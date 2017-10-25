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"Ближний круг" президента Владимира Путина может контролировать активы на сумму около 24 миллиардов долларов. Об этом говорится в расследовании Центра исследования коррупции и организованной преступности OCCRP

Речь идет о деньгах "членов семьи, старых друзей и друзей, ставших членами семьи", отмечают в OCCRP. Большинство людей из "ближнего круга", в частности Юрий Ковальчук, Геннадий Тимченко, братья Аркадий и Борис Ротенберги, связаны с нефтегазовыми активами или госкомпаниями.

Часть расследования OCCRP посвящена людям, которые, предположительно, выполняют роль "кошельков" Путина. Это, например, виолончелист Сергей Ролдугин, ставший известным после публикации "панамского досье", и Петр Колбин, про которого СМИ писали после продажи элитной недвижимости бабушке гимнастки Алины Кабаевой. Еще один "кошелек" - двоюродный племянник Путина Михаил Шеломов. Активы его компании ООО "Акцепт" полностью неизвестны. Компания начала свою деятельность в 2004 году после получения кредита в 18 миллионов долларов от панамского офшора Santal Trading Corporation под 5 процентов годовых без всякого обеспечения. В том же году компания стала акционером банка "Россия". Затем "Акцепт" получил долю в страховой компании "Согаз", которая в 2013 оценивалась в 200 миллионов долларов.

Путин всегда отрицал сообщения СМИ о том, что он одна из богатейших людей в мире. "В гробу карманов нет, деньги с собой не унесешь", - сказал он в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в документальном фильме, который вышел в этом году.

3 апреля 2016 года были опубликованы первые данные из "панамского архива". Речь в расследовании шла о многочисленных офшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базировалось на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 миллиона документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Среди прочего в "панамских документах" говорилось о финансовых махинациях приближенных Путина на общую сумму 2 миллиарда долларов. В сделках, по данным ICIJ, участвовали фирмы Sandalwood Continental, International Media Overseas, Sonnette Overseas и Sunbarn. Все они зарегистрированы в офшорах и связаны с банком "Россия", который американские власти называли "личным банком для высокопоставленных российских чиновников", а также с близкими знакомыми Путина.