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Также: Право, Россия, Азия, Европа, СМИ, Общество, Политика, Мир | Персоны: Али Феруз

новость Дело Али Феруза: иск журналиста-беженца к МВД отклонен

20.10.2017
Али Феруз после рассмотрения апелляции. Фото: @OvdInfo
Али Феруз после рассмотрения апелляции. Фото: @OvdInfo
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Басманный райсуд Москвы отклонил иск журналиста "Новой газеты" Али Феруза (настоящее имя Худоберди Нурматов) к МВД, сообщает "Медиазона". Истец оспаривал отказ в предоставлении временного убежища в России.

Адвокат Феруза Ирина Бирюкова заявила, что теперь правозащитники "будут решать, как отправить его (Феруза. - Ред.) в третью страну". По словам юриста, решение будет обжаловано, в нем "нарушен целый ряд норм".

На слушаниях представитель МВД заявил, что Ферузу не грозит преследование в Узбекистане за гомосексуальность, несмотря на то что в стране за это предусмотрено уголовное наказание. По словам сотрудника МВД, "никаких угроз ему не поступало, а с ориентацией он определился уже в России".

Кроме того, представитель ответчика сказал, что преследования Феруза в 2007-2013 годах - "это события давно минувших дней", сейчас он не находится в розыске в Узбекистане, а страна "подписала больше 70 законов о правах человека с того времени и соблюдает международное право". Российские органы власти не делали запросов в Узбекистан о судьбе Феруза, поскольку это запрещено законом о беженцах, пояснил юрист МВД.

Феруз бежал из Узбекистана из-за преследования спецслужб. С начала нынешнего года он дважды сталкивался с претензиями российской полиции. Первый раз журналиста задержали 16 марта. Тогда на него оформили протокол по статье 18.11 КоАП (нарушение иммиграционных правил), после чего отпустили под обязательство о явке в суд.

4 мая сообщалось, что МВД окончательно отказало эмигранту в убежище. 1 июня Феруз сообщил, что миграционный главк МВД запретил ему выехать в одну из европейских стран, хотя о предоставлении журналисту такого разрешения ходатайствовал консул этого государства.

1 августа Феруз был задержан у редакции "Новой". В ОП "Басманный" на журналиста оформили протокол по части 3.1 статьи 18.8 КоАП (уклонение от выезда из России по истечении установленного срока пребывания, совершенное на территории Москвы). Вечером того же дня судья Басманного райсуда Москвы Артур Карпов оштрафовал эмигранта на 5 тысяч рублей и постановил депортировать его в Узбекистан.

После оглашения решения Феруз попытался покончить с собой, однако приставы помешали ему. Затем, по пути в спецприемник, расположенный в поселке Сахарово в Новой Москве, конвоиры побили эмигранта и применили к нему электрошокер. Также они оскорбляли его, называя "пидаром" (Феруз - открытый гей). По информации главреда "Новой" Дмитрия Муратова, конвоирами были судебные приставы.

4 августа ЕСПЧ применил срочные обеспечительные меры на время рассмотрения жалобы Феруза, запретив депортацию или выдворение беженца из России.

На другой день Муратов сообщил о проблемах со здоровьем, начавшихся у беженца после избиения конвоем. Феруз жаловался на сердечные боли и давление. Медики спецприемника зафиксировали побои. "Избивавшего Феруза конвойного из ФССП зовут Саня, всего было трое сопровождающих, и мы эту смену, конечно, узнаем", - отмечал главред "Новой".

8 августа судья Мосгорсуда Ольга Панкова приостановила депортацию Феруза в Узбекистан до рассмотрения его жалобы в ЕСПЧ. При этом до вынесения европейским судом решения журналиста обязали оставаться в спецприемнике.

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20.10.2017
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