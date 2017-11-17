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Главным редактором "Новой газеты" избран Сергей Кожеуров, сообщает издание. За его кандидатуру отдали свои голоса 92 сотрудника редакции.

Процедура выборов прописана в уставе редакции и проходит раз в два года. За пост главного редактора также боролись редактор отдела экономики и политики Кирилл Мартынов и шеф-редактор Алексей Полухин.

Сергею Кожеурову 64 года. Он стоял у истоков "Новой" и до 1995 года был ее первым главным редактором. После этого Кожеуров работал в "Новой" обозревателем и членом редакционной коллегии. С 2000 года он занимает пост генерального директора издания.

"Я был первым главным редактором "Новой газеты". И моя задача в том, чтобы не стать последним", - сказал Кожеуров после оглашения результатов голосования.

Кожеуров сменил Дмитрия Муратова, который был главредом издания в течение 22 лет. В понедельник Муратов заявил, что решил не участвовать в выборах.

"Я принял свое решение самостоятельно, заранее, более чем за год, посоветовавшись и объяснившись с друзьями, партнерами, акционерами, врачами, - сказал Муратов. - Я просил и убедил дорогую и любимую редакцию не предлагать меня на пост главного редактора на 2017–2019 годы. Я не ухожу. Разговоры про давление сверху или сбоку - абсолютная банальная неправда. Ее легко опровергнуть. Я остаюсь работать в газете председателем совета директоров и редакционного совета".