Владимир Сергиенко (возмущенно): "Слышал я, уже Грузию называют не Грузия, а как-то "Сакрат..." Ну помогите, не могу произнести!"

Игорь Марков (так же возбужденно): "Был в Киеве крестный ход - против того, чтобы отделяться от РПЦ. Так одного человека нацисты в подъезде забили ломами. (Надрывно.) Ломами забили! (Спокойнее.) К сожалению, запамятовал фамилию... (Снова возбуждаясь.) Так что средство тут одно - только пуля!"

Игорь Марков (в исступлении): "Я пойду гнать из Одессы эту пришлую шоблу, эту нацистскую погань, которая ничего общего с Одессой не имеет! Потому что рак лечится только хирургическим путем!"

Соловьев: "Украина воспитала поколение нацистов. А меня дед учил так: с нацистом никаких разговоров быть не может. Для меня может быть только один нацист - повешенный или расстрелянный. Значит, нужны танки, танки, танки... А в них украинцы, которые едут возвращать себе свою родину".

Умственно неполноценный германский писатель Владимир Сергиенко: "Один немец был тут в Одессе на 2 мая, позвонил мне, говорит: "Вова, такого нацизма в жизни не видел!"

Кто-то робко замечает, что, может быть, антисемитизм на Украине не так уж силен, если правительство там возглавляет еврей Гройсман. Соловьев (решительно): "Каждый народ имеет право на свое дерьмо!"

Тут с Соловьевым не поспоришь.

Соловьев (украинскому гостю): "У вас нацистская идеология Бандеры стала правящей!.. (С искаженным от злобы лицом.) Ваши дедЫ, если бы могли, встали бы из могил и своими костлявыми руками эту мразь, которая сейчас в Киеве, задушили бы!"

"Что творится на Украине? Вот пытались разрушить бюст Жукова... У них когда-нибудь кончится этот бред?" С этим вопросом Соловьев обращается к бывшему депутату Рады Игорю Маркову. "Этот бред можем закончить только мы", - твердо отвечает Марков. Попутно он сообщает, что на Украине полным-полно наемников из Норвегии.

Жуликоватый "британский политолог" Александр Некрасов (по скайпу из Лондона): "В Англии установился воинствующий экстремальный неолиберализм. Это страшная идеология. Это крайняя форма политкорректности при дикой ненависти ко всем, кто не разделяет эту повестку дня. Россия воспринимается как консервативная страна - поэтому ее так ненавидят... Никакой свободы прессы уже нет - все газеты пишут одно и то же в одних и тех же выражениях... Первой жертвой был я - когда Блэр прорвался к власти, он выгнал меня с Би-Би-Си, хотя моя программа имела успех.." Соловьев (с деланным изумлением): "Ой, что это вы говорите? Вы хотите сказать, что в Англии есть цензура?" Некрасов (горько): "Да тут цензура всегда была... Мы тут живем в мире Джорджа Оруэлла. Логики уже никто не ищет... А выборы? Человек приходит на участок, никто ничего не проверяет, дают бюллетень - иди голосуй. Так есть выборы или нет?"

Шахназаров (оптимистично): "А я думаю, мы все-таки можем победить. Ведь у Советского Союза в 1941 году положение было еще хуже, чем у России сейчас. Союзников у него не было вообще - Китай был разгромлен Японией, да и гражданская война там была. Но в канун 9 Мая не надо напоминать, чем это кончилось. Однако, чтобы одержать победу, нам надо навести порядок внутри страны".

Действительно, без Китая какие же союзники. Не про Англию же с Америкой вспоминать.

Евгений Сатановский (веско): "Мы же ничего против американцев всерьез не делаем. А они против нас - и на Украине, и в Прибалтике, не говоря уже о Восточной Европе, - только руками развести... Так вот, это колесо пора разворачивать назад. Надо причинять противнику такую головную боль..."

Сергей Михеев (с присущей ему эмоциональностью): "Американцам союзники нужны только для того, чтобы ими подтираться!"

Политолог Дмитрий Евстафьев: "Мы попадаем в мир, где нефть, газ и прочие энергоресурсы становятся очень важными. Поэтому перед нами с нашей Арктикой открываются новые перспективы".

Какой новаторский взгляд.

Соловьев: "У нас принято хвалить чужое и хаять свое. Сколько шума вокруг Илона Маска - а ведь у нас разработана плавающая АЭС, действительно уникальное сооружение, которое решает множество проблем!"

Шахназаров призывает вкладывать больше средств в российскую экономику - по примеру Рузвельта, который "во время Великой депрессии проводил индустриализацию Америки".

Получается, это Рузвельт принял Америку с сохой, а оставил с атомной бомбой.

Завкафедрой факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров (то ли в шутку, то ли нет): "Чтобы изменить мировой порядок, надо взять Вашингтон. Это мы умеем делать - брали в истории немало столиц. Но сделать это сложно..." Соловьев (уважительно): "Представляю, какие заголовки будут завтра в мировых газетах".

Сергей Михеев продолжает рассуждать об американском характере: "Почему они в связи с Ираном вспоминают про эту мутную историю с башнями-близнецами? Да очень просто! Это была для них большая беда, и была она недавно, поэтому вызывает у них эмоциональную реакцию. Ведь что было раньше - Вторая мировая война, Война за независимость, - этого ничего они не помнят".

Соловьев: "Нам говорят, что мы исчадие ада. А в чем? Ведь если посмотреть на историю России, Советского Союза и сравнить с историей Европы, Соединенных Штатов, окажется, что им гораздо больше за что извиняться, чем нам!" Шахназаров (с силой): "Да они всегда такие! У них один принцип: кто смел, тот и съел!"

Соловьев (с хитрой улыбкой): "Наша внешняя политика должна быть миролюбивой. Но это что значит? Что в дуло каждого танка должен быть вставлен цветочек. А без танков ничего не получится".

Карен Шахназаров (глубокомысленно): "Ведь Запад, когда ему что-то нужно, он средств не выбирает, он добивается своего любыми путями. И в этом источник его силы в течение многих веков, Мы сейчас говорим об упадке Запада - но мощи у него еще достаточно... Говорят, Россия хочет изменить существующий миропорядок. Да, хотим! И правильно! Надо этот тезис взять из западной прессы и легитимизировать. Наша беда как раз в том, что мы этого стесняемся. А вот Советский Союз говорил об этом открыто - и поэтому у его было много союзников, даже на Западе".

Сергей Михеев (лихорадочно): "У американцев какая главная особенность? Сочетание образованности с глубочайшим невежеством. Они вроде как умеют читать, писать, кнопки нажимать - но при этом не знают о мире ничего. И все они такие - они же воспитаны на картинках, на комиксах..."

Начался соловьевский вечер. Первая тема - возможный разрыв ядерной сделки с Ираном. Евгений Сатановский широкими мазками намечает основные черты американской политики: "У них же ничего не меняется. В середине XIX века отобрали у Мексики половину территории - Техас, Калифорнию... Сейчас то же самое у них с Ираном. Да и с Украиной, и со Средней Азией. А в американских судах можно доказать, что люди ходят на руках и люди ходят на боках".

Киселев в связи с делом Скрипалей предается горьким размышлениям о моральном упадке Британии: "Ведь раньше в традициях этой великой культуры опора на твердо доказанные факты была принципом... По сути речь идет об отказе от базовых ценностей Англии, где всегда ценились доказательства, где твердые знания были фактором принятия решений. Сейчас все наоборот: цель, оправдание, действия, вовлечение союзников - такая последовательность. А факты? Да кому они интересны? Тем более те, что мешают".

В "Вестях недели" рассказывают о завтрашней инаугурации. "Президент поклянется охранять права и свободы граждан России..."

Что ж, ему не привыкать.

Российский посол в Великобритании Александр Яковенко жалуется: "Официальные лица нам заявляют, что Юлия Скрипаль не хочет видеть наших представителей. Но мы-то проверить этого не можем!" "Можно ли называть это похищением?"- задает наводящий вопрос корреспондент. "Называйте как хотите", - осторожно отвечает посол.

Благожелательный репортаж "Вестей недели" из Америки: "День Победы в США. Меканиксвилл. Несколько раз в году простые американские миллионеры, юристы, доктора и программисты переодеваются в советскую форму и идут в атаку за Родину, за Сталина... "Битва за Сталинград была кровавой. Немцы хотели взять город только из-за названия. Гитлер хотел этим вроде как перед лицом Сталина помахать. А Сталин был очень волевой человек, сказал, что он его не получит", - отметил участник реконструкции Мартин Шоу... "Именно Советский Союз и Красная Армия приняли на себя основной удар. Мы много занимались снабжением, а русских много погибло. Русские умирали, мы снабжали, и это нужно знать", - считает историк, участник реконструкции Кристофер Бартон.

До чего же продвинутый историк. Не воевали, говорит, американцы, и все тут. Ну хорошо хоть что снабжали.

Маргарита Симоньян: "Сейчас в Армении действует множество американских НКО, всяких фондов, которые пытаются настроить народ против России. И я, как человек, уже в пятом поколении живущий в России, призываю своих соплеменников не поддаваться на эту ложь".

Карен Шахназаров (задумчиво): "Мне не нравится, когда к власти приходят через улицу. Меня это пугает".

Маргарита Симоньян в "Вестях недели": "Я переживаю о том, чтобы Армения была процветающей страной, но еще больше я переживаю о том, чтобы были хорошие отношения между Россией и Арменией. А то есть такие, кто хочет, чтобы Армения превратилась в 51-й американский штат".

О происходящем в Армении "Вести недели" рассказывают сдержанно и вроде бы нейтрально, но проскальзывают тревога и недовольство: "Николу Пашиняну не помогли ни костюм, на который он впервые за три недели протестов сменил бейсболку и камуфляж, ни союз с двумя другими парламентскими фракциями - голосов у оппозиции все равно оказалось меньше, чем у правящей Республиканской партии. Там так и заявили: в речи Пашиняна не услышали главного - программы... Протесты уже ударили по туризму... угощая туристов отменным вином в местечке Арени, родине армянского виноделия, здесь не понимают тех, кто по призыву оппозиции не вышел на работу... Пашинян еще недавно тоже призвал выйти и из Евразийского экономического союза, и из ОДКБ. При том что абсолютное большинство даже поддержавших его на площади считает иначе".

Вслед за этим репортаж из Сирии: "Бойцы 4-й дивизии используют реактивные системы залпового огня "Голан", которые бьют на ближние дистанции и разрушают строения, что используют боевики террористической группировки ИГИЛ как огневые точки".

Вот - наши товарищи понятно с кем воюют, не то что американцы.

Киселев: "Американцы и их коалиция опять начали бомбить Сирию... С кем воюют там американцы сейчас, неясно. Результат - тоже. Во всяком случае, гибнут сирийцы, не имеющие к террору никакого отношения. Но все равно официальный представитель Госдепа заявляет, что "борьба будет сложной", но "партнеры одержат победу".

Следующий сюжет "Вестей недели" - успешная подготовка к чемпионату мира по футболу. Корреспондент восторженно произносит: "Полностью соблюдены и требования ФИФА по борьбе с допингом. Обычному человеку такое даже сложно представить, но именно так выглядит комната допинг-контроля: в санузле повсюду зеркала. В таких условиях спортсмены и сдают анализы".

Из праздничного репортажа "Вестей недели": "В центре Рима колонна "Бессмертного полка" собралась у замка Святого Ангела, прошла с флагами неподалеку от стен Ватикана и остановилась на набережной Тибра".

Кургинян: "Вы посмотрите, как вся сволочь возбудилась, когда в Армении запахло... ну, не то что Майданом, но чем-то вроде Майдана".

Семен Багдасаров: "И еще два слова об Украине - можно, да? Это же для нас главная головная боль, пока с ней не решим, ничего не получится. Тут что надо сделать? Все связанное с Украиной сосредоточить в одном министерстве, назначить туда сильного, ответственного человека и поставить перед ним задачу - чтобы в Киеве была пророссийская власть. Какими средствами? Да все равно какими, любыми! А если не получится, то хотя бы в некоторых регионах Украины это сделать".

Соловьев (с тонкой иронией): "Говорят, денег у нас нет на работу с диаспорами. А вот есть такая корпорация "Роснано"..." Багдасаров (яростно): "Да! А вот в Китае один руководитель госкорпорации наворовал на два миллиарда - так знаете, что с ним сделали?" Соловьев (веселясь еще больше): "Знаем! Он заплатил! Он заплатил ровно столько, сколько надо было для его расстрела!"

Соловьев (решительно): "У меня первое предложение вот какое. Мы должны начать работать с русскими диаспорами. Надо сделать так, чтобы они осознавали себя частями великого разделенного русского народа".

Предложение не сказать чтобы новое. Была в Европе в 30-е годы страна, которая такую политику проводила весьма энергично - и до поры до времени успешно. Правда, кончилось это плохо.

Семен Багдасаров (страстно): "А чего удивляться тому, что американцы на постсоветском пространстве против нас работают? Они же нам враги, они негодяи! Мы-то сами что делаем? Вот и Украину потеряли... Я, конечно, не буду об этом говорить, но я очень плохо смотрю на то, что происходит в Армении". После этого долго говорит о том, как теперь все будет плохо для нас в Армении.

Николай Стариков: "Вот говорят, что у нас должна быть мягкая сила. Но мягкая сила - это как лайковая перчатка. А перчатка должна быть на что-то надета. Желательно на кулак!"

Сергей Михеев: "У нас в России такая политика, что мы не вмешиваемся во внутренние дела постсоветских государств. И это хорошо. Это делает нас привлекательными. (Удивленно.) Но как раз то, что мы не вмешиваемся, - это и приводит к тому, что там все идет не туда!"

Черт возьми, как же быть-то?

Кургинян: "В Киеве мы могли переломить ситуацию так же, как переломили ее на Поклонной. Но мы этого не сделали". Соловьев: "Потому что на Поклонной были Сергей Ервандович, Александр Андреевич Проханов... (Кургинян: "Стариков еще")... да, и Стариков, - которые сумели собрать в несколько раз больше людей, чем оппозиционеры на Болотной".

Перешли к Армении. Сергей Кургинян, вроде как вопреки генеральной линии, мрачно утверждает, что сходство между тамошними событиями и украинским Майданом все же есть: "Мы видим, как там (в Армении) все наводнено американской и британской агентурой".

Соловьев (с горечью): "А зачем мы вообще тратим на них время, раз правда их не интересует?" Захарова (с готовностью): "Рассказываю. Тут стоит вопрос "ту би ор нот ту би". Или мы боремся за то, чтобы мир оставался таким, каким он был после Второй мировой войны, или мы позволим Западу превратить этот мир в какой-то цирк".

Соловьев: "Мария Владимировна, а что в деле Скрипалей? Что с захватом нашей дипломатической собственности в Сиэтле? Когда же мы наконец перейдем к активным и жестким ответам?"

Интересно, что такое "активный и жесткий ответ" в деле Скрипалей. То ли Скрипалей прикончить, то ли еще кого-нибудь травануть.

Соловьев: "А на вопрос, сколько заплатили этим сирийцам, какой все же был ответ?" Захарова (с подъемом): "Да, Владимир, мы заплатили! Мы платили и платим немалую цену за то, чтобы в Сирии был мир!"

Захарова рассказывает, как в штаб-квартиру ОЗХО в Гааге привезли на брифинг честных сирийцев, чтобы те рассказали, как в Думе не было никакой химатаки. "Так представители западных стран так испугались этих людей, что они просто не пришли на этот брифинг! А британский журналист этих сирийцев спросил, сколько им заплатили! Представляете, какой уровень цинизма!"

Соловьев (напряженно-восторженно): "На связи с нами Мария Владимировна Захарова - человек, который во многом изменил информационный фронт. Это могучий, блестящий и очень красивый боец, которого опасаются на Западе". Захарова (видимо, принимая все всерьез): "Спасибо вам, Владимир Рудольфович, за ваши, как всегда, очень приятные слова".

Сатановский (решительно): "Сталин, конечно, расстреливал и в лагерях гноил, а это сейчас не наш метод. Но продолжать сейчас те же игры, что в 90-е годы, причем с теми же людьми - типа "здравствуй, Чубайс", - это уж совсем смертельно глупо".

Евгений Сатановский подхватывает и развивает высказанную Евстафьевым мысль: "В XVI веке "мировым злом" была Англия, которая отделилась от католической церкви. И Англия направила на Испанию своих пиратов, рейдеров и прочих - государство было как бы ни при чем. И нам надо вести войну с Америкой так же - чтобы государству не приходилось платить по счетам. Вот это будет правильно".

Дмитрий Евстафьев: "Нас признали мировым злом, и с этим поделать уже ничего нельзя - история не имеет сослагательного наклонения. Так, может, нам извлечь из этого бонус? Сказать: да, мы мировое зло, и поэтому давайте нам то-то, то-то и то-то".

Жириновский (Соловьеву): "Вот вы правильно говорите - Родченков, все такое, обманули нас, денег содрали ни за что... Но ведь виноваты-то большевики!"

Владимир Васильев (Институт США и Канады РАН) излагает содержание доклада комитета Конгресса о "русском сговоре" Трампа: "Контакты между Флинном и Кисляком есть самое убедительное доказательство отсутствия связи между штабом Трампа и Россией".

Евгений Сатановский с мягким юмором обращается к Соловьеву: "Вот думаю - как бы так сказать о нашей внешней политике, чтобы тебя не закрыли?" Соловьев (в том же добродушном тоне): "Да вы уж постарайтесь - а то детей у меня много!"

Политолог Дмитрий Евстафьев: "То, как вел себя в пропаганде Ким Чен Ын, - это надо в учебниках дипломатии описывать, настолько это было блестяще - и при этом основано на реальном потенциале".

Востоковед Георгий Толорая: "Если у Ким Чен Ына не будет приступа сумасшествия, никогда он от ядерного оружия не откажется".

Своеобразное представление о сумасшествии.

Начался соловьевский вечер. Жириновский комментирует события в Армении: "Да там вышли просто ради зрелища! Скажут им сейчас: "Давайте вернем Саргсяна!" - так они заорут: "Мы за Саргсяна!" Люди так устроены - им нужна свадьба. Нажраться, проблеваться..." Соловьев (предостерегающе): "Но это же не относится ко всему армянскому народу?" Жириновский (раздраженно): "Да чего вы меня к армянам тянете? Я про армян уже забыл! Я доктор философских наук!"

Киселев: "27 апреля в Петербурге Владимир Путин провел заседание попечительского совета Русского географического общества... Проблема, на которой Путин остановился подробно, - исчезновение с мировых карт имен русских первооткрывателей, а значит, и стирание из памяти вклада России в изучение планеты. "...В этой связи... предлагается подготовить новый российский атлас мира, в котором все подобные случаи будут верно трактоваться... попустительствовать, не реагировать на искажение исторической и географической в данном случае правды и справедливости мы не вправе", - считает глава государства". Озаглавлен сюжет просто и выразительно: "В России подготовят "верный" атлас мира".

Киселев: "Как только Дональд Трамп поутих со своими угрозами Северной Корее, процесс разрядки на полуострове пошел просто стремительно".

Может, конечно, и так. Только вот почему этот процесс никак не шел до угроз Трампа?

Киселев смело вторгается в сферу экономики: "Российская и крупнейшая в мире алюминиевая компания "РУСАЛ" столкнулась с непростым вызовом - незаконными американскими санкциями... В Кремле это назвали уже "рейдерством" - ведь речь идет о нечистоплотной конкуренции с самой высокотехнологичной компанией в мировой алюминиевой отрасли... Теперь Трамп ставит лидеру грубую подножку, а потом и желает снять лидера с дистанции... Причем те же нечестные приемы президент США уже использовал и на газовом рынке Европы. Американцы не способны и здесь конкурировать честно, проигрывают по всем статьям проектам "Газпрома", так надо пустить в ход санкции и продвинуть в Европу свой газ, пусть даже для европейцев он будет дороже. Как пусть и алюминий будет дороже для всех".

Ну каковы гады, а? По-честному с нами конкурировать не могут, так вот чего удумали.

Репортаж "Вестей недели" о событиях в Армении выдержан в мирных, едва ли не идиллических тонах. Особенно трогательна простая женщина на ереванской площади, говорящая корреспонденту: "Мы хотим, чтобы у нас жили хорошо, как россияне живут". Старый крестьянин сообщает: "Скоро абрикосы пойдут, в Москву будем отправлять".

Киселев умело отражает нападки врагов: "Американский ресурс "Радио Свобода" отметился по результатам репортажа "Вестей недели", где военкор ВГТРК Евгений Поддубный представил 11-летнего мальчика-сирийца Хасана Диаба, который стал невольным участником постановочных съемок о мнимой химатаке под Дамаском. Заголовок - "Киселев в мире фейков. Что не так с телесюжетами о химической атаке в Думе?".. Чушь какая-то!.. Она ("Свобода") обвиняет "Вести недели" в использовании кадров из художественного фильма. Да. Но мы и не выдавали их за документальные".

Киселев (тоном человека, оскорбленного в лучших чувствах): "Если задуматься, то западники, утверждающие, что химатака в сирийской Думе все же была, что ракетный удар по Сирии якобы в наказание за мнимую химатаку справедлив, что сбитые ракеты - это не их ракеты и живые свидетели-сирийцы всего этого грандиозного обмана - это лишь маскарад, западники, которые все это талдычат, совершают по сути большой грех, нарушая девятую заповедь: не лжесвидетельствуй. И это так духовно мелко, чем они занимаются. Да не то что мелко - ничтожно! И сейчас им приходится лжесвидетельствовать еще больше, дабы хоть ложью оправдать свою ракетную атаку по Сирии. Нам в России это столь противно и столь духовно неприемлемо, что вызывает к падшим даже некоторую жалость".

Репортаж "Вестей недели": "Поехать рассказать миру правду из родной Гуты (в штаб-квартиру ОЗХО в Гааге) они вызвались сами: из плюс 30 - в прохладную Европу с не менее прохладным приемом.... Впрочем, западных журналистов больше интересовало другое: какого цвета была машина, припаркованная в тот день у больницы, белая или красная, сколько этим людям заплатили и как их заставили говорить? А в довершение вопрос: получите ли вы за это выступление убежище в России? Удивленные такой реакцией, сирийцы твердо ответили, что в тот же день возвращаются к себе домой в Сирию, куда и западным журналистам, столь категорично претендующим на знание правды, тоже хоть раз не помешало бы приехать".

Киселев (обиженно): "На Западе все равно дуют в свою дуду. Я имею в виду прежде всего политиков, военных и журналистов. Такое впечатление, что им важнее не продырявленное железо в своей грубой натуре и не живые свидетели, а фейковые ролики в интернете. На предъявленное их дырявое железо представитель Пентагона Эрик Паон говорит: "Абсурд!". А живых сирийцев, которые приехали в штаб-квартиру Организации по запрещению химоружия в Гааге, британский посол в ОЗХО Питер Уилсон называет "маскарадом" и демонстративно отказывается их даже слушать, мол, "ОЗХО - это не театр". Шефа британской дипломатии Бориса Джонсона уже ловили на прямой лжи. Подчиненные Джонсона, не стесняясь, перенимают манеры. Хваленая британская пресса - туда же. Вот заголовок Times: "Непристойный маскарад". А вот на ту же тему - Guardian: "Непристойный маскарад". Как под копирку".

Киселев: "Не так часто Министерство обороны России устраивает выставки... А вот пришлось. 25 апреля как раз на такое мероприятие пригласили журналистов - показать изрешеченные ракеты неприятеля, те самые "новые, хорошие и умные", которыми в Twitter бахвалился Трамп. Теперь этот оружейный мусор... выглядит старым, плохим и глупым. Все подобрали в Сирии после позорной и бессмысленной ракетной атаки Америки, Англии и Франции в отместку за мнимую химическую атаку под Дамаском... Кстати, у Трампа скоро день рождения. Еще есть время хотя бы часть собранного мусора ссыпать в мешок и почтой отправить в Белый Дом в качестве подарка. Ведь всегда наиболее ценны те, что познавательны, те, что обогащают внутреннюю картину мира".

Как все меняется. Давно ли Трамп был для Киселева лучом света в темном царстве - а теперь норовит мусором его завалить.

Киселев анонсирует следующие сюжеты: "Зачем американское "Радио Свобода" нагло перевирает программу "Вести недели"? Разберем их фейки".

Репортаж "Вестей недели" завершается так: "После официальной церемонии подняли по бокалу шампанского. Президент еще раз лично поздравил каждого из пяти награжденных. А уже на следующий день Герои Труда пошли на работу".

Вы только подумайте - прямо так вот взяли и пошли.

Речи награжденных. "Сорок с лишним лет я руковожу театром "Ленком". И за сорок лет у нас не было никаких чрезвычайных происшествий", - сказал Марк Захаров".

Будто он не театром руководит, а зоной строгого режима.

"Россия всегда славилась своими талантами. Руку об руку с ним идут трудолюбие, целеустремленность, ответственность. Именно такими людьми была, есть и будет богата наша страна", - отметил Владимир Путин.

А что ж, вторая нефть, чего вы хотите.