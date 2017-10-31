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новость Если у тебя есть "Фонтанка"

"Новая газета": Пригожин собирается купить "Фонтанку"
31.10.2017
Евгений Пригожин. Источник: rupolit.net
Евгений Пригожин. Источник: rupolit.net
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Бизнесмен Евгений Пригожин пытается приобрести издания "Фонтанка" и "Деловой Петербург". Об этом сообщает "Новая газета в Петербурге".

"Новой" стало известно, что на прошлой неделе на уровне чиновников администрации президента, на людей, "документально" не имеющих к "Фонтанке" отношения, но весомых в принятии решений по ее судьбе, было оказано давление. Им предложили - ни больше ни меньше - продать "Фонтанку"... Евгению Пригожину. А заодно и другое независимое городское издание "Деловой Петербург", - пишет "Новая".

Речь идет о Fort Group Максима Левченко и Бориса Пайкина, отмечают в "Новой". Сообщалось, что эта компания ранее "проявляла интерес к "Фонтанке". Это было связано с тем, что в январе 2016 года в связи с принятием закона об иностранном финансировании СМИ основателям издания пришлось выкупить 51 процент акций изданий у шведского инвестора. Кроме того, Fort Group некоторое время владела 80 процентами акций "Делового Петербурга". Затем акции "в рассрочку" были проданы главреду издания Максиму Васюкову.

Сами Левченко и Пайкин отрицают, что имеют отношение к "Фонтанке" и "Деловому Петербургу". О переговорах с Пригожиным они также говорить отказались.

Главред "Фонтанки" Александр Горшков сказал "Новой", что знает о попытках решить судьбу его издания "где-то наверху" без его ведома. "Меня обнадеживает в этой истории, что во время того ада, который нам устроили последние два месяца (а я на своем веку ничего похожего не припомню), всю клевету и чернуху они размещали на всяких интернет-помойках. Потому что если бы было принято решение нас прихлопнуть, то в ход пошла бы тяжелая артиллерия, - отметил главред. - Даже если кто-то хочет купить, это не значит, что кто-то хочет продавать. Неправильно было бы сказать, что есть вещи, которые не продаются, но правильно сказать, что есть вещи, которые не продаются в плохие руки".

Атака на "Фонтанку" началась после публикации в августе серии материалов журналиста Дениса Короткова о частной военной компании Вагнера, которая имеет отношение к Пригожину. "Сразу же после выхода этих публикаций на десятках неизвестных сайтов и блогов Коротков был обвинен в предательстве родины, связях с запрещенным в России ИГИЛ и заодно в пособничестве СБУ Украины. Там же и в той же стилистике прозвучали предложения о расправе. Это продолжается до сих пор", - отмечал Горшков.

К изданию также высказывались претензии в связи с материалом о краже сейфа из здания полпредства в Петербурге. После этого 2 октября Роскомнадзор запросил у "Фонтанки" документы, раскрывающие собственников издания. Однако иностранных акционеров обнаружено не было. "Через пару недель на двух сотнях каких-то диких сайтов и страничек разместили сотни заметок. Трудно все это обобщить, но если кратко, то так: "Фонтанка" защищает коррупцию в Смольном, "Фонтанка" кошмарит бизнес Петербурга", писал Горшков.

С публикациями о ЧВК Вагнера руководство издания связывало кибератаку 24 октября, в результате которой сайт издания несколько часов был недоступен. После этого "Фонтанку" обвинили в самопиаре.

"То, что те, кто себя олицетворяет с высшими эшелонами власти, так нас ненавидят, что аж зубы сводит, – не сенсация. Но это только выглядит так, будто они просто хотят закрыть "Фонтанку". Поверьте, захлопнуть нас – это полдела. Основная задача другая - заставить вас читать и смотреть их, с позволения сказать, ресурсы. Потому что вы, уважаемые читатели, по доброй воле делать этого не хотите", - отмечал Горшков.

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31.10.2017
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