущие в 117 странах.

Российский партнер ICIJ, "Важные истории", рассказали о тайных богатствах людей из окружения Путина, чиновников и депутатов.

ЭРНСТ

Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст владеет офшорной компанией на Британских Виргинских островах, которая через другой офшор, зарегистрированный там же, и компанию на Кипре контролирует проект по сносу 39 старых советских кинотеатров в Москве. Офшору Эрнста российские госбанки перечисляли десятки миллиардов рублей.

ПУТИНСКИЙ БЛИЖНИЙ КРУГ

Светлана Кривоногих, мать третьей дочери Владимира Путина, по крайней мере в 2006-2017 годах владела офшором на Британских Виргинских островах - Brockville Development Ltd. На фирму записаны элитная квартира в Монако с двумя парковочными местами за 3,6 миллиона евро "в двух шагах" от казино Monte Carlo. Фирму Кривоногих обслуживала международная ассоциация консалтинговых, аудиторских и управляющих компаний Moores Rowland - ее услугами пользовались другие друзья Путина, а также неаполитанская мафия.

Офшоры, как следует из утекших документов, также есть у студенческого друга Путина, адвоката и бизнесмена Николая Егорова, племянника Романа Путина, президента "Сбербанка" Германа Грефа, другого друга президента по учебе - председателя правления "РусГидро" Виктора Хмарина. Среди чиновников упоминается имя главы администрации президента Антона Вайно - как выяснилось, в 2012 году он бесплатно пользовался яхтой бизнесмена Сергея Адоньева.

ЧЕМЕЗОВ

У родственников главы "Ростеха" Сергея Чемезова - 34-летней падчерицы Анастасии Игнатовой, жены Екатерины и тещи Людмилы Рукавишниковой - нашли зарубежное имущество на 22 миллиарда рублей: 85-метровую яхту, виллу в Испании, долю в отеле Haludovo Palace Hotel в хорватском курортном городе Малинска.

Обработка колоссального массива данных далека от завершения. Прожектор шарит по всему миру, отдельные роскошные объекты недвижимости попадают на страницы газет с именами своих реальных владельцев. Это важное событие в борьбе с мировой коррупцией парадоксальным образом усиливает ощущение безнаказанности. И не только потому, что самые яркие разоблачения (король Иордании, чешский премьер Бабиш) вряд ли возымеют немедленный политический эффект. Становится понятнее масштаб и мощь глобальной инфраструктуры, в которую так успешно встроилась путинская мафия, начавшая грабить страну еще в 90-х.

То, что мы узнали о богатствах Кривоногих, семьи Чемезова, о роли покойного Колбина, деревенского дружка Путина, и о махинациях Эрнста - крошечный кусочек пазла. Офшорная изнанка только слегка приоткрылась благодаря огромной журналистской работе с Панамским архивом и Пандорой.

Анализа слитых баз недостаточно для успешной охоты на секретные путинские миллиарды. Их заботливо прячет и отмывает гигантская сеть финансистов, юристов, риэлторов, в большинстве случаев действующих вполне легально. Чтобы остановить экспорт коррупции, нужна настоящая политическая воля Запада.